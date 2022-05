Ответ Фила Спенсера Starfield и Redfall Delay: «Мы слышим комментарии»

новость, что Редвейл И звездное поле Сегодня утром он был перенесен на 2023 год, что вызвало волну, не в последнюю очередь потому, что ожидалось, что в этот праздничный сезон он станет основным выпуском поддержки для Xbox. С тех пор генеральный директор Xbox Фил Спенсер стал Твиттер Чтобы ответить, признавая разочарование фанатов, а также говоря, что «ожидается, что качество будет постоянно обеспечиваться» и что Xbox «слышит отзывы».

Твит Спенсера гласит: «Эти решения сложны для команд, создающих игры, и для наших фанатов. Хотя я полностью поддерживаю предоставление командам времени для выпуска этих замечательных игр, когда они будут готовы, мы слышим отзывы. Мы должны обеспечивать качество и постоянство, и мы продолжим работать, чтобы лучше соответствовать этим ожиданиям».

Starfield изначально был назначен на ноябрь 2022 года, так как ожидалось, что это будет одна из крупнейших игр года для Xbox. Он и Редфолл присоединятся к другим громким эксклюзивам, таким как The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, в следующем году.

В первоначальном объявлении о задержке также говорится, что мы скоро увидим «первое глубокое погружение в игровой процесс как для Redfall, так и для Starfield», что может указывать на летнюю презентацию Xbox / Bethesda 12 июня.

Когда он, наконец, выйдет, это будет первое крупное знакомство фанатов с любой игрой. До сих пор ни для одного из них не было выпущено ни одного игрового процесса, хотя Bethesda предоставила несколько проблесков Starfield — от бота-компаньона игры до вариаций игры.

Пока что официальные даты для Starfield или Redfall не установлены, но текущие ожидаемые сроки для обоих — первая половина 2023 года.

