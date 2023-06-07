Острая нехватка в Хартуме в связи с усилением суданских боев | новости конфликта

Жители островов Хартум находятся в осаде и осаждены в сложных гуманитарных условиях, поскольку суданские военные группировки отказываются прекращать огонь.

Соперничающие вооруженные силы Судана вступили в бои по всей столице, поскольку интенсификация нападений и рост беззакония усугубили страдания мирных жителей, которые уже страдают от нехватки воды, еды и лекарств.

Во вторник сообщалось об артиллерийских обстрелах и авиаударах по жителям южного и восточного Хартума и Северного Бахри, города к северу от столицы, с артиллерийским и стрелковым огнем.

Мародеры, которые, по утверждениям жителей Хартума, принадлежали к военизированной группировке, связанной с Силами оперативной поддержки, грабили кварталы по всему городу, угоняя автомобили, взламывая сейфы и занимая дома людей.

«Наш район превратился в зону боевых действий. Повсюду происходят ожесточенные столкновения и забастовки… Мы боимся смерти, но мы также боимся выйти из дома и подвергнуться ограблению», — сказал 45-летний Джавахер Мохаммед.

Группы помощи изо всех сил пытались оказать помощь гражданским лицам, которые также сталкиваются с нехваткой электроэнергии и истощением запасов в магазинах и аптеках. Соседские комитеты сопротивления организовали поставки продуктов питания и медикаментов, но с трудом доставили их из-за усиления боевых действий на этой неделе.

Суданская армия и RSF всю ночь сражались на улицах Омдурмана, города на берегу Нила от Хартума, недалеко от базы инженерных войск. Армии удалось удержать свои позиции вокруг базы, но не удалось оттеснить Силы оперативной поддержки, которые контролируют большую часть города.

Восемь недель шли бои между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагало, известным как «Хемедти», который возглавляет Силы оперативной поддержки.

Сотни мирных жителей, вовлеченных в столкновения, были убиты, 400 000 человек были вынуждены пересечь границу, более 1,2 миллиона человек бежали из столицы и других городов.

Отчаявшееся население осажденных городских районов теряет терпение по отношению к боевикам. А в северной части Хартума, по словам свидетелей, десятки протестующих собрались на улице, скандируя: «Аль-Бурхан — убийца! Хемедти — убийца!»

осажденный остров

Один житель, Мохамед Юссеф, в центре Хартума, в месте слияния рек Белого и Голубого Нила, сказал, что остров Тути находится «в полной осаде» со стороны СБГ.

Более недели военизированные формирования перекрыли единственный мост на остров и не давали жителям добраться на лодке до других районов столицы.

«Мы не можем переводить заболевших в больницы за пределами острова», — сказал Юссеф, добавив, что, если боевые действия продолжатся, «в магазинах закончится еда».

Пустые полки магазинов и аптек «предвещают гуманитарную катастрофу», по мнению группы демократических юристов, которая призвала RSF «открыть безопасные проходы и уважать принципы гуманитарного права».

Обе стороны неоднократно обязались соблюдать международное право, объявляя о гуманитарном прекращении огня и обвиняя другую в их нарушении.

Миссия ООН в Судане заявила в понедельник, что были задокументированы «десятки» «убийств, арестов, возможных исчезновений, нападений на больницы, сексуального насилия и других форм серьезных нарушений в отношении детей, совершенных сторонами в конфликте».

Огромный гуманитарный кризис

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против двух воюющих генералов, обвинив обоих в «ужасном кровопролитии» после провала соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США и Саудовской Аравии.

Аль-Бурхан заявил во вторник, что ему позвонил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан и обсудил условия возобновления переговоров о перемирии.

Командующий армией подчеркнул необходимость [RSF] В заявлении армии говорится, что повстанцы эвакуируют больницы, сервисные центры и дома граждан, а также открывают коридоры гуманитарной помощи, «чтобы сделать переговоры успешными».

Хемедти сказал, что несколько дней назад ему также позвонил высокопоставленный саудовский дипломат, в котором он подтвердил «поддержку» RSF переговоров и «приверженность» обеспечению защиты гражданских лиц и гуманитарной помощи.

Предыдущие перемирия давали короткие перерывы в боях, но жители Хартума не давали передышки.

В западном районе Дарфура, где сформировались и поддерживают силовую базу СБГ, также произошли ожесточенные бои.

В Ньяле, столице штата Южный Дарфур, медики заявили, что им не хватает основных лекарств и оборудования, в том числе обезболивающих, антисептиков и антибиотиков.

По словам Пьера Кремера из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, гражданские лица сталкиваются с «колоссальным гуманитарным кризисом, который будет только усугубляться по мере краха экономики».