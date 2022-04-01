Остерегайтесь возрождения русофобии | Россия и Украина война

Недавно прочитал в статье: «Владимир Путин влюблен в Федора Достоевского». «Внимательное прочтение текстов легендарного автора показывает, что это чувство могло быть взаимным».

Вскоре я прочитал, что один университет в Италии отменил курс литературы по Достоевскому из-за украинского кризиса. Если мир будет оставлен на милость таких безумных событий, мы скоро потеряем моральные нормы нашего земного существования больше, чем экологические условия для человеческого выживания. Каковы отношения между Достоевским и Путиным? Мы могли бы также запретить Фолкнера, потому что мы выступаем против Ку-клукс-клана, или перестать читать Эмиля Золя, потому что нам не нравится Марин Ле Пен. Что это за чистая сафа второго года?

Люди во всем мире, напуганные жестокостью путинского вторжения в Украину (как это произошло с вторжением Буша в Афганистан и Ирак), должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в эту ловушку. «Эпидемия в ваших домах», — вместо этого мы должны сказать как Путину, так и его врагам, когда мы тянемся к своим копиям шедевров русской литературы, чтобы перечитать их в знак протеста, начиная, конечно, с Достоевского.

Много лет назад я был членом жюри кинофестиваля в Санкт-Петербурге, Россия, и по этому случаю один русский великодушно устроил мне экскурсию по району, где жил Достоевский, когда писал «Преступление и наказание» (1866). Впервые я прочитал его, когда был бедным студентом колледжа в Тегеране, и мало чем отличался от главного героя романа, Родиона Раскольникова, за вычетом, конечно, убийства какой-то заложенной иранской коллеги Алены Ивановны.

Я шел по этому району, как паломник, прослеживающий каждый его дюйм воспоминаниями о вечном памятнике литературному гению человека, писателю, которого Ницше провозгласил «единственным психологом, у которого мне было чему поучиться», моральному деятелю, о котором Фрейд написал свой знаменитый «Достоевский и отцеубийство».

Нанесение вреда целой цивилизации

Извлеките Достоевского из нашей нравственной памяти, и мы будем в одном шаге от дантовского ада. Достоевский незаменим. Пожалуйста, оставьте его в покое.

Но дело не только в Достоевском. Наблюдается тревожная и прямо-таки жалкая эскалация русофобии в Европе и США — почти сразу после путинского вторжения в Украину. Вините Путина в Украине, потому что вы вините Джорджа Буша-младшего в Афганистане, Ираке или где-то еще за его карту «войны с террором».

Возьмите вместе Путина, Буша, Башара Асада, Биньямина Нетаньяху и целую банду приближенных отморозков, наденьте им на шею наручники, и вы отправите их всех в Международный уголовный суд и обвините их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Но эта демонизация событий целой культуры жалка.

Я помню, как в январе 2020 года президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить 52 иранских памятника, в том числе многие археологические памятники, которые считаются памятниками мирового значения. Варварский менталитет, который некоторое время был нацелен на Иран и ислам, теперь повернулся к России.

Одно дело, когда европейские и американские СМИ сбрасывают свою более тонкую оболочку журналистского нейтралитета и откровенно вульгарны в своем пристрастном освещении российского вторжения в Украину. Совсем другое дело, когда классическая европейская и американская русофобия поднимает свою уродливую голову и воссоединяется со своими фашистскими корнями, демонизируя русских с поразительной скоростью и злобным упорством. Мы, мусульмане, все еще борющиеся с исламофобией в Европе и США, плохо знакомы с механизмом, в котором действует этот возобновившийся страх перед Россией.

Мы осуждаем кровавое вторжение Путина в Украину, мы любим читать романы Достоевского, смотреть фильмы Андрея Тарковского и восхищаться философским блеском Михаила Бахтина. Повторяйте эти несколько фраз трижды в день и оставьте мир таким, какой он есть.

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Российское вторжение в Украину — это вопиющий акт военной агрессии, выходящий за рамки правил американской игры. При всей своей жестокости и вульгарности русские не сделали ничего такого, что Соединенные Штаты и их европейские и региональные союзники не делали на протяжении десятилетий и столетий — совсем недавно в Афганистане, Ираке и других местах — или что арабские государства-клиенты, такие как Саудовская Аравия и США Штаты занимались. Арабские Эмираты не сделали в Йемене. Так в чем же дело? Это нормально, когда они делают это с коричневыми и черными людьми по всему миру. Миру придет конец, если кто-то сделает то же самое с белыми людьми с голубыми глазами и светлыми волосами.

