Осака не уверена, сыграет ли она на Уимблдоне после начисления штрафных очков

Теннис — Открытый чемпионат Франции — Ролан Гаррос, Париж, Франция — 23 мая 2022 г. Реакция японки Наоми Осаки во время ее матча первого круга против Аманды Анисимовой из США REUTERS/Pascal Rossignol

ПАРИЖ (Рейтер) — Были высказаны сомнения относительно участия чемпионки турниров Большого шлема Наоми Осаки в Уимблдоне в понедельник после того, как японская теннисистка заявила, что решение спортивных властей лишить ее турнирной таблицы снизило ее мотивацию к игре.

Уимблдон на прошлой неделе закрепил свои рейтинговые очки в мужском ATP и женском WTA после того, как травяные корты решили исключить игроков из России и Беларуси из-за вторжения России в Украину. Прочитайте больше

«Я бы сказала, что это решение как бы повлияло на мой менталитет на траве, как будто я не уверена на 100%, выйду ли я туда», — сказала Осака на пресс-конференции после поражения в первом круге в «Барселоне». Открытый чемпионат Франции в понедельник.

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«Я бы просто поехал набраться опыта на травяном поле, но в то же время для меня это как бы впечатляет — не хочу сказать зря, без каламбура, но я такой игрок кто мотивирован… повышением моего рейтинга».

Действия ATP и Женской теннисной ассоциации были встречены «глубоким разочарованием» со стороны Всеанглийского клуба лаун-тенниса, который подтвердил свою позицию о том, что запрет является единственным жизнеспособным вариантом под контролем британского правительства.

Международная федерация тенниса (ITF) также заявила, что в этом году она не будет присуждать классификационные очки Уимблдона в юниорских соревнованиях и соревнованиях по теннису на колясках.

Решение AELTC отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире этого года является первым случаем, когда игроки были дисквалифицированы по национальному признаку сразу после Второй мировой войны, когда немецкие и японские игроки были забанены.

Первая ракетка мира Эга Святек заявила, что примет участие в Уимблдоне, но обратилась к руководящим органам тенниса с призывом работать вместе, чтобы найти решение «сложной ситуации».

«Я чувствую, что это очень сложная ситуация, и каждое решение будет в некотором роде неправильным решением для некоторых людей или игроков», — сказал польский игрок после легкой победы в первом раунде над «Ролан Гаррос».

«Я просто надеюсь, что люди, ответственные за принятие решений, соберутся вместе, чтобы наш спорт стал единым, потому что прямо сейчас я чувствую, что он не един. Мы чувствуем это в раздевалке, так что это очень сложно». ”

Сватик выразил сочувствие футболистам России и Белоруссии.

«Я также знаю, что все российские и белорусские игроки не несут ответственности за то, что происходит в их стране», — сказала она.

«Но с другой стороны, спорт используется в политике, и мы являемся своего рода общественным деятелем и имеем некоторое влияние на людей. Было бы хорошо, если бы люди, которые принимают решения, принимали бы решения, которые остановили бы российскую агрессию. Но это обман».

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Об этом сообщает Джулиан Бритто. Дополнительный отчет Судипто Гангули. Под редакцией Джона Стоунстрита и Мартина Херманна

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