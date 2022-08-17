«Отвратительная ложь»: заявление Аббаса о 50-м Холокосте вызвало возмущение в Израиле и Германии

Премьер-министр Яир Лапид и другие представители Израиля, Германии и США выразили свое потрясение и возмущение во вторник вечером после того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев на протяжении многих лет во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин.

Обвинение Аббаса, сделанное во время пресс-конференции вместе с Шульцем, также вызвало призывы к более резкому ответу со стороны Германии и ее лидера, которого критиковали за то, что он молчал, а не отступил в то время, и только затем выразил свое недовольство комментарием.

Лапид написал в Твиттере на английском языке, что «обвинение Аббасом Израиля в совершении« пятидесяти холокостов », стоя на немецкой земле, является не только моральным позором, но и грубой ложью». «История его не простит».

Предшественник Лапида, Нафтали Беннетт, написал в Твиттере, что в течение своего годичного срока, который закончился в июне, он не соглашался встречаться с Аббасом «или продвигать какие-либо дипломатические переговоры, даже когда он сталкивается с давлением как внутри, так и за пределами Израиля».

«Партнер, который отрицает Холокост, преследует наших солдат в Гааге и платит зарплату террористам, не является партнером», — добавил он, имея в виду неоднократные жалобы палестинцев в Международный уголовный суд и ежемесячные зарплаты, выплачиваемые Палестинской администрацией терроризму. Осужденные и семьи погибших нападавших.

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Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал заявление, в котором назвал Аббаса «террористом, причастным к дипломатическому терроризму», «отрицателем Холокоста» и «заклятым врагом Государства Израиль». Он сказал, что Аббас был «более опасен, чем все активисты ХАМАСа и Исламского джихада в Палестине».

Премьер-министр Нафтали Беннет сидит рядом с министром иностранных дел Яиром Лапидом (в центре) и министром финансов Авигдором Либерманом на заседании кабинета министров в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, 26 июня 2022 г. (Яв Дудкевич)

Министр юстиции Гидеон Саар заявил, что «постыдные» заявления Аббаса являются «частью институциональной палестинской пропаганды, основанной на ложном кровавом навете с 50 оттенками антисемитизма, направленной на делегитимацию Израиля».

Дэнни Даян, глава Мемориального музея и музея Холокоста Яд Вашем в Израиле, назвал слова Аббаса «презренными» и «ужасными».

«Правительство Германии должно соответствующим образом отреагировать на это необоснованное поведение в Федеральной канцелярии», — написал он в социальных сетях.

Аббас отвечал на вопрос журналиста о предстоящей годовщине мюнхенской резни полвека назад. Одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский погибли после того, как члены палестинской вооруженной группы «Черный сентябрь» захватили заложников в Олимпийской деревне 5 сентября 1972 года. На момент нападения группа была связана с движением Аббаса «Фатх».

На вопрос, намеревался ли он как палестинский лидер извиниться перед Израилем и Германией за нападение до 50-летия, Аббас вместо этого ответил, указав на обвинения в зверствах, совершенных Израилем с 1947 года.

«Если мы хотим выйти за рамки прошлого, начните», — сказал журналистам Аббас, говоривший по-арабски.

«У меня есть 50 массовых убийств, совершенных Израилем… 50 массовых убийств, 50 массовых убийств, 50 холокостов», — сказал он, произнося последнее слово по-английски.

Махмуд # Аббас gerade auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt wortwörtlich unterstellt, seit 1947 «50 Holocauste» begingen zu haben. Auf die gebotene Einordnung des Gesagten verzichtete Встроить твит. pic.twitter.com/avlfyvzyUR — Орасио Трох (@breisgau_uru) 16 августа 2022 г.

Хотя Шульц ранее отверг характеристику палестинским лидером обращения Израиля с палестинцами как «апартеида», он не сразу упрекнул Аббаса за использование термина «Холокост».

Представитель канцлера позже сказал, что пресс-конференция должна была закончиться вопросом Аббаса, а это означало, что Шульц не имел возможности ответить. Однако пресс-секретарь сообщил журналистам, которые остались после мероприятия, что Шульц был в ярости, сообщает немецкая газета Bild.

