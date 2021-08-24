Оригинальная рейтинговая система Apple Maps теперь доступна в США.

С iOS 14 в прошлом году Apple представила новую систему классификации и изображения для достопримечательностей в Apple Maps, которая была полностью построена компанией, не полагаясь на сторонние сервисы. Эти функции сейчас внедряются для пользователей в США.

Apple Maps уже давно использует сторонние платформы, такие как Foursquare, Yelp и TripAdvisor, для отображения оценок места на карте. Хотя это позволило получить тысячи отзывов из баз данных этих партнеров, пользователям приходилось загружать другие приложения, чтобы отправлять свои собственные обзоры.

С выпуском iOS 14 в 2020 году Apple Его решение для обзоров в Apple Maps. Однако компания внезапно начала тестировать его только в некоторых странах Европы, а затем расширилась на большее количество стран Азии и Латинской Америки.

в соответствии с Слухи о MacСистема рейтинга достопримечательностей Apple на картах Apple Maps наконец-то доступна в США. Для этих обзоров Apple использует систему «лайков» или «большого пальца», в которой пользователям задают вопросы, порекомендуют ли они это место, а также его продукты и услуги.

Apple также предоставляет возможность загрузить фотографию рабочего места, которая будет отображаться вместе с отзывами, отправленными Yelp или другими платформами. К сожалению, еще есть возможность написать текстовый обзор, используя новую систему Apple. Чтобы получить доступ к новой рейтинговой системе Apple Maps, пользователи должны иметь устройство под управлением iOS 14 или более поздней версии.

С очередным расширением этих новых функций нетрудно представить, что Apple планирует отказаться от своих будущих партнеров, чтобы просто сохранить свое собственное решение для исправлений в Apple Maps. Список стран, которые уже поддерживают рейтинговую систему Apple в Apple Maps, доступен по адресу Сайт компании.

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