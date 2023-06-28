Ответы на кроссворды NYT от 28 июня 2023 г.

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Головоломка по средам. Если вы думаете о разгадывании кроссвордов как об умственном упражнении, возможно, вы захотите снабдить свой мозг разминкой. Некоторые рассматривают мини как дружественный путь к головоломке дня. Моя собственная рутина состояла из чашки кофе и долгих, рассеянных взглядов из окна моей квартиры со стеклянным взглядом в моих глазах. Если я могу, я предпочитаю оставаться совершенно пустым перед решением: никаких идей, только положительные эмоции.

После сегодняшней игры-головоломки, разработанной Мэттом Фоксом и Виктором Слоаном в их первом сотрудничестве, я думаю, что мне нужно лучше разогреться. Никакие положительные отзывы не могли подготовить меня к тому, чтобы бросить вызов этим подсказкам. Я определенно вспотел, но меня сводит судорога из-за отсутствия подготовки. Выключенный.

Есть ли такая вещь, как пенопластовый валик для вашего мозга? (Я слышал, вы говорите, что это что-то под названием «мартини», и я поищу его после захода солнца.)

сегодняшняя тема

Записи с существующими темами идут парами, пересекаясь друг с другом таким образом, что вызывает общее выражение. Например, в 3-Down: «С 14-Across, первый (и последний) подарок сезонной песни». Большинство из нас знает рождественскую песнь «Двенадцать дней Рождества», в которой певец получает куропатку (3d) на грушевом дереве (14a).