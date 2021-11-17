Остерегайтесь поддельных лун

Хьюстон — Должен признаться: хотелось бы, чтобы это было по-настоящему.

Массивное лунное затмение где-то около Северного полюса на прошлой неделе сошло с ума и похоже на то, что вы видели в фильме «Звездные войны» на другой планете. Лицо, выписывающее рецепт, даже читается как трейлер к фильму: «Представьте, что вы находитесь в месте между Россией и Канадой в Арктике в течение дня, где днем ​​24 часа в сутки. В определенное время луна появляется на 30 секунд прямо над горизонтом, что объясняет ее огромные размеры. размер — и после закрытия солнца на 5 секунд — снова исчезает! Момент полного падения на колени! «

Это то, над чем все работали. Иди сюда, чтобы увидеть это.

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Общее правило, которое я использую в видеороликах в социальных сетях, заключается в том, что если первое, что вы хотите сделать, это показать это кому-то другому, скорее всего, это подделка. Эта луна казалась достаточно близкой, чтобы корова могла перепрыгнуть через нее.

К этому моменту Луна находится в среднем на расстоянии 250 000 миль. Даже когда его орбита приближает его к Земле, он все еще находится в 221 702 милях от нас (в этом году это 4 декабря). Часто такое близкое расстояние, называемое перигеем, происходит, когда луна полная, и называется суперлуной. Но только не такая луна Супермена!

Есть и другие свидетельства: нет вращения самой луны, нет отражения в этом озере, и — давайте посмотрим правде в глаза — местность больше похожа на Аризону, чем на арктическую тундру. Этот лунный мираж был добавлен российскому пользователю Tik Tok по имени Алексей___nx. Тем не менее, это весело.

Так что реально?

В пятницу в 3 часа ночи произойдет красивое частичное лунное затмение, и с прогнозом ясного неба мы сможем легко это увидеть. Земля встает между луной и солнцем, чтобы отбрасывать тень на луну. Это придает луне темно-медный оттенок (иногда называемый кровавой луной). Вот расписание:

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Наслаждайся, Соня!

KPRC2 Утренний метеоролог Энтони Янез вчера написал отличный блог об этом, и вам обязательно стоит посмотреть здесь отличную информацию, как смотреть и когда у нас будет еще один. Кстати, это самое продолжительное частичное лунное затмение почти за 600 лет!

Я люблю луну — даже если она ненастоящая. Наслаждаться!

искренний

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