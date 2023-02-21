Ответы на кроссворды New York Times: вампак введен в Национальный зал футбольной славы

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ЗАГАДКА НА ВТОРНИК — Поздравляем создателя загадки дня Дэниела Раймона, который в 31-й раз появляется в кроссворде New York Times. Десять из его предыдущих головоломок были загадочными (в британском стиле) кроссвордами, а шесть — «каламбурами» и «анаграммами». Сегодня я определенно почувствовал влияние других стилей головоломок.
В частности, у игры-головоломки мистера Рэймона есть своего рода тема, которая напоминает мне о решении загадочных головоломок, и она включает в себя загадочную игру слов, которая является моим криптонитом. К счастью, поскольку это стандартный кроссворд в американском стиле, эта игра слов не беспокоила меня, пока я разгадывала, но затрудняла определение предмета. Подробнее по теме ниже. Но сначала давайте взглянем на некоторые из более серьезных доказательств этой головоломки.
сложное доказательство
1 а. Я был счастлив начать головоломку с мотива LAID «как планы и яйца» — знаете, как известное выражение «Лучшие яйца LAID — для мышей и людей». Подождите минуту. …
25а. ЭННЕАД — это «группа из девяти» точно так же, как и группа из восьми, хотя я подозреваю, что «октада» может быть расшифрована и дальше.
43а. ДОМА — это мнемоника для запоминания названий Великих озер, поэтому буква «Е» в мнемонике ДОМА — это озеро ЭРИ.
56а. Обычно подсказки к парфюмерным ингредиентам ищут по слову «эфир», но сегодня «ароматный ингредиент» — это КЕТОН.
2 д. Я не был знаком со словом ARRANT, что означает «неразбавленный», устный или явный. Например: «Для меня решением этой конкретной подсказки была катастрофа Арранта».
14 д. NTH — это ответ на игру слов «степень математики?» Звучит так, будто речь идет о степени математика, вроде доктора философии. Вместо этого это ссылка на возведение числа в неопределенную степень (NTH).
41 д. «Неправильный?» также является свидетельством игры слов, в данном случае для «УШЕЛ В АВОЛ», например, когда кто-то «отсутствует без разрешения» с военной базы.
60 д. Наконец, «Леди Камелота» — это Энид, жена сэра Герайнта. Пара появляется в легенде о короле Артуре и в «Поэмах короля» Альфреда Лорда Теннисона.
сегодняшняя тема
Выше я упоминал, что эта ветка напоминает мне о каком-то таинственном доказательстве, с которым я обычно сталкиваюсь. Этот вид руководства скрытые слова, что я не могу понять при решении неясной проблемы. Детектором, кстати, является СКРЫТАЯ/ПОВЕСТКА ДНЯ, которая охватывает две записи в противоположных углах сетки, начиная с 9-Across с идеей «с 68-Across, скрытый мотив… или что за 21-, 37 — и 59-Across У них обоих есть?»
Как объясняет детектор, каждая ссылка на запись содержит слово ПОВЕСТКА ДНЯ, слово, скрытое в буквах более длинных фраз. Первым из них является ХА.повестка дняSZ («родившийся в Нью-Йорке бренд мороженого с датским названием»), имя, которое я никак не могу вспомнить, как пишется, и которое, как свидетельствуют факты, на самом деле не датское. Видимо, название было придумано для придания продукту европейского колорита.
Далее Фольксооповестка дняШер, автомобиль, с которым я не был знаком, но я понял его из полезной части руководства «Северный олень»: «Машина 70-х годов, часть имени которой совпадает с одним из северных оленей Санты». Наконец, у нас есть запись Mповестка дняВИД («Название звезды на флаге Израиля»). Я тоже не был знаком с этим термином и знал бы его вместо этого по-английски «Звезда Давида», но к этому моменту я увидел детектор и сумел заполнить слово AGENDA всего несколькими крестиками, что не оставил мне много гадать.
Все эти три термина — невероятные находки — спрятать слово из шести букв в два других слова непросто, а сделать это трижды — настоящее достижение. Давайте послушаем мистера Рэймона о его опыте создания этого набора черт.
Заметки автора
Это еще один больной случай идеи темы, которая собирала пыль, пока я, наконец, не нашел последнюю часть, чтобы заставить все это работать. У меня уже давно есть СКРЫТАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ и две более короткие. И вот однажды я наткнулся на VOLKSWAGEN DASHER, последнюю часть пазла! Я думаю, редакторы в настоящее время не слишком в восторге от темы, в которой одно и то же слово спрятано во всех них, но я думаю, что это хорошая находка, когда она состоит из шести букв.
Пришлось растянуть ширину сетки до 16 блоков и разбить детектор на две части, но мы справились! Очень полезно, если два более коротких символа имеют длину 10 символов.
Я заметил, что мне показалось интересным, что три выставленных слова включают иностранные (или фальшивые) слова. Чтобы найти три фразы, слова которых заканчиваются на AGEN, нам понадобилось слово на иврите (MAGEN), немецкое слово (VOLKSWAGEN) и датское слово (HAAGEN).
В любом случае, я надеюсь, вам понравится. У меня не было ежедневной газеты в New York Times почти три года! Если вам нравится игра слов, вы можете проверить игру слов, каламбуры и анаграммы, которые используются довольно часто.
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