Ответы на кроссворды NYT за четверг, 6 июля 2023 г.

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Головоломка четверга. Это случается нечасто, но я думал, что первый кроссворд Элисон Берч закончится, как только начнется.
Первая подсказка, с которой я столкнулся для этой проблемы, заключалась в том, что детектор был на 20 А, и я делал это достаточно долго, чтобы точно знать, что ответ говорит мне — или, так сказать, не мне -. Так что я решил это, несколько разочарованный тем, что удовольствие от выяснения вещей закончилось так быстро.
Ха! Показывает, как много я знаю. оказывается есть два Исследователи (оба первые участники), второй держит за разгадку восхитительный сюрприз, как бы говоря «Не забудь свою сумку с подарками на выходе!»
Итак, если вы чувствуете себя плохо, потому что думаете, что решили головоломку слишком быстро, просто держитесь. У дверей вас ждет хорошая сумка.
сегодняшняя тема
Детектор в 20А первые три слова песни»Отведи меня на игру в мяч», песня, написанная в 1908 году и ставшая неофициальным гимном американского бейсбола.Однако при чтении через крестообразную линзу фразу можно интерпретировать как «Возьмите буквы ME из подлежащих записей, чтобы получилось другое слово».
Подсказки для четырех записей черт отмечены звездочкой для лучшей видимости. Например, если вы решаете только с даунами, вы можете не заметить, что 24A записано в сетке как COIN, что само по себе довольно резкое слово, но подсказка — «ответить на стук в дверь», что не имеет смысла, пока вы не решите 20А. И вы понимаете, что первоначальный ответ должен был быть «введите». (Коя IN минус ME = МОНЕТА.)
Если вы разгадаете 20А сразу, вы, возможно, почувствуете некоторое разочарование, потому что теперь вы можете легко угадать ответы на остальные три черты, и это не похоже на загадку четверга. Может быть и так. Но подождите, как сказал один мудрый человек, есть еще кое-что.
Четыре записи без своих ME, сверху вниз:
валюта
выиграл
иена
цент
И есть вопрос второй подсказки, которая находится в 53A: «Победа… или что ответит на отмеченные звездочкой подсказки в каждом случае».
Ответ заключается в том, чтобы делать деньги, и все эти записи являются типами валют.
Наслаждайтесь хорошей сумкой.
сложное доказательство
14а. OBVI — это аббревиатура от «очевидно», что является синонимом «очевидно».
17а. Я люблю разгадки головоломок. Ответ на вопрос «чем пустее, тем больше у вас будет» — это комната.
35 а. «Спроси меня о чем угодно», часто сокращенно AMA, представляет собой вопрос и ответ, который происходит на Reddit.
43а. Эти руководства «для примера» просят синтаксические анализаторы придумать категорию, для которой они названы. Иногда это может быть очень загадочно. «Кранч, например» — это шоколадный батончик.
7 д. «Кесарево сечение?» Не какое-то рождение в этой головоломке. Это доставка строки «ET TU, Brute?» Юлием Цезарем в заглавной пьесе.
11 д. «Ключевая линия» в этой головоломке — это мозговая волна или линия, измеряющая активность мозга. Интересное примечание: эта фраза не появлялась в кроссворде New York Times с тех пор, как 1965 г..
Бесстрашные пятницы: о новостной рассылке Easy Mode
Редактор головоломок Кристина Айверсон будет отправлять аналитикам еженедельную головоломку в пятницу с дополнительными подсказками кроссворда, доступными прямо в ваш почтовый ящик, если вы подпишитесь на информационный бюллетень Easy Mode. Это дополнительное добро для тех, кто хочет испытать тайны пятницы, но слышал все о том, насколько они сильны.
Если вы решали головоломки в начале недели, но чувствуете, что у вас недостаточно опыта, подумайте о новостной рассылке как о наборе тренировочных колес в форме креста. Используйте руководства по простому режиму, пока они вам больше не понадобятся, а затем расскажите борющемуся другу о том, как вы побеждаете в пятницу. Возможно, они тоже получат пользу от этого информационного бюллетеня.
Посмотрите на разницу между руководствами по пятницам и руководствами по простому режиму. Ссылки ниже представляют собой небольшую выборку подсказок, которые будут использоваться в загадке «Пятница». Когда вы нажмете на нее, вы увидите как обычную версию, так и более легкую версию.
(Внимание: загадочные спойлеры на пятницу, 7 июля).
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