В заявлении для BILD Шульц сказал: «В частности, для нас, немцев, любой релятивизм по отношению к Холокосту недопустим и неприемлем». Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания уникального преступления нацистов по убийству шести миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шульц и президент Палестины Махмуд Аббас проводят совместную пресс-конференцию в рейхсканцелярии в Берлине, 16 августа 2022 г. (ЙЕНС ШЛЮТЕР / AFP)

Шульце широко критиковали за то, что он не высказался. Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit и другие СМИ попали в заголовки, отметив его молчание во время пресс-конференции. BILD выразила шок по поводу того, что «не было ни слова несогласия в адрес худшего родственника Холокоста, которое сказал премьер-министр в канцелярии канцлера».

Побежденный Фредерик Мерц (справа) поздравляет Армина Лашета с избранием на пост лидера партии на Национальной цифровой партийной конференции ХДС. (Майкл Кеппелер/DPA через Associated Press)

Лидер оппозиции в Бундестаге Фридрих Мерц, глава могущественных христианских демократов Германии, сказал, что Шульц «должен был недвусмысленно возразить палестинскому президенту и попросить его покинуть дом!»

Офис Шульца, который обычно публикует заявления о встречах с мировыми лидерами и других официальных делах, не выпустил пресс-релиз о встрече с Аббасом. В социальных сетях Шульц позже хранил молчание о посте, оплакивающем смерть немецкого режиссера Вольфганга Петерсона.

Тем не менее, большая часть негативной реакции была направлена ​​​​на Аббаса за его отказ принести извинения за мюнхенскую бойню и то, что, по словам критиков, преуменьшает важность Холокоста.

Посол Германии в Израиле Стивен Зайберт назвал заявления Аббаса «неправильными и неприемлемыми».

«Германия никогда не поддержит никакие попытки отрицать уникальность преступлений Холокоста», — написал он в Twitter.

Заголовок на веб-сайте немецкой газеты BILD выражает его шок по поводу использования президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом термина «Холокост» для описания предыдущих действий Израиля. (Скриншот)

Бывший лидер христианских демократов Армин Лашет назвал заявление Аббаса «самой отвратительной речью, которую когда-либо слышали в канцелярии Германии».

«Лидер ООП вызвал бы сочувствие, если бы извинился за теракт против израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене», — сказал он.

В США Дебора Липштадт, наблюдатель за антисемитизмом в Государственном департаменте, предупредила, что «неприемлемые» комментарии Аббаса могут иметь далеко идущие последствия.

«Искажение Холокоста может иметь катастрофические последствия и разжигать антисемитизм», — написал Липштадт, который в прошлом веке боролся в суде с отрицателем Холокоста Дэвидом Ирвингом.

Глава Союза реформистского иудаизма раввин Рик Джейкобс присоединился к осуждению Лапида, и Аббас взял на себя ответственность за его отказ принести извинения.

«Г-н Аббас — это не тот способ, которым можно представить дело мира. Руководство должно было принести извинения за убийство израильских спортсменов-олимпийцев 50 лет назад на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене», — написал он в Twitter.

Германия уже была втянута в полемику по поводу запланированного празднования 50-летия теракта в Мюнхене после того, как семьи жертв объявили о своем намерении бойкотировать церемонию из-за ссоры с Берлином по поводу компенсации.

Вертолет пограничной полиции Западной Германии собирается приземлиться в Олимпийской деревне в Мюнхене после того, как израильские террористы захватили заложников внутри деревни, 5 сентября 1972 года. (AP Photo/File)

Родственники спортсменов давно обвиняют Германию в неспособности обеспечить безопасность Олимпийской деревни, отказе от помощи Израиля и неудачной спасательной операции, в ходе которой были убиты пятеро нападавших.

Аббас ранее вызывал споры из-за своих заявлений о Холокосте, в том числе заявления 2018 года о том, что еврейсоциальное поведение«—не антисемитизм — был причиной геноцида европейских евреев в нацистской Германии, за что он впоследствии извинился.

Докторская диссертация лидера Палестинской автономии 1982 года называлась «Другая сторона: тайная связь между нацизмом и сионизмом», и в прошлом его обвиняли в отрицании масштабов Холокоста. Сообщается, что в тезисе утверждалось, что цифра в шесть миллионов жертв Холокоста сильно преувеличена и что сионистские лидеры сотрудничали с нацистами.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.

Связанный: Со стороны Аббаса лидер Германии отвергает использование им термина «апартеид» в отношении Израиля.

Архив ТОИ, май 2018 г.: Обвинив евреев в Холокосте, Аббас приносит извинения и осуждает антисемитизм. * Липштадт: с «классическим антисемитизмом» Аббас закончил свою карьеру так же, как и начал