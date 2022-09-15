Ответы на наши самые важные оставшиеся вопросы о PlayStation VR2

В преддверии прибытия Sony на Tokyo Game Show 2022 в эти выходные подразделение компании PlayStation за последние 24 часа сообщило фанатам множество новостей в Интернете. Возможно, самые важные новости пришли из Практические впечатления Из надстройки PlayStation VR2 для консоли PS5.

Разговоры о новой системе виртуальной реальности, розничный запуск которой намечен на «начало 2023 года», теперь обсуждаются из-за осторожных PR-рук Sony, и ее первые тестеры представили впечатления как об аппаратном обеспечении, так и о некотором очевидном программном обеспечении для запуска.

PSVR2: что мы уже знаем

Скажи долго светящимся голубым огням оригинальной PSVR.

В то время как типичные консоли PSVR2 были черными, теперь они соответствуют белому цвету самой PS5.

Вид сбоку подчеркивает головку диапазона и подвесной дизайн.

Спасибо за Реклама Sony в начале этого годаМы знаем, что OLED-дисплей PSVR2 имеет разрешение 4000 x 2040 пикселей, что позволяет запускать программное обеспечение виртуальной реальности в режимах 90 Гц или 120 Гц. Эта производительность повышается за счет новой системы рендеринга, которая направлена ​​на то, чтобы подчеркнуть полную точность пикселей, когда ваши глаза фокусируются, и размыть части, где ваши глаза не видны, и, что неудивительно, в сочетании с новыми внутренними датчиками отслеживания глаз.

Мы также знаем, что PSVR 2 будет поставляться с двумя совершенно новыми геймпадами, по одному для каждой руки, которые следуют прототипу Meta Quest для контроллеров VR (в комплекте с кнопками, триггерами и джойстиками), но с дополнительными техническими обновлениями, обнаруженными в недавнем выпуске Sony. Геймпады DualSense.- Любые более тонкие булькающие и наполненные стрессом «толкающие» раздражители.

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Новая система отслеживания «наизнанку» аналогична той, что используется в Meta Quest и многих гарнитурах Windows Mixed Reality, и в ней используются встроенные камеры для сканирования окружения игроков в реальном мире и отслеживания в режиме VR, а не требуются внешние камеры или блоки слежения. Однако, в отличие от Беспроводная виртуальная беспроводная связь MetaQuest 2Для PSVR2 требуется кабельное соединение для питания и передачи данных на консоль PlayStation 5.

PSVR2: что мы узнали на этой неделе

Говоря об этом кабельном соединении: мы видели его в действии. Новое соединение с одним кабелем через единственный слот USB Type-C на PS5 является открытием по сравнению с внешним «процессорным блоком» и вездесущими кабелями, необходимыми для первой системы виртуальной реальности Sony. Говорят, что этот 4,5-метровый кабель был спроектирован так, чтобы весить как можно меньше, но кабель, который можно обернуть вокруг ваших ног, для некоторых все еще может быть нарушителем условий сделки.

Sony также подтвердила, что в PSVR не будет встроенного звука. Как и в случае с последней моделью, владельцам PSVR2 потребуется подключить наушники через разъем 3,5 мм. Оригинальный PSVR поставлялся с бюджетными наушниками, что может повториться с PSVR2 — и, к чести Sony, новая гарнитура имеет стильные встроенные «затычки для ушей», в которые вы можете втиснуть свои существующие наушники для аккуратного хранения. Но это проблема по сравнению со встроенным звуком в Светодиодный индикатор И все модели Meta Quest. Демонстрационные видеоролики, представленные на этой неделе, показывают, что более крупные наушники Sony под маркой PS ограничивают пользователей в виртуальной реальности, уменьшают поток воздуха и заставляют людей потеть, поэтому заинтересованным пользователям следует подумать о высококачественных и легких проводных наушниках до запуска PSVR2 в 2023 году. (Моя рекомендация 3,5 мм — Koss KSC32-i доступен по цене и обладает высокой производительностью.)

Что еще лучше, механизм объектива Sony включает ползунок точного межзрачкового расстояния (IPD), доступ к которому можно получить с помощью простого в использовании диска, когда система прикреплена к лицу. (Это большое отличие от Квеста 2, который Пропустите такой ползунок в качестве меры экономии.) Новые пользователи могут получить доступ к меню ручной калибровки в любое время, чтобы убедиться, что настройка IPD выровнена с их уникальным лицом, это также просит пользователей посмотреть на набор движущихся точек для калибровки датчиков слежения за глазами PSVR2. На данный момент «парящая» посадка PSVR2 в комплекте с задним ремешком из пеноматериала и гладким портом для плотного прилегания выглядит почти так же, как мы любили на оригинальном PSVR. Говорят, что посадка вокруг глаз достаточно широка для тех, кто носит очки, хотя мы все еще ждем информации о весе и распределении новой системы по сравнению с оригиналом — по крайней мере, помимо предположений о том, что текущая гарнитура слишком легкая.

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Новая система слежения за комнатой PSVR2, основанная на четырех встроенных камерах, автоматически записывает предметы в вашем игровом пространстве. Когда пользователи направляют системные камеры в новую комнату, черно-белый транзитный вид покрывает объекты (мебель, развлекательные центры) трехмерным рисунком трехмерных треугольников, когда камеры PSVR2 сканируют их, вместо того, чтобы пользователи направляли на него руки, сканируя и «раскрашивание» игрового пространства. Если PSVR2 ошибается, пользователи все равно могут использовать системные контроллеры, чтобы установить свои «ограничения» VR до начала игры. В нижней части гарнитуры есть кнопка, которая может в любое время включить режим перекрестной камеры PSVR2, чтобы пользователи могли видеть, что происходит вокруг них, не снимая гарнитуру.

Ранее мы узнали, что PSVR2 имеет набор встроенных громоподобных движков — впервые в виртуальной реальности потребительского уровня — и теперь мы знаем, как они на самом деле работают. Интенсивность грохота может варьироваться от легкого ощущения, например, когда мухи жужжат вокруг вашего лица во время эпизода в Обитель зла: Деревня VR, Horizon VR: Зов горы. Пока сообщения показывают, что это ощущение более подавляющее, чем неприятное.

Sony еще не подтвердила максимальную яркость своего OLED-дисплея, просто ссылаясь на его рейтинг «HDR», но Sony явно серьезно относится к качеству экрана и световым искажениям. OLED-панели, как правило, лучше справляются с «бесконечным» коэффициентом контрастности, благодаря чему более глубокий черный цвет и более яркие огни соседствуют друг с другом, а PSVR2, по-видимому, включает в себя превосходную светоблокирующую конструкцию из пены и вкладышей для носа.