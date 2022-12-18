Основатель Truphone стремится превзойти предложение Spac в 1 фунт стерлингов, чтобы конкурировать с предложением Spac в 250 миллионов долларов.

Соучредитель британской телекоммуникационной компании Truphone подал заявку на выкуп своей компании за 250 миллионов долларов у Романа Абрамовича и его российских партнеров, чтобы получить существующее предложение о покупке активов за 1 фунт стерлингов.

Хакан Кох, немецкий предприниматель, основавший компанию по производству подержанных автомобилей Auto1, и его партнер Перрос Косиус, бывший руководитель телекоммуникационного сектора и частный инвестор, Он сделал ставку на Truphone за 1 фунт стерлингов. В мае, после введения санкций против российского миллиардера Абрамовича, усомнились в будущем группы.

Предложение Коча, которое также включает в себя обязательство инвестировать 15 миллионов фунтов стерлингов в компанию, было «связано» В соответствии с новым Законом Великобритании о национальной безопасности и инвестициях, который дает правительству право блокировать или отменять сделки, которые, по его мнению, представляют риск для национальной безопасности, он был окончательно одобрен на прошлой неделе, и ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Теперь Александр Штрауб, 50-летний немецкий предприниматель, соучредитель Truphone в 2006 году и обеспокоенный курсом компании при нынешних претендентах, сделал 11-часовую ставку, чтобы выкупить ее за 250 миллионов долларов. Из акций SPCA, зарегистрированных в Нью-Йорке в прошлом году, было привлечено почти 300 миллионов долларов.

По словам Страуба, подавляющая часть из 250 миллионов долларов акций Spac будет передана комитету по санкциям Управления по контролю за соблюдением финансовых санкций, который постепенно наживает состояние на замороженных активах российских лиц, связанных с Кремлем.

Совет директоров Truphone не воспринимает предложение Straub всерьез, потому что у них есть опасения по поводу использования Spac для покупки компании, и они считают, что OFSI не имеет смысла быть основным акционером Truphone, по словам двух человек, проинформированных об их мнении.

Однако Штрауб сказал: «Компания несет фидуциарную обязанность принять наше предложение, учитывая, что выручка пойдет в комитет по санкциям». Как он сказал Financial Times: «Я надеюсь, что в будущем деньги пойдут на помощь украинцам».

Компания Truphone, которая продает встроенные SIM-карты, используемые Apple и несколькими крупными операторами мобильной связи, в 2020 году была оценена в 410 миллионов фунтов стерлингов и получила более 300 миллионов фунтов стерлингов в виде инвестиций от Абрамовича и двух его российских деловых партнеров, Александра Абрамова и Александра Фролова.

Добавлены Абрамов и Фролов, которые, как известно, владеют значительными пакетами акций российского производителя стали Evraz. Санкционный список Великобритании в прошлом месяце за «участие в сферах, имеющих большое значение для путинской военной машины».

Телекоммуникационная группа, в которой Абрамовичу принадлежит 23% акций, а Абрамоффу и Фролову принадлежит большая часть остальных, 15 лет подряд несла убытки, в том числе 16 млн фунтов стерлингов в 2020 году.

Но Страуб сказал, что, по его мнению, у этого бизнеса огромный потенциал, отметив, что «есть 6 миллиардов SIM-карт, которые нужно заменить с пластиковых карт на виртуальные SIM-карты».

Согласно последнему ежегодному отчету организации, опубликованному в прошлом месяце, с начала войны в Украине OFSI заморозило российские активы на сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 44,5 млн фунтов стерлингов в сентябре 2021 года.

В ответ на вопрос в Палате общин о том, что правительство намерено делать с выручкой Футбольный клуб «Челси», принадлежащий Абрамовичу, продан за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов Ранее в этом году депутат-консерватор Лео Дохерти заявил в прошлом месяце, что «независимый фонд создается гуманитарными экспертами, не входящими в правительство, для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине».

Чиновники правительства ранее заявляли, что тщательно изучают все варианты, которые могут «позволить экспроприировать активы, чтобы способствовать восстановлению Украины».

По словам Страуба, если его заявка на Truphone будет успешной, он инвестирует в компанию еще от 30 до 50 миллионов долларов до рассмотрения ее бизнес-плана и потребностей в денежных средствах.

«Сегодня мы заседаем, и у Правления нет заслуживающих доверия или профинансированных предложений, заслуживающих дальнейшего рассмотрения», — сказал Труфон.

Правительство не дало комментариев в ответ на вопросы Financial Times.