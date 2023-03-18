Ордер на арест Путина: Байден приветствует обвинительный акт Международного уголовного суда в военных преступлениях

- Кэтрин Армстронг, Антуанетт Рэдфорд и Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности
- Новости BBC
Президент США Джо Байден приветствовал выдачу Международным уголовным судом ордера на арест его российского коллеги Владимира Путина.
Международный уголовный суд обвинил президента Путина в совершении военных преступлений на Украине — президент Байден сказал, что российский президент «явно» это сделал.
Обвинения сосредоточены на незаконной депортации детей из Украины в Россию после вторжения в Москву в 2022 году.
Москва отвергла обвинения и назвала записи «возмутительными».
Маловероятно, что из этого шага что-то выйдет, поскольку МУС не имеет полномочий задерживать подозреваемых без сотрудничества с правительством страны.
Россия не является государством-членом МУС, а это означает, что суд, который находится в Гааге, не имеет там юрисдикции.
Однако это может повлиять на Путина другими способами, например, его невозможностью выезжать за границу. Теперь его могут арестовать, если он ступит на территорию любого из 123 государств-членов суда.
Г-н Путин является лишь третьим президентом, чей Международный уголовный суд выдал ордер на арест.
Президент Байден сказал, что, хотя суд не имеет влияния в Соединенных Штатах, выдача ордера «является очень сильным моментом».
«Очевидно, что он совершил военные преступления», — сказал он журналистам.
В заявлении МУС, опубликованном в пятницу, говорится, что у него есть разумные основания полагать, что г-н Путин совершил преступные действия непосредственно, а также сотрудничая с другими лицами. Он также обвинил его в том, что он не использовал свои президентские полномочия для предотвращения депортации детей.
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова Белова также разыскивается Международным уголовным судом за те же преступления.
Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордера на арест были «основаны на данных судебно-медицинской экспертизы, проверке и словах этих двух лиц».
Первоначально суд рассматривал возможность сохранения в тайне ордеров на арест, но решил обнародовать их, чтобы попытаться предотвратить совершение новых преступлений.
«С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями, их нельзя депортировать», — сказал Хан Би-би-си.
«Для такого преступления не нужен адвокат, нужно быть человеком, чтобы знать, насколько это ужасно».
Г-н Хан также отметил, что никто не верил, что Слободан Милошевич, сербский лидер, которого судили за военные преступления в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах, окажется в Гааге, чтобы предстать перед судом.
«Тем, кто считает, что днем можно совершить преступление, а ночью спокойно спать, может быть, им стоит обратиться к истории», — сказал Хан.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни одно из решений суда не имеет юридической силы, сравнив бывшего президента России Дмитрия Медведева с туалетной бумагой.
Активисты российской оппозиции приветствовали это заявление. Иван Жданов, близкий соратник находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального, написал в Twitter, что это был «символический шаг», но важный.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил господина Хана и Международный уголовный суд за решение выдвинуть обвинения против «государственного зла».
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