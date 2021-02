Осужденный российский оппозиционный политик Алексей Навальный переведен из московской тюрьмы

Беседа

Алексей Навальный ведет россиян в историческую битву против произвола, как слова Екатерины Великой.

14 февраля в центре Москвы женщины образуют живую цепь в поддержку находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального, его жены Юлии Навальной и других политических заключенных. Михаил Светлов / Getty Images Десятки тысяч молодых россиян протестуют против руководства Владимира Путина по всей стране при низких температурах. Тысячи были арестованы. В основе этих хорошо организованных протестов лежал лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Его мужественные действия и слова внушили протестующим поверить в то, что они могут изменить Россию. Как знаток Екатерины Великой и литературы знатных русских писателей, служивших империи, я обращаю внимание на язык. Навальный использует исторически сильные слова, которые говорят всем россиянам о незаконности их лидеров и их правительства. Обычное государство Навальный стал юристом, известным критиком системы десять лет назад, когда он основал Фонд борьбы с коррупцией и баллотировался на пост мэра Москвы. Его национальный фонд, финансируемый российскими донорами, собирает истории о коррупции в правительстве и выпускает видеоролики на YouTube, в которых документируется секретная роскошная собственность правительственных чиновников с помощью видеозаписи с дронов. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный стоит в стеклянной камере во время заседания районного суда в Москве 20 февраля. Сива Каракан / Агентство Анадолу через Getty Images Навальный – это не вспышка для Москвы. Члены его команды расширили свое присутствие примерно в 50 городах, используя свою политическую партию «Россия будущего». Он подвергся многочисленным арестам, осуждению и физическим нападениям. «Умная» платформа для голосования Нафального рекомендовала кандидатам объединить оппозицию в прошлом году против партии Путина, которая потеряла места в Москве, Хабаровске, Томске и Новосибирске. Партия Путина столкнется с новыми потерями и делегитимизацией на парламентских выборах в сентябре. Прошлым летом Навальный был отравлен в результате предполагаемого покушения на убийство, и российское правительство разрешило его доставить в немецкий госпиталь, где он выздоровел. В одном из его видеороликов на YouTube было показано, что, по его словам, сотрудник службы безопасности Кремля, ФСБ, признал, что это агентство отравило Навального. Его сторонники транслировали его в прямом эфире в связи с его возвращением в Москву и арестом 17 января. 22 января Навальный был приговорен почти к трем годам лишения свободы, и он произнес речь в зале суда, высмеивая «исполнение» правосудия. «Это то, что происходит, когда хаос и произвол становится ядром политической системы, что ужасно», – сказал он. Но становится еще хуже, когда беззаконие и произвол власти выступают в роли прокуроров и носят судейские мантии. Каждый обязан не подчиняться ни вам, ни таким законам ». Судья прервал его, и Навальный повторил эти предложения. В этом заявлении Навальный использовал термин« произвол », означающий произвол, который часто переводится как тирания. В течение нескольких столетий использовал это слово для описания злоупотребления властью на всех уровнях власти и общества. Как и советские диссиденты до него, Навальный призывает правительство соблюдать свои собственные законы. В заключение Навальный призывает к «нормальному правосудию, нормальным отношениям, участию. в выборах и участии в распределении национального богатства ». Навальный вторит историческому желанию россиян: жить в нормальной европейской стране, управляемой верховенством закона. Императрица Екатерина Великая, которая по национальности немка, первой сформулировала эту просвещенную цель в своем« инструкции »Законодательной комиссии, когда она начала пересматривать законы России в 1767 году:« Россия – европейская страна ». Видеоклип, сделанный и рассказанный Навальным, демонстрирует дворец. Одна из самых мощных политических концепций, появившихся за последние несколько десятилетий с момента 1990-е – это идеи гражданского общества, Владимира Путина и его политической партии. В прошлом веке такие философы, как Майкл Вальцер, возродили идею «гражданского общества» для расширения прав и возможностей демократических граждан в Восточной Европе и России. При таком подходе к обществу такие НПО, как церкви, клубы, союзы, кварталы, фонды и политические партии объединяют людей. Они создают гражданские сети, которые могут подтверждать власть правительства и способствовать общему благу. Эти некоммерческие организации и группы защиты интересов в России первоначально финансировались в 1990-х годах Соединенными Штатами, Европейским Союзом и филантропом Джорджем Соросом. Путин назвал эти организации иностранными агентами после массовых демонстраций против его переизбрания в 2012 году на фоне сообщений о фальсификации выборов независимыми российскими наблюдателями на выборах. Западные представления о гражданском обществе нашли отклик в России, потому что гражданский долг был жизненно важен для русской культуры на протяжении веков. Долг общего блага был источником жизненной силы русского дворянства – такие авторы, как Толстой, вверху слева, и Тургенев, второй слева в нижнем ряду, олицетворяли этот идеал в своих романах, которые сегодня изучают российские студенты. Imagno / Hulton Archive через Getty Images В 1767 году, во время шотландского Просвещения, Адам Фергюсон опубликовал «Очерк истории гражданского общества», чтобы продвинуть идею, восходящую к грекам. Фергюсон писал, что в гражданском обществе социальные, политические и военные элиты несут гражданский долг перед общественным благом. Его самым большим опасением было то, что элита коррумпирована привилегией выполнять свой долг. Философы девятнадцатого века, такие как Гегель, переформулировали работу Фергюсона и передали свои идеи русским интеллектуалам. Идея долга общего блага была источником жизненной силы русской знати, которая была вынуждена проходить военную или государственную службу и управляла Российской империей. Россия после Путина? Такие дворяне, как Толстой, Достоевский и Тургенев воплотили эти гражданские идеалы в своих романах – рассказах, которые сегодня читают российские студенты, чтобы сдать ЕГЭ. Выросшая на новых и старых представлениях о гражданском обществе, молодые люди понимают, когда Навальный говорит, что его движение не о нем, а о них и их будущем. Доказательством существования российской власти стало изгнание и делегитимация основных противников. Но Навальный героически вернулся домой после покушения правительства, даже зная, что ему грозит арест, тюремное заключение и, возможно, смерть. Его команда использовала его ощутимое мужество, чтобы мобилизовать протестующих примерно в 150 городах по всей России. Такой же мотивацией для протестующих было то, что через два дня после его возвращения Навальный выпустил двухчасовой видеоролик под названием «Дворец Путина: история самого крупного взяточничества». Он документирует многолетнюю сеть Путина, состоящую из выживших из элиты, его дорогих любовниц и его роскошные вкусы за 850 долларов за итальянские позолоченные туалетные ершики, которые стали новым символом протеста. Это представляет собой серьезный вызов легитимности Путина, поскольку видео собрало более 110 миллионов просмотров. Готовясь к сентябрьским парламентским выборам, россияне чувствуют, что исторические перемены снова возможны – с потенциалом более демократического будущего. Эта статья переиздана с некоммерческого новостного сайта The Conversation, посвященного обмену идеями академических экспертов. Автор: Хильда Хугенбаум, Университет штата Аризона. 