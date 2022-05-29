Осажденная Шри-Ланка ведет переговоры о получении большего количества нефти, угля и российского топлива

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущую ситуацию в Донбассе как «чрезвычайно сложную», поскольку российские войска и поддерживаемые Москвой сепаратисты атаковали последний оплот Украины на востоке Луганской области.

Российские силы концентрируют свои усилия на Донбассе, Зеленский сказалиспользуя максимальный артиллерийский огонь и ракетные удары, потому что украинские силы «защищают нашу землю так, как позволяют наши нынешние оборонительные ресурсы».

Бои 27 мая велись за города Северодонецк и Лысечанск — последние подконтрольные Украине районы Луганска.

Губернатор Луганской области Сергей Хайди заявил, что украинские силы ведут «ожесточенную оборону» Северодонецка, две трети которого окружены российскими войсками.

«Русские не смогут в ближайшие дни захватить Луганскую область, как прогнозировали аналитики», — заявила Хайди в Telegram, имея в виду Северодонецк и Лисичанск, расположенные за рекой Северский Донец.

«У нас будет достаточно сил и ресурсов, чтобы обороняться. Но не исключено, что, чтобы не оказаться в ловушке, нам придется отступить», — сказал он.

Ранее он сказал, что в результате «очень сильных» бомбардировок в городе было уничтожено 90 процентов жилья.

Министерство обороны заявляет, что нынешняя фаза войны является самой активной крупномасштабной военной агрессией на сегодняшний день.

Украинские военные сообщили, что в течение дня было отбито восемь обстрелов российских войск в Донецке и Луганске, а бои продолжались в пяти точках.

Зеленский сказал, что российские силы пытаются добиться определенного успеха к следующей неделе, когда будет отмечаться столетие войны.

«В течение 100 дней войны оккупанты пытаются добиться тех целей, которые они надеялись достичь в первые дни после 24 февраля», — сказал Зеленский в своем вечернем выступлении.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что с начала российского вторжения в конце февраля в его городе было убито не менее 1500 человек. Он сказал, что в городе осталось от 12 000 до 13 000 человек — по сравнению с довоенным населением около 100 000 человек.

Поддерживаемые Москвой сепаратисты также заявили 27 мая о полном контроле над городом Лиман на важном поле боя, примерно в 60 км к западу от Северодонецка, но Минобороны Украины опровергло падение главного железнодорожного узла, заявив в заявлении, что его силы продолжать противостоять этому. Попытки вторжения России.

Лиман был целью на линии фронта, когда российские войска наступали с севера, одного из трех направлений, с которых они атаковали промышленный Донбасс Украины.

На дипломатическом фронте канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность обмена пленными и блокирования поставок украинского зерна во время телефонного разговора 27 мая.

Нахамер, который говорил с журналистами после 45-минутного разговора, сказал, что Путин сказал ему, что Москва готова обсудить обмен пленными с Украиной, но вопрос был сложным. Австрийский лидер сказал, что во время разговора у него сложилось впечатление, что Путин хотел создать факты на местах, чтобы он мог вступить в переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что ему следует провести переговоры с Путиным, чтобы защитить суверенитет и существование Украины.

Брифинг в прямом эфире: вторжение России в Украину РСЕ/РС живой брифинг Он знакомит вас со всеми основными событиями, касающимися российского вторжения, сопротивления Киева, бедственного положения мирных жителей и реакции Запада.. Чтобы посмотреть все репортажи RFE/RL о войне, нажмите сюда.

В своем выступлении 27 мая перед индонезийским аналитическим центром Зеленский сказал, что Украина не горит желанием разговаривать с Путиным, но ей придется столкнуться с тем фактом, что это, вероятно, будет необходимо для прекращения войны, которую Москва начала против нее 24 февраля. .

«С российским лидером есть что обсудить. Я не говорю вам, что наши люди хотят с ним поговорить, но мы должны смотреть в лицо реальности того, что мы переживаем», — сказал Зеленский.

«Чего мы хотим от этой встречи?… Мы хотим вернуть свои жизни… Мы хотим восстановить жизнь суверенного государства на его территории», — сказал он, добавив, что Россия пока не выглядит готовой. Серьезные мирные переговоры.

Зеленский также обвинил Россию, которая заявила, что позволит Украине возобновить экспорт зерна по морю, если Запад снимет с нее некоторые санкции, чтобы начать войну, в разжигании глобального продовольственного кризиса.

Последние известные переговоры с глазу на глаз между российскими и украинскими переговорщиками состоялись 29 марта. Онлайн-переговоры продолжались некоторое время, но теперь обе стороны говорят, что они зашли в тупик.

Согласно заявлению Кремля, Путин проинформировал Нахамера о мерах, принимаемых Россией для обеспечения безопасного прохода судов в Азовском и Черном морях.

Путин сказал Нехамеру, что попытки обвинить Россию в трудностях с доставкой зерна по всему миру безосновательны, и предположил, что вместо этого, по мнению Кремля, виноваты западные санкции.

«Были даны подробные разъяснения по поводу реальных причин этих проблем, возникших из-за антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, в том числе», — говорится в сообщении.

По сообщениям Reuters и Agence France-Presse