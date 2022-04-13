Остановка российского газа сулит Германии «тяжелую рецессию»

Ведущие экономические институты страны заявили в прогнозах, опубликованных в среду, что немедленное прекращение импорта энергоносителей из России приведет Германию к «серьезной рецессии» в следующем году.

Они предупредили о устойчиво высоких ценах на энергоносители и геополитических рисках как о начале новой эры промышленной мощи в Европе, эры, в которой выживет не каждая компания.

«Не все бизнес-модели, которые были прибыльными в Германии в прошлом, будут иметь будущее», — заявил на пресс-конференции в Берлине Штефан Котес, вице-президент IfW Kiel.

Он добавил, что правительство должно учитывать это при рассмотрении мер поддержки проблемных компаний.

Германия, которая в значительной степени зависит от российского газа для удовлетворения своих энергетических потребностей, до сих пор сопротивлялась призывам к европейскому бойкоту в ответ на войну на Украине.

Закрытие кранов в «середине апреля» этого года ограничит рост до 1,9% в 2022 году и подтолкнет Германию к рецессии в 2023 году, в результате чего экономика сократится на 2,2%, согласно прогнозам.

Институты (DIW, Ifo, IfW Kiel, IWH и RWI) заявили в совместном заявлении, что влияние бойкота «не будет перевешиваться» в течение следующих двух лет.

Крупнейшая экономика Европы может пострадать от «прорыва» в конце 2023–2024 годов, поскольку спрос на энергоносители вырастет в европейскую зиму, прежде чем «постепенно» вернуться к росту.

До того, как Москва начала свою войну на Украине, треть импорта нефти Германией, 45 процентов ее закупок угля и 55 процентов ее импорта газа поступали по трубопроводам из России.

Страна постепенно отказывается от импорта энергоносителей из России, наращивая инвестиции в возобновляемые источники энергии и строя терминалы СПГ (сжиженного природного газа) на побережье Северного моря для импорта газа из других регионов, хотя на то, чтобы перейти в режим онлайн, могут уйти годы.

Министр экономики Роберт Хабек заявил в конце марта, что крупнейшей экономике Европы, вероятно, потребуется до середины 2024 года, чтобы отказаться от поставок из России.

История продолжается

— аварийный план —

Немецкие официальные лица уже разработали план на случай непредвиденных обстоятельств в ожидании нехватки газа, что может привести к нормированию газа для домов и предприятий.

Правительство также подготовило закон, который позволит ему арестовывать поставщиков газа для «обеспечения безопасности поставок», согласно проекту, с которым ознакомилось AFP.

Закон также затруднит закрытие хранилищ без одобрения правительства.

На прошлой неделе Берлин временно взял под контроль немецко-российский газовый гигант «Газпрома», которому принадлежат несколько ключевых частей инфраструктуры, после того как материнская компания неожиданно вышла из него.

Европейские партнеры, которые уже договорились о прекращении закупок угля в России, в настоящее время ведут переговоры о введении дополнительных санкций в отношении Москвы.

В то время как газовый бойкот с его серьезными экономическими последствиями рассматривается как крайняя мера, следующей целью санкций ЕС может стать российская нефть.

— ‘Жесткая вода’ —

В двух договорах говорилось, что даже без газового бойкота война на Украине «замедлит» восстановление Германии от экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Немецкая экономика «плавала по трудным водам», поскольку война и политика запрета распространения Китая привели к сбоям в цепочке поставок, нанесшим ущерб отрасли.

Группа снизила свой прогноз роста в 2022 году до 2,7% по сравнению с предыдущей оценкой в ​​4,8% в октябре прошлого года.

В то же время они повысили свой прогноз роста в 2023 году до 3,1 процента с 1,9 процента при сценарии, при котором поставки энергии продолжаются.

И аналитические центры заявили, что инфляция, которая достигла новых максимумов с более высокими ценами на энергоносители, достигнет 6,1% в 2022 году, а затем снизится до 2,8% в 2023 году.

Сокращение поставок из России подтолкнет цену вверх, повысит инфляцию до 7,3% в 2022 году и сохранит ее на уровне 5% в 2023 году.

море/мфп/лт