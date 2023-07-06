Ответы на кроссворды NYT за четверг, 6 июля 2023 г.

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Головоломка четверга. Это случается нечасто, но я думал, что первый кроссворд Элисон Берч закончится, как только начнется.

Первая подсказка, с которой я столкнулся для этой проблемы, заключалась в том, что детектор был на 20 А, и я делал это достаточно долго, чтобы точно знать, что ответ говорит мне — или, так сказать, не мне -. Так что я решил это, несколько разочарованный тем, что удовольствие от выяснения вещей закончилось так быстро.

Ха! Показывает, как много я знаю. оказывается есть два Исследователи (оба первые участники), второй держит за разгадку восхитительный сюрприз, как бы говоря «Не забудь свою сумку с подарками на выходе!»

Итак, если вы чувствуете себя плохо, потому что думаете, что решили головоломку слишком быстро, просто держитесь. У дверей вас ждет хорошая сумка.