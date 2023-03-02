Острые разногласия по поводу военных переговоров на Украине

Моди обратился к министрам на английском языке — признак того, насколько серьезно он хотел, чтобы его послание было воспринято

На переговорах G20 доминировали гневные разговоры о войне России на Украине, а принимающая Индия заявила, что разногласия означают, что совместного заявления не будет.

Госсекретарь США заявил, что встреча была омрачена «неспровоцированной и неоправданной войной России».

Министр иностранных дел России обвинил Запад в «вымогательстве и угрозах».

Индия хотела сосредоточиться на других вопросах, затрагивающих развивающиеся страны, но заявила, что разногласия по Украине «непримиримы».

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар: «Мы пытались, но разрыв между двумя странами был слишком велик».

На G20, в которую входят 19 богатейших стран мира плюс Европейский союз, приходится 85% мирового экономического производства и две трети населения.

Министры иностранных дел группы, в том числе Сергей Лавров из России, Энтони Блинкен из США и Чен Ган из Китая, встретились в Дели под председательством Индии. Это была первая встреча с глазу на глаз между высокопоставленными американскими и российскими дипломатами с начала войны, чуть более года назад.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что Блинкен встречался с Лавровым в течение 10 минут в кулуарах саммита, сказав ему, что Запад будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Г-н Блинкен также оказал давление на Россию, чтобы она присоединилась к Новому договору о СНВ, из которого она недавно вышла, и соблюдала его условия.

Российские официальные лица отрицали какие-либо переговоры. Ранее Россия также обвинила Запад в том, что он «похоронил» сделку по разрешению экспорта части украинского зерна, но в ответ США заявили, что Москва препятствует украинскому экспорту.

Между тем российские официальные лица заявили, что Москва и Пекин договорились противостоять тому, что они назвали западным шантажом и угрозами, но Китай не подтвердил это.

«Мы говорим о морали, — сказал Лавров после переговоров в четверг. — Что ж, наши западные коллеги действительно поступили неправильно в этих вопросах». «Они больше не думают о дипломатии, теперь они занимаются только шантажом и угрозами другим».

История продолжается

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл заседание, выступив от имени развивающихся стран, заявив, что присутствующие несут перед ними ответственность.

«Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий», — сказал Моди собравшимся в Дели министрам, призвав делегатов найти точки соприкосновения.

«После многих лет прогресса сегодня мы рискуем вернуться к Целям в области устойчивого развития. Многие развивающиеся страны борются с непосильным долгом, пытаясь обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность», — сказал он.

«Они также больше всего страдают от глобального потепления, вызванного богатыми странами. Вот почему председательство Индии в G20 постаралось дать голос Глобальному Югу».

Это было редкое обращение мистера Муди на английском языке — признак того, насколько серьезно он хотел, чтобы его сообщение было воспринято. Он не упомянул напрямую войну на Украине, но признал, что на обсуждения будет влиять геополитическая напряженность.

Девиз Индии для G20: «Одна земля, одна семья, одно будущее». Г-н Моди призвал делегатов серьезно отнестись к этому вопросу и сосредоточиться на вопросах, которые их объединяют.

Расписание четверга включало заседания по продовольственной безопасности, сотрудничеству в целях развития, терроризму и гуманитарной помощи, что отражает приоритеты Индии, поскольку она председательствует в G20.

В преддверии переговоров бывший индийский дипломат сказал Би-би-си, что Индии придется «сделать что-то особенное», чтобы делегаты отложили в сторону свои разногласия по поводу войны. Индийские дипломаты стремились к консенсусу по менее политически спорным вопросам.

Министр иностранных дел Джайшанкар подвел итоги переговоров в четверг перед президентом, что означало, что участники не смогли выступить с совместным заявлением.

«Были вопросы, и, откровенно говоря, они касались украинского конфликта. Были разногласия», — сказал он, отметив: «Поляризованные взгляды некоторых стран, мы не смогли преодолеть их в этом случае».

На прошлой неделе министрам финансов G20 не удалось достичь консенсуса по итоговому заявлению, поскольку они встретились в городе Бангалор (Бангалор) на первой министерской встрече в преддверии саммита лидеров в конце этого года.

Ожидалось, что натянутые отношения между США и Китаем, отказавшимся противостоять российскому вторжению, станут проверкой способности Индии прийти к консенсусу.

Эксперты говорят, что перед Дели также стоит деликатная задача сбалансировать политику неприсоединения к войне с призывами к другим странам найти способы совместной работы.

Индия сопротивлялась давлению и продолжала свою стратегию отказа от прямой критики России, крупнейшего поставщика оружия в Индию. Я регулярно воздерживался при голосовании по резолюциям ООН, осуждающим войну в Украине, Включая голосование в Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе..

Он также защищал свое решение увеличить импорт нефти из России, заявив, что должен позаботиться о потребностях более миллиарда человек.

Но о важности «Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств» она говорила в своих предыдущих заявлениях по Украине.

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