Спустя более 200 лет после смерти Наполеона во время катастрофической русской кампании останки Шарля-Эдиена Гуди вернулись на французскую землю. Возвращение произошло благодаря союзнику Жана-Мари Ле Пена, бывшего лидера крайне правого Национального фронта.

Airbus A320 с гробом генерала Шарля-Этьена де ла Саплонье приземлился в аэропорту Ле Бурже во второй половине дня, где старший министр Женевьев Дариусек будет председательствовать на церемонии.

Гутин был ветераном Французской революционной и наполеоновской войн, отличился в нескольких битвах 1809 года, в том числе в Ваграме.

В 1812 году, в возрасте 44 лет, во время французского вторжения в Россию, он был атакован артиллерийскими снарядами во время битвы при Валудиной Кора, в 20 км к востоку от Смоленска.

Он умер от грыжи через три дня после удаления ноги.

Ценив свои навыки коммандос, он был одним из любимых генералов Наполеона.

Перед смертью император написал редкое письмо с соболезнованиями графине Гудин, в котором сказал: «Велика потеря для вас, велика для меня». Фонд Наполеона Об этом пишет на своем сайте.

«Мы рады отдать дань уважения этому генералу и напомнить людям, что в 2021 году, в двадцатую годовщину смерти Наполеона, вокруг Наполеона были генералы», – сказал Христианский совет, президент Ассоциации Наполеона 2021 в Париже.

Он примет участие в церемонии на борту с 50 статистами, одетыми как солдаты Империи Кронарда.

Ультраправые ассоциации

Когда Гутина застрелили, французская армия удалила его сердце и отправила его обратно во Францию, где он был похоронен в церкви на кладбище Пер-Лак в Париже.

Но до недавнего времени местонахождение его могилы оставалось загадкой.

В 2019 г. Пьер Малиновски, Французский историк и глава растущего фонда Русско-французские исторические начинания, С командой русских и французских археологов.

В июле того же года скелет был найден в деревянном гробу в парке Смоленска, недалеко от границы с Беларусью; Тесты ДНК показали, что это тело Шарля-Эдиена Гудина.

«Я хочу найти и похоронить многих пропавших без вести солдат на поле боя. Это моя главная цель». Малиновский рассказал France Inter Незадолго до вылета из Москвы в Париж.

Его тело было эксгумировано в Смоленске, на могиле Шарля-Этьена Гутина де ла Саплонье. Пьер Малиновски / Denivmaximov.com

Малиновский называет себя «патриотом», но его политическая принадлежность также является предметом обсуждения.

Он был парламентским помощником Жан-Мари Ле Пена, бывшего лидера и национального основателя крайне правого Фронта.

«Я очень близка с Марион Марашаль», – сказала она, внучка Ле Пен и невестка Марин Ле Пен, лидера крайне правого Национального ралли.

«Имя Жан-Мари Ле Пена навешивает на вас ярлык, но я прав, – сказал он, – между двумя странами, интересно возобновить дебаты между двумя похожими державами» с помощью исторических открытий ».

Она дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина и вице-президента Фонда Малиновского. Местные российские СМИ сообщили, что Airbus любезно предоставил взаймы российский олигарх Андрей Козист.

Члены и родственники исторического клуба готовы перевезти тело генерала Шарля Этьена Гудина из России во Францию ​​23 июня 2021 года. AFP – Александр Неманов

Для инвалидов?

Как и Кристиан Портэйл, потомки генерала хотят, чтобы он отдыхал с другими известными военными фигурами в Доме Инвалидов.

«Он был превосходным генералом дивизии, особенно с маршалом Дэвидом», – говорит Портэйл. «Он участвовал в битве при Джине и участвовал во всех кампаниях. […] Им никогда не следует забывать, что Годин хорошо знал Натолиана, потому что они были вместе в Брайане. “

Малиновский говорит, что после того, как могила Гудина была обнаружена в 2019 году, Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону удалось уговорить Елисей похоронить его в Les Invalidis. Но визит и церемония были отложены из-за эпидемии здоровья, а затем отменены из-за дипломатической напряженности в связи с арестом лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Портрет генерала Шарля-Этьена Гудена де ла Шаплонье, Генри Феликс Эммануэль Филиппотокс. Wikimedia Commons

Малиновский настаивает на том, что Годин войдет в Les Invalitz 2 декабря, в годовщину битвы при Астерлице.

Хотя Елисейский дворец еще не утвержден, Жоэль Гариад-Майлам, сенатор по делам французского народа за рубежом и сопредседатель ассоциации Париж-Наполеон 2021 года, сказал, что ему неофициально сказали, что церемония Инвалидов состоится.