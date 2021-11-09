Ортега из Никарагуа добивается нового срока, США угрожают действовать

Ортега выигрывает 75% раннего счета после подавления противников.

ЕС заявляет об авторитарном режиме, США угрожают санкциями

Результаты по России, Кубе и Венесуэле

САН-ХОСЕ (Рейтер) — Президент Никарагуа Даниэль Ортега легко баллотировался на четвертый срок подряд после того, как расправился со своими политическими оппонентами, результаты показали в понедельник, что побудило Соединенные Штаты предупредить о возможных санкциях и настаивать на свободных и справедливых выборах.

Высший избирательный совет Никарагуа заявил, что после подсчета почти всех голосов сандинистская коалиция Ортеги набрала около 76% голосов по предварительным результатам.

В месяцы, предшествовавшие воскресным выборам, страны Запада и многие страны Латинской Америки выразили глубокую озабоченность по поводу честности голосования, поскольку Ортега сажал в тюрьму оппонентов и лидеров бизнеса, отменял соперничающие партии и криминализовал оппозицию.

Наблюдателям за выборами из Европейского союза и Организации американских государств не разрешили наблюдать за процессом, а журналистам было отказано во въезде в Никарагуа.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна будет работать с другими демократическими правительствами и готова использовать ряд инструментов, включая потенциальные санкции, визовые ограничения и скоординированные действия против тех, кто, по его словам, был замешан в поддержке «недемократических действий» Правительство Никарагуа.

Демократы в Конгрессе США оказали давление на президента Джо Байдена, чтобы тот поддержал так называемый «Акт возрождения», направленный на усиление давления на Ортегу и стремление к более тесному региональному сотрудничеству для укрепления демократических институтов.

В заявлении всех 27 членов ЕС Ортега обвиняется в «систематическом задержании, преследовании и запугивании» диссидентов, журналистов и активистов.

Европейский союз заявил, что выборы «завершают преобразование Никарагуа в авторитарный режим». Чили, Коста-Рика, Испания и Великобритания призвали освободить задержанных лидеров оппозиции.

«Выборы не были свободными, справедливыми или конкурентными», — сказал Хосе Мануэль Альпарис, министр иностранных дел Испании.

В воскресенье Ортега — лидер Америки с самым долгим сроком полномочий — приветствовал выборы как победу «подавляющего большинства никарагуанцев».

Его поддержали Куба, Венесуэла и Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы США к странам не признавать результат «неприемлемым».

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что не будет комментировать выборы, пока не будут опубликованы официальные результаты. Представитель Мексики, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Мексика критически относится к тюремному заключению Ортеги диссидентов, но поддерживает невмешательство в дела Никарагуа.

Мужчина наблюдает, как президент Никарагуа Даниэль Ортега голосует по телевидению во время президентских выборов в стране в Манагуа, Никарагуа, 7 ноября 2021 года. REUTERS / Stringer Подробнее

бывший бунтарь

Победа Ортеги укрепляет все более репрессивную политическую модель, которую он построил в последние годы вместе со своей женой, вице-президентом Розарио Мурильо.

Ортега, бывший марксистский бунтарь, который помог свергнуть диктатуру правой семьи Сомосы в конце 1970-х годов, говорит, что защищает Никарагуа от недобросовестных врагов, стремящихся свергнуть его с помощью иностранных держав. Его правительство приняло ряд законов, облегчающих преследование противников за такие преступления, как «предательство нации».

Только пяти неизвестным кандидатам из в основном небольших партий, связанных с сандинистами Ортеги, было разрешено баллотироваться против него.

«Большинство людей, которых я знаю, решили не голосовать, и они говорят, что это безумие», — сказала Наоми, оппонент правительства из восточного порта Блуфилдс, которая отказалась назвать свою фамилию из страха перед репрессиями.

«То, что они здесь делают, — шутка».

Избирательный орган Никарагуа сообщил, что явка составила 65%.

В 1980-х годах Ортега был президентом один срок, прежде чем за него проголосовали. Он вернулся на высшую позицию в 2007 году.

После первоначального достижения высоких темпов экономического роста и привлечения частных инвестиций правительство Ортеги изменило курс в ответ на антиправительственные протесты 2018 г. Более 300 человек были убиты в ходе последовавших за этим репрессий.

С тех пор десятки тысяч никарагуанцев покинули страну. Многие из них собрались в воскресенье в соседней Коста-Рике, чтобы сыграть против Ортеги.

Ожидается, что продолжительное недовольство приведет к увеличению иммиграции в Коста-Рику и США, где в этом году на границе было арестовано рекордное количество никарагуанцев.

Правозащитница Хайди Кастильо, арестованная в 2018 году и проживающая сейчас в США, назвала выборы «фарсом».

«Он ни от чего не отказался, несмотря на решения и заявления международного сообщества», — сказал Кастильо.

(Репортаж Дины Бет Соломон в Сан-Хосе); Дополнительные репортажи Альваро Мурильо в Сан-Хосе, Софии Минчо в Гватемале, Натальи Рамос в Сантьяго, Габриэля Тетро-Фарбера в Москве, Джея Фулконбриджа в Лондоне, Инти Ландоро в Мадриде, Патрисии Зингерелли в Вашингтоне и Дэйва Грэхема и Джейка Кинкейда в Мексике Город. ; Редакция: Кэтрин Эванс, Розальба О’Брайен и Грант Макколл.

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