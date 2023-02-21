Ответы на кроссворды New York Times: вампак введен в Национальный зал футбольной славы

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ЗАГАДКА НА ВТОРНИК — Поздравляем создателя загадки дня Дэниела Раймона, который в 31-й раз появляется в кроссворде New York Times. Десять из его предыдущих головоломок были загадочными (в британском стиле) кроссвордами, а шесть — «каламбурами» и «анаграммами». Сегодня я определенно почувствовал влияние других стилей головоломок.

В частности, у игры-головоломки мистера Рэймона есть своего рода тема, которая напоминает мне о решении загадочных головоломок, и она включает в себя загадочную игру слов, которая является моим криптонитом. К счастью, поскольку это стандартный кроссворд в американском стиле, эта игра слов не беспокоила меня, пока я разгадывала, но затрудняла определение предмета. Подробнее по теме ниже. Но сначала давайте взглянем на некоторые из более серьезных доказательств этой головоломки.

сложное доказательство

1 а. Я был счастлив начать головоломку с мотива LAID «как планы и яйца» — знаете, как известное выражение «Лучшие яйца LAID — для мышей и людей». Подождите минуту. …

25а. ЭННЕАД — это «группа из девяти» точно так же, как и группа из восьми, хотя я подозреваю, что «октада» может быть расшифрована и дальше.