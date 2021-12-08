Освобождение человека, арестованного в Париже за убийство Джамаля Хашогги | Джамал Хашогги

Саудовец задержан во французском аэропорту по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамал Хашогги Он был освобожден после того, как прокурор Парижа пришел к выводу, что это была ложная идентификация.

«Подробные проверки личности этого человека позволили нам установить, что ордер на него не распространялся», — говорится в заявлении генерального прокурора Реми Хейтца. «Он был освобожден».

Мужчина по имени Халед Айед аль-Отайби был задержан во вторник в аэропорту Шарля де Голля в Париже, когда собирался сесть на самолет, направлявшийся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Пограничная полиция арестовала его по подозрению в том, что он был бывшим членом Королевской гвардии Саудовской Аравии по обвинению в причастности к убийству молодого человека. Хашогги, журналист Washington Post и критик фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бин Салмана, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Когда паспорт мужчины проверяли при прохождении пограничных процедур, он отмечал приказ, выданный Турция, что привело к аресту.

Но в обеденное время в среду, после более чем 24 часов тщательной проверки документов, прокуратура Парижа заявила, что личность этого человека не соответствует ордеру на арест, и его отпустили. Считается, что он носит то же имя, что и разыскиваемый.

Посольство Саудовской Аравии в Париже заявило поздно во вторник, что задержанный «не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу».

Об аресте заговорили во всем мире, потому что он стал бы первым случаем, когда кто-либо, обвиненный международными экспертами в причастности к ужасающему государственному убийству обозревателя Washington Post, был арестован. Королевство Саудовская Аравия.

Сара Лия Уитсон, исполнительный директор Dawn, продемократической группы, основанной Хашогги, сказала, что тот факт, что полиция действовала в соответствии с ордером — несмотря на случай ошибочной идентификации — является обнадеживающим признаком того, что мировое сообщество серьезно относится к этому делу.

«Отрадно знать, что Европа Они фактически подтвердили, что убийцы Хашогги — [Prince Mohammed] Включено — они столкнутся с судебным преследованием и возбуждением уголовного дела, если они ступят в их страну ».

Было трудно понять, почему [Prince Mohammed] Возможно, вы осмелились отправить санкционированное должностное лицо в ФранцияНо теперь он определенно знает, что не может, и его вилла за 500 миллионов долларов под Парижем все еще покрыта паутиной ».

В ходе расследования был установлен человек по имени Халед Айед Аль-Отайби в составе группы «коммандос» в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где 2 октября 2018 года был убит Хашогги. 17 человек наказали США за их предполагаемую роль в смерти журналиста. Он также служил офицером личной безопасности принца Мухаммеда.

Он был в Красном списке Интерпола после того, как ордер на арест был выдан Турцией, где в прошлом году 20 саудовских чиновников предстали перед судом заочно об убийстве.

В ходе расследования убийства Агнес Калламард, которая в то время была специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по внесудебным казням, Аль-Отаиби описывается как близкий партнер и сотрудник личной безопасности принца Мохаммеда, который был обвиняется спецслужбами США в согласии на убийство Хашогги. Калламард сообщила в своем отчете, что Аль-Отайби сопровождал принца в его поездке в США в 2017 году.

Хашогги, обозреватель Washington Post, имеющий тесные связи с королевским двором, был остроумным, но влиятельным критиком принца в то время в 2018 году, когда Эр-Рияд пытался изобразить наследного принца как реформатора.

Палата представителей Вашингтона, округ Колумбия, единогласно приняла закон во вторник, согласно которому участок улицы прямо напротив посольства Саудовской Аравии и США будет обозначен как «проспект Джамаля Хашогги». Уитсон сказал, что новое название будет «ежедневным напоминанием посольству и правительству Саудовской Аравии о том, что Джамал Хашогги и его наследие оказывают такое же влияние на смерть, как и на жизнь».

Этот шаг также поддержал Национальный пресс-клуб, который заявил, что изменение названия улицы послужит напоминанием, «что мы хотим справедливости для Джамала».