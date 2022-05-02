Основы борьбы с черепно-костной катастрофой

В сентябре 2021 года я сообщил о Твиттер Несколько ключевых деталей Skull & Bones из разных источников. Спустя почти восемь месяцев были предоставлены новые подробности, и утечка в Интернете показала, что эти данные точны.

Одним из самых больших противоречий, о которых я сообщал в игре, был тот факт, что Skull & Bones не будет включать в себя какие-либо формы сражений между игроками на суше, поскольку в игре есть только морские бои. В то время считалось, что Ubisoft еще не просто добавила игровой процесс в бой игроков, потому что игра все еще находилась в разработке; Однако последний плейтест показал, что это не так. В Skull & Bones наземные и даже корабельные сражения исключены.

На самом деле, хотя вы можете собирать материалы в игре, включая руду, древесину и еду, вы все равно не можете покинуть свой корабль. Вместо этого вам нужно смотреть на ресурсы на земле с вашего корабля и собирать материалы, нажав кнопку. Добыча и форты также ограничены выживанием вашего корабля, так как вам нужно сначала ослабить желаемую цель пушечным огнем с вашей командой, а затем «напасть» на вашу цель для вас. Хотя вы сможете покинуть свой корабль, вы ограничены общением с NPC, чтобы улучшить свой корабль, продать добычу и многое другое.

Известный с тех пор, как игра была впервые анонсирована на E3 в 2017 году, Skull & Bones черпала вдохновение из морских сражений Assassin’s Creed Black Flag, которые актуальны и сегодня. Игроки начнут с небольшого корабля, и им нужно будет собирать ресурсы и добычу для обновления. Корабли подразделяются на пять разных уровней: малые, средние, большие и т. д., и их можно строить в соответствии с вашими уникальными стилями игры, такими как боевой, грузовой и исследовательский. Как показывают типы кораблей, каждый тип корабля имеет разные возможности. Грузовые корабли смогут вмещать больше груза, боевые корабли смогут брать больше и наносить больше урона, а исследовательские корабли смогут плыть быстрее.

Боевой дух команды — одна из самых важных особенностей Skull & Bones, поскольку команда NPC повернется против вас, если их боевой дух упадет. Еда и напитки являются фактором номер один для поддержания высокого боевого духа экипажа, поэтому игрокам потребуются ресурсы для продажи этих предметов. Ваша команда захватит ваш корабль и даже уничтожит его, если их боевой дух слишком низок.

Хлеб с маслом в игре — это, очевидно, битва кораблей, где игроки могут сражаться как с кораблями других игроков, так и с кораблями NPC. Глобальные события позволят вам уничтожать большие торговые корабли за высокие награды, но источники также указали, что глобальные события также будут включать в себя некоторых мифических существ после выхода игры. Kraken кажется беспроигрышным вариантом, так как мы видели небольшой тизер в первом в истории трейлере Skull & Bones.

Трудно понять, в чем целевая аудитория Ubisoft влюбляется в Skull & Bones, поскольку игра, похоже, посвящена взрывам других кораблей и мародерству. Отсутствие исследований и пеших боев, безусловно, оставило неприятный осадок во рту у многих людей, и, поскольку на рынке уже есть такие игры, как Sea of ​​Thieves, похоже, что Ubisoft будет играть в догонялки, чтобы предложить игрокам то, что они купят. доска с.

Запуск Skull & Bones по-прежнему запланирован на апрель 2023 года на ПК и консолях текущего поколения.