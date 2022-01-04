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Особняк в SF, принадлежащий Николасу Кейджу, продан за 8,825 миллиона долларов

4 января, 2022
Muhammad

По данным Real Deal, особняк Росси Хилл в Сан-Франциско, когда-то принадлежавший актеру Николасу Кейджу, был продан за 8,825 миллиона долларов.

Продажа особняка Росси Хилл в Сан-Франциско, принадлежавшего актеру Николасу Кейджу. (Redvine)
Продажа особняка Росси Хилл в Сан-Франциско, принадлежавшего актеру Николасу Кейджу. (Redvine)

Готический дом имеет 5 832 квадратных футов, шесть спален и семь ванных комнат. В доме современная кухня, высокие потолки, библиотека и домашний тренажерный зал. Вы также найдете потрясающий вид на залив, включая мост Золотые Ворота и Алькатрас, а также холмы Окленда.

Продажа особняка Росси Хилл в Сан-Франциско, принадлежавшего актеру Николасу Кейджу. (Redvine)
Продажа особняка Росси Хилл в Сан-Франциско, принадлежавшего актеру Николасу Кейджу. (Redvine)
Продажа особняка Росси Хилл в Сан-Франциско, принадлежавшего актеру Николасу Кейджу. (Redvine)

Соседний лот также был продан за дополнительные 3 миллиона долларов, но, похоже, он не является частью продажи.

Листинговым агентом был Марк Левинсон из компании Compass.

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