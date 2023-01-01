Осужденные критики Путина в России передают новогодние новости

Президент Владимир В. Теперь, когда столько противников Путина и его полномасштабного вторжения в Украину находятся в тюрьмах, в России появилась новая традиция: новогодние поздравления от политзаключенных.
Алексей А. НавальныйВидный лидер оппозиции за решеткой С начала 2021 года, сказал, что получил несколько сезонных наград в письмах от сторонников и повесил их в своей подмосковной тюрьме. Через час надзиратель отвел их вниз, «но ощущение было таким же», — сказал он.
Мистер Джейл Обращение с Навальным ухудшилось, включая неоднократные посещения одиночной камеры, но его по-прежнему посещают адвокаты. Может отправлять сообщения своим подписчикам.
«Бедствие в нашей стране сблизило всех простых, честных людей, и неудивительно, что между ними возникает связь», — сказал г. написал Навальный. Почта В субботу он поблагодарил своих сторонников в Instagram. «Я чувствую это.»
Новогодние послания критиков Путина противоречат традиционной речи президента в конце года. Он выступил с речью в новогоднюю ночь Вокруг мужчины и женщины в форме. Г-н. Путин пообещал продолжить наступление на Украину, настаивая на том, что «моральная и историческая справедливость на нашей стороне».
Илья Яшин — антикремлевский активист и политик. Восемь с половиной лет лишения свободы В пятницу он написал, что его перевели в тюрьму в Ижевске, в 600 милях к востоку от Москвы, за «распространение ложной информации» о зверствах, совершенных российскими войсками в украинском городе Буча в декабре.
«Я в порядке, ребята,» г. написал Яшин. «Хочу напомнить вам, что преступная война против Украины должна прекратиться, Путин должен уйти, Россия должна быть свободной и счастливой». Он добавил к сообщению свой тюремный адрес, напомнив своим сторонникам, что они могут написать ему через онлайн-сервис российской пенитенциарной системы.
Медиазона, независимое российское информационное агентство, Опубликована статья В субботу он собрал новогодние поздравления от политзаключенных. Алексей Коринов, депутат Московской Ассамблеи В июле он был приговорен к семи годам лишения свободы. Осуждая войну, он писал, что он «оптимист, который верил в человека», потому что «в России нельзя было жить иначе» и хотел положить конец «этой бесполезной, безумной войне».
Владимир Кара-Мурза, Ан Активист и журналист Под судом за государственную измену он подал надежду, хотя ему грозило до 20 лет тюрьмы. «Прошлый год стал одним из самых мрачных в памяти ныне живущих поколений», — сказал г-н. Кара-Мурза написал. «Но рассвет приходит после самой темной ночи — и он обязательно наступит».
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