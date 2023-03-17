Оскароносная российская оппозиция погрязла в конфликте. Российский Навальный посвящает свою роль на «Оскаре» тем, кто борется с диктатурой и прочими

Вот сводка текущих развлекательных новостных лент.

Оскароносная российская оппозиция погрязла в конфликте

Критики Кремля на этой неделе обрадовались, когда западный документальный фильм об оппозиционном политическом деятеле Алексее Навальном, находящемся в заключении, получил «Оскара», но его политическое движение находится в смятении, и некоторые украинские политики считают эту награду незаслуженной. Навальный, самый ярый критик президента Владимира Путина, отбывает 11,5 лет тюрьмы в России после того, как был признан виновным в мошенничестве по двум делам, которые, как он и Запад говорят, манипулировали, чтобы заставить замолчать его и его антикоррупционную организацию. Запрещен как экстремист.

Россиянин Навальный посвящает свою Оскаровскую роль тем, кто борется с диктатурой

Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный в среду посвятил свою роль в оскароносном фильме о себе тем, кто борется против диктатуры и войны. Фильм режиссера Даниэля Рора «Навальный» об отравлении, в результате которого чуть не погиб самый известный российский диссидент, и его аресте по возвращении в Москву в 2021 году, в воскресенье получил «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм.

«Шазам!» В сиквеле дети-супергерои сражаются с грозными врагами.

Хелен Миррен, оскароносная актриса за роль в фильме «Королева», не была поклонницей фильмов о супергероях, но она смотрела Shazam! И я почувствовал связь. «Мне понравился первый фильм «Шазам», и это был один из немногих фильмов о супергероях, которые я видела, и он мне понравился», — сказала Миррен Рейтер. «Это было забавно, это было очаровательно, но в этом было настоящее сердце».

(По материалам агентств).