Осторожный сосед России милитаризирует Балтийские острова — Politico

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МАРИХАМН, Финляндия — Возле посольства России на Аландских островах посреди Балтийского моря бурлили эмоции.

Двадцать жителей деревни собрались с различными плакатами, флагами и маленькими собаками, чтобы спеть песни протеста против агрессии России против Украины, и то, что они сказали, было закалкой их собственной решимости на фоне быстро охлаждающейся местной ситуации с безопасностью.

«Мы здесь из-за нашего сочувствия к украинцам, нашей ненависти к войне — и даже потому, что мы немного напуганы», — сказал Мосс Валлен, журналист на пенсии, который руководил скандированием.

Местные жители знают, что их острова расположены на стратегически важных путях Балтийского моря, которые на протяжении всей истории привлекали внимание близлежащих военных держав. Они обеспокоены тем, что российское правительство, спустя 16 месяцев после нападения на соседнюю Украину, может обратить свое внимание на Олланда, который говорит, что теперь международные договоры предписывают не допускать милитаризации.

Для нового правительства Финляндии после того, как правоцентристский депутат Петтери Орпо выиграл всеобщие выборы от своей Национальной коалиционной партии (НКП) в апреле, вопрос заключается в том, как успокоить страхи аландцев, таких как Валлен, — страхи перед все более агрессивными русскими. Агрессивно-оборонительная политика становится приоритетом.

Орпо отказался комментировать вопрос о демилитаризации Олланда, но голоса внутри его партии ПНК поставили под сомнение статус-кво.

Пекка Товери, бывший глава финской разведки и генерал-майор армии, избранный в парламент от ПНК в апреле, заявил, что милитаризация Олланда должна прекратиться.

«Это облегчит нам действия в случае необходимости и повысит безопасность жителей Аландских островов и остальных, если ситуация ухудшится», — сказал он финской ежедневной газете Hufvudstadsbladet в широко освещаемом интервью.

Аланд, ключ

Финляндия отреагировала на насущный вопрос международной безопасности, когда вступила в НАТО — однако заявка единого кандидата Швеции застопорилась. И пути двух стран расходятся, когда дело доходит до того, как они управляют своими территориями в Балтийском море.

На крупном шведском острове Готланд в центральной части Балтийского моря уже размещен новый армейский полк, а парк танков размещен на недавно построенных плацах в недавно построенных гаражах у западного побережья.

Но Аланды, архипелаг Финляндии с 7000 островов на севере, не имеют войск или военных объектов, а солдаты не могут патрулировать или обучать.

Балтийское море граничит со странами НАТО, в том числе с Эстонией, Латвией и Литвой, и с Россией, с ее городом Санкт-Петербургом и крупной военно-морской базой в Калининграде, расположенной у воды.

Как и в случае с Готландом, контроль над Аландскими островами рассматривался как ключ к установлению военного превосходства над Балтийским морем.

Часть Аландских островов, Финляндия | Алессандро Рампассо/AFP через Getty Images

Парадоксальная оборонная стратегия Финляндии в отношении Аландских островов берет свое начало в двух крупных международных соглашениях, которые подтвердили военизированный статус архипелага с идеей, что если бы острова не были вооружены, они не подверглись бы нападению.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину, которое многие считают грубым нарушением международного права, некоторые финны хотят, чтобы их страна пересмотрела договоры, ограничивающие ее способность защищать регион.

Шаг Перепись Опубликовано около года назад, 58 процентов финнов заявили, что поддерживают финское военное присутствие на Аландских островах, по сравнению с 16 процентами против и 28 процентами, которые не заняли никакой позиции по этому вопросу.

«Я думаю, что военным должна быть хотя бы предоставлена ​​возможность тренироваться здесь», — сказал Йонас Бэк, который недавно основал добровольческую ассоциацию военных резервистов, живущих на островах.

«Те, кто должен защищать острова в войне, не должны лишать себя лучшей возможности подготовиться».

Война и мир

На стеклянных полках Музея истории культуры Мариехамна экспонаты рассказывают историю Аландских островов.

На картине изображен момент, когда Швеция потеряла Финляндию (включая Аландские острова) в пользу России в 1809 году, когда русские войска вытеснили шведов по близлежащему морскому льду.

В последующие годы Россия стремилась укрепить свою власть на Аландских островах и близлежащих морских путях, построив крепость к востоку от Мариехамна в Боммерсунде. Но во время Крымской войны 1853-56 годов английские корабли уничтожили Боммерсунд, чтобы нарушить пути снабжения русского фронта.

В урегулировании, положившем конец конфликту, Россия согласилась не восстанавливать Боммерсунд, и в 1856 году Аландские острова были демилитаризованы в соответствии с так называемой Аландской конвенцией.

После того, как Финляндия провозгласила независимость от павшей Российской империи в 1917 году, она пообещала продолжить действие Хельсинкской конвенции и в 1921 году подписала с этой целью новый договор.

В следующем столетии идея о том, что Аланды должны быть без войск в мирное время и нейтральными в военное время, стала важной частью самоидентификации островов — жители стали называть свой дом «Острова мира». Местные и национальные лидеры заявили, что уважают эту идею.

Мужчина держит табличку с надписью «Идите в дом Путина» во время акции протеста перед консульством России в Мариехамне, Аландские острова, Финляндия, 1 июня 2022 г. | Алессандро Рампассо/AFP через Getty Images

«Аландская конвенция была и остается стабилизирующей силой мира на Аландских островах и, в более широкой перспективе, в регионе Балтийского моря», — заявил два года назад президент Финляндии Саули Ниинистё на семинаре, посвященном столетию 1921 года. Соглашение. «Это не исторический памятник», — сказал он.

Но за два года, прошедшие с тех пор, как Ниинистё выступил с этой речью, климат безопасности в окружающем регионе значительно похолодел.

Финляндия, которая имеет 1340-километровую сухопутную границу с Россией, в прошлом году столкнулась с угрозой того, что Россия назвала «военно-техническим ответом», когда подготовила заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. Между тем, бомбардировка газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря в сентябре прошлого года сосредоточила военно-морские операции в прибрежных водах.

Ранее в этом году репортаж финских и других скандинавских общественных телерадиовещательных компаний показал, как российские корабли в Балтийском регионе передавали разведданные военным страны.

Символ посольства

По мере эскалации войны на Украине российское консульство в Мариехамне, которому официально было поручено наблюдать за демилитаризацией Аландских островов в соответствии с соглашением между Советским Союзом и Финляндией с 1940 года, стало питательной средой для разжигания местного недовольства Москвой. Там находятся российские послы под руководством посольства.

На улице установлен флагшток с украинским флагом, а также плакаты, призывающие российские силы прекратить наступление на соседнюю страну.

Живой онлайн Петиция На сегодняшний день, чтобы закрыть посольство, собралось 35 000 подписавшихся — чуть больше, чем население Аландских островов, где проживает всего 60 человек.

В начале мая МИД России жаловался Акты вандализма в отношении ее работы в Мэрихэмне, в том числе то, что она назвала «взрывоопасным шумовым устройством», брошенным в здание.

Будет ли этой широкой оппозиции России достаточно, чтобы убедить финских лидеров прекратить милитаризацию Олланда, будет определено в следующем месяце, когда в Хельсинки будет сформировано новое правительство.

Возле консульства в Мариехамне продолжались крики протеста, призывающие к прекращению войны в Украине, пока певцы беспрепятственно двигались к видению своего собственного дома.

«Вот мы стоим на своей земле», — пели они. «Здесь мы хотим жить свободно».