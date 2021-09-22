Осень похожа на осень? Когда начинается сезон?

Осеннее равноденствие, равные дни и ночи Красочная листва и прохладная температура приходят с «осенним равноденствием», которое отмечается в первый день осени. USA Today

Осенние листья, осеннее чихание, осенний ветерок и падающие деревья. Правильнее сказать, что 22 сентября – начало осени или осени?

в соответствии с Мерриам-Вебстер. Однако «Осень» была первой из Тыквенная приправа Имена были придуманы в 13 веке нашей эры, происходя от латинского слова «осень». «Падение» должно было проявиться через 300 лет.

После того, как несколько поэтов начали использовать фразу «опадают листья», само слово стало ассоциироваться с сезоном в 17 веке. По мере роста Английской империи в этот период рос и ее язык. В конце концов, слово «падать» нашло свое отражение в новом мире.

«Другими словами, в падении и падении всегда было что-то мимолетное, неуравновешенное, таинственное, эмоционально неопределенное, в отличие от других четко определенных сезонов», – сказал Тони Торн, лексикограф из Королевского колледжа Лондона. «Может быть, именно поэтому люди не могли легко выбрать одно постоянное имя на протяжении всей нашей истории».

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Слово «падать» перекочевало в Америку и изменилось просто на «падение», как и многие другие слова, смешанные во время путешествий по США и независимости. Например, «прыгун» в Великобритании – это то, что в Америке означает «куртка».

Используемый термин во многом зависит от того, говорит ли человек на британском или американском английском. Хотя оба они используются по всей территории Соединенных Штатов, термин «падение» стал более распространенным. С 1800 года по настоящее время «осень» была более популярна в Британии, а в Америке можно сказать обратное. Написание объяснил.

«Некоторые думают, что это звучит проще, честно и простовато, в отличие от более формальной« осени », некоторые думают, что независимые американцы сознательно хотели дистанцироваться от британской колониальной манеры говорить», – сказал Торн.

Нет реального ответа на вопрос, почему «осень» так распространена среди американцев, но главное отличие состоит в том, что это наименее подходящий способ сказать, что «осенний» сезон наступил. Вы можете получить несколько странных взглядов, если скажете «осень» вместо «осень» в США, но оба они точно описывают популярное время года.

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