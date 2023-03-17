Оставить российских и белорусских спортсменов под запретом — Олимпийский комитет Германии

БЕРЛИН (Рейтер) — Олимпийский комитет Германии заявил в пятницу, что поддерживает сохранение запрета на въезд российских и белорусских спортсменов, но выступает против любых планов бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за их участия.

Украина выступила с призывом отстранить спортсменов из России и ее близкого союзника Беларуси от участия в Олимпийских играх в Париже в следующем году после того, как в январе Международный олимпийский комитет заявил, что готов включить их в список нейтральных.

Украина также пригрозила бойкотом, если ей разрешат там соревноваться. Окончательное решение еще не принято.

«Мы по-прежнему поддерживаем отстранение российских и белорусских спортсменов и спортивных менеджеров от международных соревнований», — говорится в заявлении федерации.

«Россия и Беларусь не должны иметь возможности злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды войны».

С тех пор спортсмены из России и соседней Белоруссии, которые год назад помогли Москве завоевать Украину, были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.

В прошлом году Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси, но теперь не хочет полностью исключать спортсменов из Олимпиады, опасаясь вернуться к бойкоту времен холодной войны.

В январе они наметили путь для бегунов из России и Беларуси, чтобы заработать олимпийские места в азиатских квалификациях и соревноваться в качестве нейтральных спортсменов в Париже в следующем году.

Нейтральные спортсмены не считаются представителями своих стран и их успехи не сопровождаются поднятием флагов или исполнением национальных гимнов.

С тех пор некоторые федерации вновь допустили к соревнованиям россиян и белорусов, но планы МОК встречают серьезное сопротивление.

Федерация фехтования Германии в четверг отменила женский этап Кубка мира после того, как Всемирная федерация фехтования (FIE) сняла запреты для игроков из России и Беларуси.

Около 11 стран также бойкотировали турнир по женскому боксу в Нью-Дели на этой неделе в знак протеста против присутствия российских и белорусских боксеров среди 300 индивидуальных заявок из 65 стран.

«Независимо от решения Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций о реадмиссии российских и белорусских спортсменов и спортивных руководителей, мы принципиально отвергаем любой бойкот международных соревнований, особенно Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года». Он сказал.

(Отчетность: Каролус Грохманн; под редакцией Приеты Саркар)

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