Виктор Бут был освобожден на прошлой неделе после 25-летнего тюремного заключения в США за звезду баскетбола Бритни Гринер.

По словам лидера прокремлевской партии, российский торговец оружием Виктор Бут, освобожденный на прошлой неделе из-под стражи в США в рамках сделки по обмену пленными со звездой американского баскетбола Бритни Грейнер, вступил в ультранационалистическую Либерально-демократическую партию.

В понедельник в Telegram лидер ЛДП Леонид Слуцкий заявил, что «партийный билет ЛДП» был «лично доставлен» Боту.

«Я уверен, что Виктор Бут — волевой и мужественный человек — займет в нем достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!», — написал он в посте, в котором разместил фото двух мужчин.

Либерально-демократическая партия, основанная в 1991 году, придерживается жесткой ультранационалистической идеологии, призывающей Россию вновь оккупировать страны бывшего Советского Союза.

Она была одним из самых стойких сторонников вторжения в Украину и часто призывала к более жесткому подходу со стороны Москвы.

В последние годы партия играла второстепенную роль в российской политической системе, но оказывала символическую оппозицию правящему блоку «Единая Россия», оставаясь при этом на стороне Кремля по большинству вопросов.

Бот вернулась в Россию 8 декабря после освобождения от 25-летнего тюремного заключения Гренье, которая была арестована в середине февраля после того, как сотрудники московского аэропорта обнаружили в ее багаже ​​картриджи с маслом каннабиса.

Грейнер, которого Госдепартамент США назвал «несправедливо задержанным», в августе приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Бут был арестован властями США в Таиланде в 2008 году, где прокуратура обвинила его в крупномасштабной контрабанде оружия в горячие точки по всему миру, равносильной материальной поддержке «терроризма». Кремль подтвердил, что арест был политически мотивирован.

Названный «торговцем смертью», Бут также был замешан в нарушении или содействии нарушению эмбарго ООН на поставки оружия в Анголе, Сьерра-Леоне, Либерии и Демократической Республике Конго.

Обмен пленными произошел на девятом месяце вторжения России в соседнюю Украину, конфликта, который нанес ущерб и без того натянутым отношениям между Вашингтоном и Москвой и усложнил переговоры об освобождении.

В России освобождение Бута расценили как победу Москвы.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена столкнулась с критикой за согласие на обмен, причем критики указали на несоответствие в серьезности обвинений против Бута и Грейнера.

Критики Байдена были особенно расстроены тем, что официальные лица США не смогли добиться освобождения в рамках сделки Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, отбывающего 16-летний тюремный срок за предполагаемый шпионаж в России.

ЛДП имеет опыт вербовки неоднозначных фигур в российскую политику, а ее основатель и давний лидер Владимир Жириновский заработал репутацию политического шоумена своими трюками и выходками перед своей смертью в апреле.

В 2007 году Андрей Луговой, бывший агент КГБ, разыскиваемый в Великобритании за убийство в прошлом году бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, был избран в парламент от Либерально-демократической партии.

В своем первом после освобождения интервью Бут сказал государственной газете Russia Today, что Запад стремился «разрушить и разделить Россию» в годы после распада Советского Союза.