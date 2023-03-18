Ордер на арест Путина: Байден приветствует обвинительный акт Международного уголовного суда в военных преступлениях

Кэтрин Армстронг, Антуанетт Рэдфорд и Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Новости BBC

1 час назад

Подпись к фотографии, Владимира Путина теперь могут арестовать, если он ступит на территорию одного из более чем 120 государств-членов Международного уголовного суда.

Президент США Джо Байден приветствовал выдачу Международным уголовным судом ордера на арест его российского коллеги Владимира Путина.

Международный уголовный суд обвинил президента Путина в совершении военных преступлений на Украине — президент Байден сказал, что российский президент «явно» это сделал.

Обвинения сосредоточены на незаконной депортации детей из Украины в Россию после вторжения в Москву в 2022 году.

Москва отвергла обвинения и назвала записи «возмутительными».

Маловероятно, что из этого шага что-то выйдет, поскольку МУС не имеет полномочий задерживать подозреваемых без сотрудничества с правительством страны.

Россия не является государством-членом МУС, а это означает, что суд, который находится в Гааге, не имеет там юрисдикции.

Однако это может повлиять на Путина другими способами, например, его невозможностью выезжать за границу. Теперь его могут арестовать, если он ступит на территорию любого из 123 государств-членов суда.

Г-н Путин является лишь третьим президентом, чей Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

Президент Байден сказал, что, хотя суд не имеет влияния в Соединенных Штатах, выдача ордера «является очень сильным моментом».

«Очевидно, что он совершил военные преступления», — сказал он журналистам.

В заявлении МУС, опубликованном в пятницу, говорится, что у него есть разумные основания полагать, что г-н Путин совершил преступные действия непосредственно, а также сотрудничая с другими лицами. Он также обвинил его в том, что он не использовал свои президентские полномочия для предотвращения депортации детей. READ Байден, Белый дом кричит некрасиво после того, как редакция New York Times упрекнула чрезмерное использование указов

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова Белова также разыскивается Международным уголовным судом за те же преступления.

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордера на арест были «основаны на данных судебно-медицинской экспертизы, проверке и словах этих двух лиц».

Первоначально суд рассматривал возможность сохранения в тайне ордеров на арест, но решил обнародовать их, чтобы попытаться предотвратить совершение новых преступлений.

«С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями, их нельзя депортировать», — сказал Хан Би-би-си.

«Для такого преступления не нужен адвокат, нужно быть человеком, чтобы знать, насколько это ужасно».

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Г-н Хан также отметил, что никто не верил, что Слободан Милошевич, сербский лидер, которого судили за военные преступления в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах, окажется в Гааге, чтобы предстать перед судом.

«Тем, кто считает, что днем ​​можно совершить преступление, а ночью спокойно спать, может быть, им стоит обратиться к истории», — сказал Хан.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни одно из решений суда не имеет юридической силы, сравнив бывшего президента России Дмитрия Медведева с туалетной бумагой.

Активисты российской оппозиции приветствовали это заявление. Иван Жданов, близкий соратник находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального, написал в Twitter, что это был «символический шаг», но важный.