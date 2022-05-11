Основной доклад Google IO 2022: смотреть здесь

Наконец-то наступила долгожданная конференция Google I/O 2022! Тонны инноваций и Увлекательные проекты Его представят в этом году. Итак, как и где посмотреть мероприятие этого года и Google I/O Keynote на YouTube? Это руководство проведет вас через это.

Когда и где пройдет Google I/O 2022?

Без сомнения, конференция Google I/O — одно из лучших событий года. Google пользуется возможностью, чтобы продемонстрировать последние технологии и инновации разработчикам для работы над новыми приложениями и существующими операционными системами. Этот год не будет исключением, так как ключевые слова запланированы для объяснения новых разработок в таких вещах, как Android, Firebase и Интернет. Кроме того, мы рады видеть, что Новые устройства, выпущенные Google в этом году.

Как и в прошлом году, конференция Google I/O будет проходить виртуально. Это может разочаровать тех, кому не хватает толпы и общей энергии, связанной с мероприятием Google, хотя это необходимый шаг. Тем не менее, Google I/O будет доступен широкой аудитории в прямом эфире, что позволит вам смотреть все прямо из дома. Для пользователей будет два способа привязки 11 мая и 12 мая. Первый основной доклад начнется 11 мая в 10:00 по тихоокеанскому времени.

Как смотреть основной доклад Google I/O 2022

Неудивительно, что Google будет проводить свое мероприятие через YouTube. Если вы хотите смотреть Google I/O с YouTube, вы можете выбрать между Google Keynote и Developer Keynote, оба из которых находятся ниже. Не позднее 10:00 по тихоокеанскому времени 11 мая вы можете нажать на видео Google Keynote на YouTube ниже и начать просмотр. Если вы хотите погрузиться в основной доклад разработчика на I/O 2022, вы можете нажать на нижнее видео не позднее 12:00 по тихоокеанскому времени 11 мая.

Если вы присоединитесь к любой из этих групп прямых трансляций до начала, вы можете установить для себя напоминание на YouTube, чтобы ничего не пропустить.

Другим вариантом было бы отправиться в Страница мероприятия Google И подождите, пока таймер не достигнет нуля в 10:00 по тихоокеанскому времени 11 мая. Оттуда Google перенаправит вас на прямую трансляцию, где вы сможете посмотреть событие.

Каким бы способом вы ни решили его смотреть, Google I/O 2022 обещает быть насыщенным многими вещами. Обязательно следите за нашими последними новостями, потому что в этом году мы расскажем обо всем, что заслуживает внимания, на Google I/O 2022.

Подробнее о Google I/O 2022:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: