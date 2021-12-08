Остин обсуждает опрос общественности Китая, России и США на форуме Defense One Forum> DoD> DoD News

Столкнувшись с темпами США, Китай быстро продвигается к модернизации своей армии, флота, сухопутных войск и космоса, и министр обороны Ллойд Дж. Остин III сказал, что он по-прежнему сосредоточен на всех своих возможностях.

Во время обсуждения на симпозиуме Defense One’s Outlook 2022 Остин сказал, что его работа — защищать Соединенные Штаты, «и мы не несем ответственности и не заинтересованы в защите только от одного; мы сосредоточены на всем мире возможностей». [We] Мы продолжим обеспечивать сохранение конкурентного преимущества с точки зрения технологий и способности защищать себя, и именно на этом мы продолжим фокусироваться в будущем. «

Министерству обороны необходимо, чтобы отрасль продолжала поддерживать Министерство обороны, и Остин сказал, что абсолютно уверен, что отрасль окажется на высоте.

«То, что мы показали за эти годы, — это наша способность объединить боевые способности, которые охватывают все области, и связать эти способности вместе таким образом, который был просто доминирующим, и мы продолжим делать это в будущем», — сказал он.

Комплексное сдерживание поддерживает новую Стратегию национальной обороны министерства обороны, которую, по словам министра, он опубликует в начале следующего года.

«Комплексное сдерживание означает запуск нашей сети возможностей новыми и разными способами», — сказал министр. «[There are] текущие возможности, но это также означает, что мы будем использовать те возможности, которые поддерживают операционные концепции, которые, по нашему мнению, будут актуальны в будущей битве. Это означает, что мы будем использовать все ресурсы в боевых областях … включая кибернетические, космические и подводные возможности. Это также означает, что мы будем использовать все инструменты государственной власти — не всегда только военные. Во всех случаях мы будем вести себя дипломатично. Но, конечно, если дипломатия потерпит неудачу, мы будем в хорошем положении, чтобы победить и победить решительно, независимо от проблемы ».

Остин добавил, что комплексное сдерживание также означает, что министерство обороны получит выгоду от возможностей, которые находят отклик у союзников США. «Союзники и партнеры США во многих случаях обладают огромными возможностями, и я думаю, что нам нужно больше работать с ними, чтобы развивать то, что у них есть, и использовать то, что у них есть, более эффективными способами», — сказал он.

Что касается агрессии России против Украины и агрессии Китая на Тайване, министр сказал, что цель в обоих случаях заключается в том, чтобы Соединенные Штаты возглавили дипломатию.

«Мы очень заинтересованы в международной системе, основанной на правилах, которая уважает суверенную территорию каждой страны», — сказал он. «Мы считаем, что Украина имеет право защищать и защищать свою суверенную территорию», — добавил Остин, и Соединенные Штаты поддерживают Украину материалами и советниками, поэтому у нее есть все, что нужно для защиты.

Остин сказал, что если Россия нападет на Украину, это будет «действительно плохой ход».

Министр сказал, что, по его мнению, есть возможность разрешить разногласия не с помощью силы. «В течение нескольких недель мы выражали озабоченность по поводу количества [Russian] Силы, которые мы видим в приграничной зоне. «Мы также видим дестабилизирующую риторику в регионе, что очень беспокоит. Мы видим в информационном пространстве… некоторые очень бесполезные выражения. Мы наблюдаем некоторую киберактивность. [Ukraine President Volodymyr Zelensky said] В последнее время его беспокоят попытки дестабилизировать его администрацию. Если сложить все это вместе, это звучит очень знакомо … Как будто мы вернулись в 2014 год, когда Россия впервые вторглась в Украину ».

Точно так же Соединенные Штаты поддерживают Тайвань перед лицом китайской агрессии, отметил Остин. Основываясь на том, что изложено в Законе об отношениях с Тайванем, Остин сказал, что министерство обороны будет продолжать оказывать поддержку до тех пор, пока Тайвань не сможет защитить себя. Тайвань также пользуется поддержкой обеих партий, что, по словам министра, имеет большое значение.

«Мы не хотим видеть изменения статус-кво, особенно, безусловно, одностороннего изменения статус-кво», — сказал он о Тайване. «Мы считаем, что вся напряженность в этом регионе должна быть урегулирована в первую очередь дипломатическим путем», — министерство обороны также позаботилось о том, чтобы у этой маленькой страны, как и у Украины, есть все необходимое для защиты.

Остин сказал, что уверенность американцев в своих вооруженных силах резко упала на основе недавно опубликованного исследования президента и института Рональда Рейгана, но он пообещал работать, чтобы сохранить доверие страны. «При наличии добровольческих сил очень важно, чтобы у нас было доверие и уверенность американского народа», — сказал Остин об опросе. «Итак, мы продолжим … внимательно рассмотрим опрос и убедимся, что мы понимаем цифры и тенденции. Мы сделаем все возможное, чтобы Америка сохраняла доверие к своим вооруженным силам».

Однако секретарь сказал, что американцы не видят той великой работы и жертв, которые приносят военнослужащие и их семьи. «Если средний американец может видеть то, что я вижу каждый день, когда выхожу и общаюсь с этими молодыми мужчинами и женщинами в военной форме, жертвы, которые они приносят, потрясающая работа, которую они делают, огромные жертвы со стороны их семей … Это потрясающе. Я думаю. Что нам нужно делать больше в будущем, так это рассказывать их истории и выделять то, что они делают, потому что они делают отличную работу в Америке. Америка должна хорошо относиться к своим вооруженным силам ».