Основатель российской группы Вагнера заявил блогерам, что вскоре может прекратить свое существование

Дэвид Юнггрен

(Рейтер) — Основатель российской частной милиции Вагнера, которая возглавляет нападение на Бахмут на Украине и активно действует в Африке, заявил в видеообращении к блогеру, опубликованном в пятницу, что вскоре она может прекратить свое существование.

Не сразу было понятно, когда и насколько серьезно говорил Пригожин. Ранее на этой неделе он опубликовал комментарии, которые, по его словам, были шуткой.

Пригожин неоднократно жаловался на то, как Россия ведет войну на Украине. Он часто говорит, что регулярные вооруженные силы не обеспечивают его людей необходимыми боеприпасами, а иногда обвиняет старших офицеров в измене.

Он сказал российскому военному блогеру Семену Пегову: «Теперь, что касается общей потребности в снарядах на фронте, чего мы хотим. Сегодня мы приближаемся к точке, где заканчивается Вагнер».

Он продолжил: «Вагнер в скором времени перестанет существовать. Мы станем историей, вам не о чем беспокоиться, такие вещи случаются».

Ролик Пегов опубликовал в своем Telegram-канале. Вагнер не сразу ответил на запрос о комментариях.

Пригожин, известный своим воинственным стилем и саркастическим чувством юмора, заявил в четверг, что он пошутил, когда сказал, что его войска прекратят обстрел Бахмута, чтобы позволить украинским силам показать город американским журналистам.

Пригожин заявил, что на этой неделе его войска понесли большие потери из-за отсутствия поддержки со стороны Москвы.

На прошлой неделе он выразил обеспокоенность по поводу контратаки хорошо оснащенных украинских сил в Бахмуте.

В прошлом Вагнер отправлял солдат воевать в Сирию и участвовать в конфликтах по всей Африке.

В январе США официально признали Вагнера транснациональной преступной организацией и заморозили ее активы в США за помощь российским военным в войне на Украине.

(Отчетность Дэвида Люнгрена; редактирование Розальбы О’Брайен)