Основы борьбы с черепно-костной катастрофой

На самом деле, хотя вы можете собирать материалы в игре, включая руду, древесину и еду, вы все равно не можете покинуть свой корабль. Вместо этого вам нужно смотреть на ресурсы на земле с вашего корабля и собирать материалы, нажав кнопку. Добыча и форты также ограничены выживанием вашего корабля, так как вам нужно сначала ослабить желаемую цель пушечным огнем с вашей командой, а затем «напасть» на вашу цель для вас. Хотя вы сможете покинуть свой корабль, вы ограничены общением с NPC, чтобы улучшить свой корабль, продать добычу и многое другое.
Известный с тех пор, как игра была впервые анонсирована на E3 в 2017 году, Skull & Bones черпала вдохновение из морских сражений Assassin’s Creed Black Flag, которые актуальны и сегодня. Игроки начнут с небольшого корабля, и им нужно будет собирать ресурсы и добычу для обновления. Корабли подразделяются на пять разных уровней: малые, средние, большие и т. д., и их можно строить в соответствии с вашими уникальными стилями игры, такими как боевой, грузовой и исследовательский. Как показывают типы кораблей, каждый тип корабля имеет разные возможности. Грузовые корабли смогут вмещать больше груза, боевые корабли смогут брать больше и наносить больше урона, а исследовательские корабли смогут плыть быстрее.
Боевой дух команды — одна из самых важных особенностей Skull & Bones, поскольку команда NPC повернется против вас, если их боевой дух упадет. Еда и напитки являются фактором номер один для поддержания высокого боевого духа экипажа, поэтому игрокам потребуются ресурсы для продажи этих предметов. Ваша команда захватит ваш корабль и даже уничтожит его, если их боевой дух слишком низок.
Хлеб с маслом в игре — это, очевидно, битва кораблей, где игроки могут сражаться как с кораблями других игроков, так и с кораблями NPC. Глобальные события позволят вам уничтожать большие торговые корабли за высокие награды, но источники также указали, что глобальные события также будут включать в себя некоторых мифических существ после выхода игры. Kraken кажется беспроигрышным вариантом, так как мы видели небольшой тизер в первом в истории трейлере Skull & Bones.
Запуск Skull & Bones по-прежнему запланирован на апрель 2023 года на ПК и консолях текущего поколения.
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