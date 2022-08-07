Остановить бесполезные санкции против России, заявила Марин Ле Пен из Евросоюза

Марин Ле Пен призвала Евросоюз отменить санкции против России, утверждая, что экономические последствия для блока слишком серьезны.

Выступая во вторник на парламентской пресс-конференции, правый французский политик заявил, что санкции ЕС «бесполезны» и должны «исчезнуть».

Она добавила: «Иначе Европу ждут отключения электроэнергии, особенно в отношении импорта российского газа. Эти санкции просто бесполезны. Они только заставляют страдать европейцев. В том числе и французов.

Потребовалась бы большая доза недобросовестности, чтобы не понимать, что, вопреки преувеличенным заявлениям нашего правительства, российская экономика не стоит на коленях. Они не на грани банкротства».

Агнес Паннье-Рунаше, министр энергетики Франции, ответила на комментарии Ле Пен, назвав их «чрезвычайно опасными» и «безответственными».

«Она может гордиться тем, что она самый патриотичный из политиков, но на самом деле она первая готова продать [France] Чтобы получить тарелку чечевицы для России», — сказала она CNews.

«Мы находимся в ситуации кризиса, которого мы не хотели, но теперь он глобальный — он не специфичен для Европы. Мы должны оставаться очень сплоченными и не должны отказываться от принципов республиканизма и демократии».