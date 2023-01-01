Осужденные критики Путина в России передают новогодние новости

Президент Владимир В. Теперь, когда столько противников Путина и его полномасштабного вторжения в Украину находятся в тюрьмах, в России появилась новая традиция: новогодние поздравления от политзаключенных.

Алексей А. НавальныйВидный лидер оппозиции за решеткой С начала 2021 года, сказал, что получил несколько сезонных наград в письмах от сторонников и повесил их в своей подмосковной тюрьме. Через час надзиратель отвел их вниз, «но ощущение было таким же», — сказал он.

Мистер Джейл Обращение с Навальным ухудшилось, включая неоднократные посещения одиночной камеры, но его по-прежнему посещают адвокаты. Может отправлять сообщения своим подписчикам.

«Бедствие в нашей стране сблизило всех простых, честных людей, и неудивительно, что между ними возникает связь», — сказал г. написал Навальный. Почта В субботу он поблагодарил своих сторонников в Instagram. «Я чувствую это.»