С первых дней своего существования Кливленд был городом людей с самыми разнообразными религиозными убеждениями. Эти различные возможности проявились во многих церковных структурах — от скромных витрин до богато украшенных соборов.

ул. Собор ФеодосияОдним из самых запоминающихся религиозных объектов Кливленда является ул. Феодосиевский русский православный собор. Это замечательное здание стояло по адресу 733 Starkweather Ave. в Тремонте с 1913 года.

По сути, это форпост Российской империи в Кливленде, и, как говорят, большая часть первоначального финансирования церкви была обеспечена миссионерским фондом, которым руководил царь Николай II. Первый пастор церкви Джейсон Каппанадзе был уроженцем Грузии на российском Кавказе.

Учитывая эти факторы, личность архитектора церкви вызывает раздражение. Его звали Фредерик Бэрд, уроженец Кливленда, нога которого, по-видимому, никогда не ступала в Россию.

Бэрд был вдохновлен фотографиями Собор Христа Спасителя в Москве, у которого сама по себе замечательная история. Церковь была предложена как выражение благодарности России за поражение Наполеона в 1812 году. Строительство длилось десятилетия, и церковь не была освящена до конца 1880-х годов.

В стране, наполненной величественными церквями, Храм Христа Спасителя считался одним из самых красивых. Жизни церкви суждено было быть удивительно короткой.

Бывший семинарист Иосиф Сталин приказал снести его в 1931 году, чтобы освободить место для грандиозного советского муниципального здания, которое так и не было построено. Вместо этого на этом месте размещался бассейн, пока в 2000 году не была построена реконструкция собора, который сейчас стоит на московском месте — символ перемен времени и признание достоинств утраченного оригинального здания.

Цветной витраж в интерьере собора св. Феодосиевский православный собор в Кливленде, штат Огайо, 1978 год.Раннее обучение Фредерика Бэрда было необычным. В возрасте трех лет его привезли в Северо-Восточный Огайо. Западная средняя школа и работал под руководством Чарльза Швайнфурта три с половиной года. Затем он работал в Coburn & Barnum, а затем взял на себя большую ответственность в Lehman and Schmitt.

Работая с этими фирмами, Бэрд получил возможность научиться практическим навыкам непосредственно у некоторых из самых известных кливлендских архитекторов того времени.

Бэрд спроектировал св. Феодосия в традиционном русском стиле, здание увенчано 13 луковичными куполами. Самый большой купол представляет Иисуса Христа. Следующие четыре купола представляют апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а остальные восемь куполов обозначают оставшихся апостолов.

Церковь была освящена в воскресенье, 20 июля 1913 года, и ее завершение обошлось в 70 000 долларов, что на сегодняшний день эквивалентно 1,9 миллиона долларов.

Отец Джейсон Каппандзе руководил завершением строительства, а затем был отозван в Россию для преподавания в семинарии. С началом Первой мировой войны следующие несколько лет его жизни читались как глава из «Доктора Уилсона». Живаго». Он пережил войну, русскую революцию и хаос Гражданской войны в России. В 1922 году он бежал из России со своей женой Марией — предположительно с помощью коммунистического чиновника, который когда-то был одноклассником его сына.

Отец Каппандзе вернулся в Кливленд, чтобы возглавить Св. Феодосия до своего выхода на пенсию в 1957 году. Пережив так много, он и Мария трагически погибли в автокатастрофе в 1962 году, через 60 лет после того, как в результате аварии началось его участие в собрании.

Кинозвезды Джон Сэвидж и Рутанья Алда поженились в Сент-Эндрюсе Собор Феодосия в Тремонте к фильму «Охотник на оленей»В резюме церкви есть необычный пункт. Он служил декорацией для фильма 1978 года «Охотник на оленей», в котором ненадолго видели убежище, занятое одними из лучших актеров своего поколения: Робертом Ди Ниро, Мерил Стрип и Джоном Казале.

Съемочная площадка, царская застава, духовный дом большой паствы, собор Св. С момента завершения строительства в 1913 году Феодосий исполнил множество ролей. Это любимое здание в отличном состоянии уже второй век служит всему сообществу.

А как же Фредерик Бэрд? Завершив это мастерское строительство, он объявил о выходе на пенсию в 1917 году в возрасте 50 лет. Какое-то время он много путешествовал.

Вернувшись в Кливленд, у него диагностировали рак. 16 января 1920 года он умер и присоединился к ряду друзей, коллег и бывших конкурентов в Кладбище Лейк-Вью.