Ничто из этого не оправдывает военную авантюру Путина на Украине, но США и их европейские союзники — последние субъекты на планете, обладающие моральным правом указывать пальцем на Россию. Президент Владимир Зеленский по праву заслужил высочайшее восхищение людей во всем мире за то, что остался на месте и возглавил свою страну в борьбе за выживание против Путина, но это тот самый сионистский лидер, который стоит за продолжающимся израильским воровством Палестины и убийствами. от палестинцев. Почему эта неспособность увидеть более широкую глобальную картину?

Если мы хотим остаться свободными от политической пропаганды с обеих сторон и сосредоточиться на человеческих издержках таких безрассудств, то демонизация региональных и глобальных культур окажется иррациональной чушью. Лучшее в России — это лучшее в нашем человечестве. Худшее в России имеет сверхъестественное сходство с худшим, что мы видели в Европе и Соединенных Штатах. Мы не переставали читать Марка Твена, Тони Моррисона, Франца Кафку, Чарльза Диккенса или Джейн Остин, когда Соединенные Штаты и их европейские партнеры обрушили свое варварство на Афганистан и Ирак. Мы не перестанем читать Льва Толстого, Ивана Тургенева или Николая Гоголя теперь, когда Россия сделала то же самое на Украине.

Злобные (общие) антироссийские настроения в Европе и, следовательно, в Соединенных Штатах восходят как минимум к наполеоновским войнам, когда Россия изображалась как варварская антитеза «Европы». Вымышленный документ, известный как «Завещание Петра Великого» (составленный в начале 19 века и неоднократно возрождавшийся во время войны в Крыму), приписывает российскому императору желание завоевать Европу и поработить ее народ. Та же бредовая фобия позже будет переработана для арабов и мусульман, чтобы «снова открыть Европу».

Нет сомнения, что есть фанатичные русские националисты, которые хотят расширить территориальные рамки своей бывшей империи. Но чем это отличается от гнусного проекта американского Нового века неоконсерваторов, таких как Уильям Кристол и Роберт Каган, которые под руководством Буша планировали захватить всю планету под флагом США? Бредовые европейцы и их американские коллеги очень ограничены в своем заговорщическом воображении и не настолько умны в сочинении новых страшных фантазий, поэтому продолжайте перерабатывать старые. По их словам, арабы хотят оккупировать Европу, мусульмане хотят оккупировать Европу, турки, африканцы и русские до абсурда хотят завоевать Европу — при этом они как будто не замечают, что они те, кто бомбит Азию и Африку. по желанию.

Голливуд в действии

Невозможно переоценить, насколько наивен в такие моменты весь спектр американцев, пьющих Kool-Aid без всяких сомнений и колебаний и ведущих себя как роботы, направленные в ту или иную сторону. «Российские рестораны ощущают на себе влияние войны, — сообщала New York Times, — большинство владельцев настроены против войны, и многие из них из Украины. Но количество посетителей невелико». Что вам сделали Бев Строганова, Борхт или Пирогки? Это вкусно. На самом деле, это намного лучше, чем ужасный гамбургер, который McDonald’s явно решил прекратить кормить россиян в ответ на вторжение Путина в Украину.

Как и многие другие культуры по всему миру, американская культура может понять себя, только демонизируя одно созвездие из другого. Иллюзорный белый собеседник стоит в центре всего систематического отчуждения и неутомимого искажения других. Все, что нужно, это подсказка, чтобы управлять механизмом.

На протяжении всей своей истории Голливуд выступал в качестве основного средства американской пропаганды, постоянно обучая и преследуя предполагаемых врагов «американского образа жизни». От голливудских блокбастеров, таких как сериалы «Рокки» и «Дихард», до нескольких поколений шпионских триллеров — Голливуд процветает за счет демонизации русских.

Майкл Идофф недавно написал в Los Angeles Times: «В Голливуде больше нет стереотипа о «злом русском». Он никуда не уходил». Даже Нина Хрущева, исследователь кино из Нью-Йоркского университета, вполне правдоподобна. Требовать Самовосприятие Путина на самом деле находится под влиянием голливудского образа плохих русских. В фильме «Уравнитель» (2014) главного русского злодея зовут Владимир Пушкин. Может быть, какая-то связь с Александром Пушкиным — величайшим русским поэтом-романтиком и драматургом всех времен?

Каждый раз, когда Голливуд теряет статус главной пропагандистской машины Соединенных Штатов и Европы, мир должен подняться. Сегодня лучшее время, чтобы заново открыть для себя мэтров русского кино: Сергея Эйзенштейна, Дзигу Вертова, Андрея Тарковского, Сергея Параджанова — и бесчисленное множество других мэтров кино ждут вас. Заодно познакомьтесь с несколькими украинскими артистами. Начните с Тараса Шевченко, их славного Кобзаря, а затем откройте для себя многих других поэтов, художников и фольклористов. Поскольку Россия — это не только Путин, Украина — это не только Владимир Зеленский.

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