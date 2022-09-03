Основные торговые события: рабочие места в августе, череда потерь акций

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Снижение прироста рабочих мест в США в августе может помочь ФРС бороться с инфляцией

Вашингтон (AFP) – В прошлом месяце американские работодатели добавили большое количество рабочих мест, но замедлили найм достаточно, чтобы помочь Федеральному резерву в его борьбе с гиперинфляцией. В августе в экономике было создано 315 000 рабочих мест, что по-прежнему солидно, что свидетельствует о том, что экономика остается устойчивой, несмотря на высокие процентные ставки, высокую инфляцию и замедление потребительских расходов. Пятничный отчет правительства также показал, что уровень безработицы вырос до 3,7% по сравнению с полувековым минимумом в 3,5%. Однако это увеличение было и обнадеживающим признаком: оно отражало долгожданный рост числа американцев, вытесненных с обочины и начавших искать работу.

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Акции потеряли ранний рост и закрылись в минусе третью неделю подряд

Нью-Йорк (AFP) – Акции прекратили свое раннее ралли и закрылись снижением на Уолл-стрит, показав потери третью неделю подряд. Индикаторы открылись ростом после того, как отчет по рынку труда показал умеренное замедление занятости. Это привело к осторожному оптимизму в отношении того, что ФРС, возможно, не нужно быть агрессивным с повышением процентных ставок в борьбе с инфляцией. Во второй половине дня индексы упали после того, как российский энергетический гигант «Газпром» заявил, что пока не будет вновь открывать газопровод в Германию, что является плохим признаком продолжающейся борьбы Европы с растущими ценами на энергоносители. S&P 500 упал примерно на 1%.

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«Газпром» закрыл газопровод в Германию

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил, что пока не может возобновить поставки природного газа по магистральному газопроводу в Германию из-за того, что, по его словам, требуется срочное техническое обслуживание. Объявление в пятницу было сделано всего за несколько часов до того, как «Газпром» должен возобновить поставки. Российская государственная энергетическая компания закрыла газопровод «Северный поток-1» в среду, как она заявила, на три дня работы. В сообщении в социальной сети в пятницу вечером она сообщила, что обнаружила «неисправности» в одной из турбин, и заявила, что трубопровод не будет работать, пока они не будут устранены.

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Федеральные экономические гранты в размере 1 миллиарда долларов направляются от побережья к побережью

Президент Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо объявили о федеральных грантах в размере 1 миллиарда долларов на производство, чистую энергию, сельское хозяйство, биотехнологии и многое другое. Объявленные в пятницу гранты предоставляются 21 региональному партнерству по всей стране. Правительство выбрало победителей из числа 529 претендентов, которые боролись за гранты, которые были частью уже утвержденного пакета помощи коронавирусу на сумму 1,9 триллиона долларов. Гранты включают 65 миллионов долларов в Калифорнии для улучшения сельскохозяйственного производства и 25 миллионов долларов для группы робототехники в Небраске. Грузия получает 65 миллионов долларов за искусственный интеллект. На разработку литиевых батарей в Нью-Йорке выделено 64 миллиона долларов. Угольные округа в Западной Вирджинии получают 63 миллиона долларов, чтобы помочь перейти на солнечную энергию и найти новые способы использования заброшенных шахт.

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«Большая семерка» обещает продвигать систему потолка цен на нефть в России

Министры финансов Большой семерки ведущих промышленно развитых стран обязались внедрить систему, предназначенную для ограничения доходов России от продажи нефти, — идею, которую лидеры стран обещали изучить в июне. Цель состоит в том, чтобы уменьшить доходы России и, таким образом, ее способность финансировать войну в Украине, а также уменьшить влияние войны на мировые цены на энергоносители. В своем пятничном заявлении министры заявили, что «подтверждают наше общее политическое намерение завершить и ввести всеобъемлющий запрет на услуги, обеспечивающие доставку по всему миру сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения». Эти услуги будут разрешены только в том случае, если нефть куплена по фиксированной цене или ниже.

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США запрашивают дополнительную информацию о проекте китайской корпорации North Dakota Corporation.

БИСМАРК, Северная Дакота (AP) — Федеральные власти, рассматривающие покупку китайской компанией земли в Северной Дакоте для своего завода по переработке влажной кукурузы, заявили, что необходима дополнительная информация, прежде чем они смогут решить, наносит ли проект ущерб национальной безопасности. Запланированный проект Fufeng Group стоимостью 700 миллионов долларов расположен в Гранд-Форксе недалеко от базы ВВС США, что заставляет противников высказывать опасения по поводу возможности шпионажа. На этой неделе Комитет по иностранным инвестициям США заявил Fufeng, что предоставленная им информация «недостаточна». Компания заявляет, что выполнит запрос правительства о предоставлении дополнительной информации. В пятницу городской менеджер Гранд-Форкса заявил, что работа над инфраструктурой, проводимая для проекта, будет остановлена ​​до завершения проверки.

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Nissan хочет воспользоваться налоговой льготой США на электромобили

ТОКИО (AP) — Nissan заявляет, что агрессивно продвигает электромобили, чтобы воспользоваться преимуществами нового закона США, который предоставляет налоговые льготы на сумму до 7500 долларов. Президент Джо Байден подписал исторический закон в прошлом месяце. Налоговый кредит может быть использован для покрытия расходов на покупку электромобиля, произведенного в США. Nissan LEAF EV входит в число подходящих моделей. Транспортные средства должны иметь аккумулятор, изготовленный в Северной Америке из минералов, добытых или переработанных на континенте, чтобы иметь право на участие. Главный директор по устойчивому развитию Джоджи Тагава говорит, что в апреле будет проведен анализ, хотя подробности не уточняются.

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Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 42,59 пункта, или 1,1%, до 3924,26 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 337,98 пункта, или 1,1%, до 31318,44 пункта. Nasdaq потерял 154,26 пункта, или 1,3%, до 11 630,86 пункта. Индекс малых компаний Russell 2000 упал на 13,07 пункта, или 0,7%, до 1809,75 пункта.