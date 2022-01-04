Основные моменты Новогоднего музея — Moscow Times

В крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга запланирован, казалось бы, удивительный год — настолько, что для того, чтобы увидеть все это, потребуются определенные навыки в управлении временем. Вот наш выбор для посещения музеев в 2022 году, чтобы увидеть инсталляции искусства, фотографии, а также неоклассические, современные, западные и русские техники в различных музеях и галереях Санкт-Петербурга и Москвы. Первая международная биеннале «Искусство будущего». Почему бы не начать новый год с подготовки к будущему? Мультимедиа-музей искусств открыл в Москве международную биеннале «Искусство для будущего», которая продлится до начала апреля. В него входят арт-проекты, основанные на таких технологиях, как нейронные сети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная реальность и дополненная реальность. Выставка отражает изменения, которые технологии вносят в нашу жизнь, и включает интерактивные инсталляции, которые делают зрителей частью творческого процесса. Это делает шоу особенно интересным для семей с любознательными детьми и молодежи. На выставке будут представлены работы Олафура Элиассона, Artistic Lab Staff, Энтони Гормли, Филипа Кольбера, Мишеля Ровнера, Павла Пепперштейна, а также многих российских художников из разных регионов России. Некоторые проекты создавались в сотрудничестве ученых и художников, а некоторые инсталляции и объекты создавались специально для биеннале. В галерее будет обширный учебник, а также вы сможете посетить сайт artforthefuture.art, где будет представлено российское и зарубежное цифровое искусство. не пропустите! Билеты и информация доступны здесь.

Мультимедиа Арт Музей



Многочисленные спектакли Государственной Третьяковской галереи Если вы еще не видели показ работ Михаила Врубеля, он продлится до марта. Вам также следует запланировать просмотр шоу, в названии которого есть много верных мест: «Разнообразие». одиночество. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж. Он находится в западном крыле Новой Третьяковской галереи и работает до начала марта. Обязательно ознакомьтесь с кроссплатформенным исследовательским проектом New Elements, в котором представлены 12 работ художников со всего мира, которые видят мир как вычислительную машину. Мероприятие было организовано Фондом искусств и наук «Лаборатория». READ Франция может присоединиться к России и Китаю в попытке построить лунную исследовательскую станцию ​​- Новости Это первая в России ретроспективная выставка финского мастера Аксели Галлена Калила (1865-1931), открытие которой запланировано на 2022 год, с апреля по август в главном здании, где будут представлены картины из государственных и частных коллекций России и Финляндии. Еще одна важная выставка — большая выставка, посвященная 150-летию со дня рождения художника-импрессиониста Игоря Грабаря, которая откроется в главном здании Третьяковской галереи в октябре. Забронируйте билеты для этого человека и наполните свое видение светом и цветом. А еще вас может заинтересовать новый мемориальный музей братьев Сергея и Павла Третьяковых, который откроется в этом году. Почему бы не узнать больше о жизни братьев-коллекционеров в их доме? книга для тебя Билеты отдельно для этих выставок.

Михаил Врубель.

tretyakovgallery.ru



Кристиан Болтанский и Гельмут Ньютон в Санкт-Петербурге В 2022 году в России откроется первая выставка покойного Кристиана Болтанского, французского художника, влияние которого на современное искусство и мультимедиа можно проследить по многочисленным мировым художественным галереям и каталогам по истории искусства. В галерее Esprits, поддерживаемой Французским институтом России, будут представлены инсталляции, видео и объекты, которые Болтански специально отбирал в течение 10-15 лет, а также те, которые он создал специально для этого проекта. Важными темами являются память и потеря, экзистенциальный выбор и судьба, а также индивидуальная и коллективная история. Представьте себе христианские духи Болтански Как некое мифическое пространство, где рабочие, убитые во время Кровавого воскресенья 1905 года, ждут своего жизненного пути в рай или ад. Выставка продлится с марта по май 2022 года, а в марте будет запущена цифровая платформа Boltansky x Manege: Online View Rooms. Выйдя из Манежа, направляйтесь на Васильевский остров к Музей Арарта Исследуйте галерею фотографий одного из самых известных модных фотографов 20 века — Гельмута Ньютона. Его работы в течение апреля демонстрировались в Elle, Vanity Fair, Playboy и Harper’s Bazaar, а также в портретах Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Дэвида Хокни и Шарлотты Рэмплинг. Забронируйте билеты в ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург здесь. READ BookMyShow Stream объявляет о выпуске новых фильмов на июль

Кристиан Болтанский, Галерея Духов.

ЦВЗ Манег, Санкт-Петербург



Группа Ивана и Михаила Морозовых возвращается домой Коллекция известных коллекционеров произведений искусства экспонируется в Фонде Луи Виттона в Париже с сентября 2021 года, ее увидели 450000 посетителей, и их количество продолжает расти. Он откроется в июне 2022 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина: реконструкция собрания произведений русского и французского искусства, собранных московскими братьями-купцами на рубеже XIX и XX веков. В него входят французские импрессионисты (Моне, Сислей, Ренуар) и постимпрессионисты (Ван Гог и Гоген), а также русские гиганты Серов, Левитан, Врубель, Ларионов, Гончарова, Машков и другие. Параллельно с открытием в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге откроется ретроспективная выставка коллекции картин Сергея Щукина из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Год завершится еще одним захватывающим шоу: «Век Арчимбольдо» откроется в ноябре 2022 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина и представит произведения из европейских государственных и частных коллекций. Вы помните те сюрреалистические изображения, сделанные с овощами? Идите и поразитесь этим и другим аспектам уникального мира художника. Билеты есть в наличии здесь.

«Вертумн» Джузеппе Арчимбольдо

Государственный художественный музей им. А.С. Пушкина



Если Москва не сможет поехать в Геную, генуэзцы отправят свои сокровища в Москву Хотя мы все надеемся, что сможем поехать в Италию в 2022 году, мы никогда не можем быть уверены в этом. Но мы хотя бы знаем, что можем поехать в Геную в сентябре на выставку «Сокровища Генуи» Государственного исторического музея. Основные произведения из Генуэзского собора, музея Святого Августина и музеев Strada Nuova (Палаццо Россо, Палаццо Бьянко и Дориа Турси) будут доставлены в Россию и будут включать, среди многих других ценных произведений искусства, картины Энтони ван Дейка и Алессандро Маньяско. как выставка «Ecce Homo» Караваджо, которая впервые будет представлена ​​в Москве. READ Продолжающиеся репрессии против гражданского общества в России: заявление Великобритании بيان Забронируйте билеты здесь В Государственный исторический музей, который, кстати, стоит посетить в любое время, потому что он прослеживает историю России с древних времен до наших дней.