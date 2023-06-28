Ответы на кроссворды NYT от 28 июня 2023 г.

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Головоломка по средам. Если вы думаете о разгадывании кроссвордов как об умственном упражнении, возможно, вы захотите снабдить свой мозг разминкой. Некоторые рассматривают мини как дружественный путь к головоломке дня. Моя собственная рутина состояла из чашки кофе и долгих, рассеянных взглядов из окна моей квартиры со стеклянным взглядом в моих глазах. Если я могу, я предпочитаю оставаться совершенно пустым перед решением: никаких идей, только положительные эмоции.
После сегодняшней игры-головоломки, разработанной Мэттом Фоксом и Виктором Слоаном в их первом сотрудничестве, я думаю, что мне нужно лучше разогреться. Никакие положительные отзывы не могли подготовить меня к тому, чтобы бросить вызов этим подсказкам. Я определенно вспотел, но меня сводит судорога из-за отсутствия подготовки. Выключенный.
Есть ли такая вещь, как пенопластовый валик для вашего мозга? (Я слышал, вы говорите, что это что-то под названием «мартини», и я поищу его после захода солнца.)
сегодняшняя тема
Записи с существующими темами идут парами, пересекаясь друг с другом таким образом, что вызывает общее выражение. Например, в 3-Down: «С 14-Across, первый (и последний) подарок сезонной песни». Большинство из нас знает рождественскую песнь «Двенадцать дней Рождества», в которой певец получает куропатку (3d) на грушевом дереве (14a).
Скрестите 10D с 15A, и вы обнаружите «причину некоторой хрипоты»: лягушку в горле.
Так уж получилось, что все выражения также содержат животных — красивое росчерк, но визуальная игра слов не должна цениться.
Кстати, о разминке кроссворда: если вы новичок в решении этой сетки и считаете ее приемлемой, подумайте о том, чтобы попробовать решить головоломку четверга. Подсказка дня и подсказки требуют некоторого нестандартного мышления, необходимого для загадок прошлой недели. Просто обратитесь к этому руководству, чтобы сначала использовать функцию «Ребус», потому что темы четверга иногда помещают более одной буквы в один квадрат для достижения желаемых эффектов.
сложное доказательство
17а. Не все «холодные соусы» являются AIOLIS, но все AIOLIS подаются холодными, так как их основным ингредиентом является майонез. (Горячий майонез звучит как кошмар, или название панк-группы, которое вам не обязательно видеть.)
25 а. Бывшей «ближневосточной коалицией», для краткости, была Объединенная Арабская Республика (ОАР). Бриф также может описывать эпоху Объединенной Арабской Республики: союз, который был политическим союзом между Сирией и Египтом, Это длилось всего три года.
40 а. Мы говорим, что человек, который «теряет все», разорился. Как говорится, «уходит» тот, кто рискует всем. к перерыв», хотя в последней фразе есть Эхо победы а не потерпеть неудачу.
44а. Упомянутое здесь «фруктовое красное» — это не тип вина, а цвет: CERISE (от французского «вишня»).
63а. ЗОНА ЕВРО появилась Только один раз перед в кроссворде New York Times и был совершенно чужд мне как «валютная территория». Я даже не знала, что есть такое! (какую валюту они используют в «Сумеречная зонаОбязательно открывать ключом? категория? Я задолбался; Я остановлюсь.)
1 д. Обозначая звук дождя или легких шагов, «Pit-A-PAT» создает красивую, хотя и не поддающуюся угадыванию, вокальную беседу. Я подозреваю, что, как и я, некоторые из вас были отброшены невидимым дефисом или наличием альтернативных форм. нравиться «питтер-пат».
11 д. Вы действительно должны сидеть с «плоским знаком, может быть», прежде чем вы поймете, что рассматриваемая «квартира» является квартирой, а «знак» перед ней будет читать «СДАТЬ». (Я очень долго пытался придумать ребус, который превратил бы эту запись в ТУАЛЕТ — как бы это хоть как-то отвечало мануалу.)
15 д. Использование японских «циновок из соломы», известных как TATAMIS, восходит к прошлому. в Японии в восьмом веке. В 21 веке эти коврики стали не только популярной формой декора, но и удобным словом для Spelling Bee всякий раз, когда вы оказываетесь с буквами T, A, M и I.
46 д. Когда я целую свое «Привет, мама!» Правильное ли здесь написание, это не первое, что пришло в голову. Сцена, которую я считаю наиболее «стереотипной» для джамботрона, — это камера поцелуев, в которой явная камера заставляет зрителей сжимать губы по приказу кричащей толпы.
Заметки автора
не блестящий: Я рад видеть, что эта головоломка сработала в мой день рождения! После предыдущей головоломки Times Виктор написал мне, что интересуется составлением кроссвордов, и у него не было недостатка в предложениях по темам. После того, как он определил такие выражения, как «свиньи в одеяле», нам пришло в голову, что мы можем представить эти выражения с помощью креста вверх и вниз.
После последней головоломки я поступил в аспирантуру по архитектуре и надеюсь найти больше времени для создания кроссвордов.
Виктор: Эта головоломка посвящена памяти моего отца, Гилберта Слоана, который мирно ушел из жизни 24 мая в возрасте 94 лет. Хотя он не видел головоломку в распечатанном виде, он знал, что она была принята. Когда мы посещаем, мы работаем над головоломкой бок о бок. Я почерпнул идею темы из книги об английских курьезах и понял, что существует несколько идиом для животных в одной и той же форме. Мэтт любезно согласился работать со мной. Я многому научился в нашем сотрудничестве.
Я ревматолог из Корпуса мира (был волонтером с 1981 по 1983 год). В октябре этого года мы с моей женой Сандрой Гонг будем отмечать 35-ю годовщину свадьбы. Мы гордые родители двух очаровательных дочерей, 24 и 19 лет.
Хотите опубликовать кроссворд в New York Times?
Примечание. Прием заявок будет временно закрыт с 3 июля и возобновится 17 июля. Редакторы головоломок просматривают головоломки, которые уже были отправлены в течение этого времени, так что вы все еще можете услышать о них, пока отправка закрыта.
Кроссворд New York Times имеет открытую систему отправки, и вы можете отправлять головоломки онлайн.
Советы о том, как начать, читайте в нашей серии статей «Как составить кроссворд».
Советы, Ахой!
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