Особняк в SF, принадлежащий Николасу Кейджу, продан за 8,825 миллиона долларов

По данным Real Deal, особняк Росси Хилл в Сан-Франциско, когда-то принадлежавший актеру Николасу Кейджу, был продан за 8,825 миллиона долларов.

Готический дом имеет 5 832 квадратных футов, шесть спален и семь ванных комнат. В доме современная кухня, высокие потолки, библиотека и домашний тренажерный зал. Вы также найдете потрясающий вид на залив, включая мост Золотые Ворота и Алькатрас, а также холмы Окленда.

Соседний лот также был продан за дополнительные 3 миллиона долларов, но, похоже, он не является частью продажи.

Листинговым агентом был Марк Левинсон из компании Compass.

Согласно отчету, Кейдж купил дом и прилегающий участок в 2006 году за 9,4 миллиона долларов, но менее чем через год продал оба пакета за 8,5 миллиона долларов.