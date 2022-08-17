«Отвратительная ложь»: заявление Аббаса о 50-м Холокосте вызвало возмущение в Израиле и Германии

Премьер-министр Яир Лапид и другие представители Израиля, Германии и США выразили свое потрясение и возмущение во вторник вечером после того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев на протяжении многих лет во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин.
Обвинение Аббаса, сделанное во время пресс-конференции вместе с Шульцем, также вызвало призывы к более резкому ответу со стороны Германии и ее лидера, которого критиковали за то, что он молчал, а не отступил в то время, и только затем выразил свое недовольство комментарием.
Лапид написал в Твиттере на английском языке, что «обвинение Аббасом Израиля в совершении« пятидесяти холокостов », стоя на немецкой земле, является не только моральным позором, но и грубой ложью». «История его не простит».
Предшественник Лапида, Нафтали Беннетт, написал в Твиттере, что в течение своего годичного срока, который закончился в июне, он не соглашался встречаться с Аббасом «или продвигать какие-либо дипломатические переговоры, даже когда он сталкивается с давлением как внутри, так и за пределами Израиля».
«Партнер, который отрицает Холокост, преследует наших солдат в Гааге и платит зарплату террористам, не является партнером», — добавил он, имея в виду неоднократные жалобы палестинцев в Международный уголовный суд и ежемесячные зарплаты, выплачиваемые Палестинской администрацией терроризму. Осужденные и семьи погибших нападавших.
Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал заявление, в котором назвал Аббаса «террористом, причастным к дипломатическому терроризму», «отрицателем Холокоста» и «заклятым врагом Государства Израиль». Он сказал, что Аббас был «более опасен, чем все активисты ХАМАСа и Исламского джихада в Палестине».
Министр юстиции Гидеон Саар заявил, что «постыдные» заявления Аббаса являются «частью институциональной палестинской пропаганды, основанной на ложном кровавом навете с 50 оттенками антисемитизма, направленной на делегитимацию Израиля».
Дэнни Даян, глава Мемориального музея и музея Холокоста Яд Вашем в Израиле, назвал слова Аббаса «презренными» и «ужасными».
«Правительство Германии должно соответствующим образом отреагировать на это необоснованное поведение в Федеральной канцелярии», — написал он в социальных сетях.
Аббас отвечал на вопрос журналиста о предстоящей годовщине мюнхенской резни полвека назад. Одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский погибли после того, как члены палестинской вооруженной группы «Черный сентябрь» захватили заложников в Олимпийской деревне 5 сентября 1972 года. На момент нападения группа была связана с движением Аббаса «Фатх».
На вопрос, намеревался ли он как палестинский лидер извиниться перед Израилем и Германией за нападение до 50-летия, Аббас вместо этого ответил, указав на обвинения в зверствах, совершенных Израилем с 1947 года.
«Если мы хотим выйти за рамки прошлого, начните», — сказал журналистам Аббас, говоривший по-арабски.
«У меня есть 50 массовых убийств, совершенных Израилем… 50 массовых убийств, 50 массовых убийств, 50 холокостов», — сказал он, произнося последнее слово по-английски.
Махмуд # Аббас gerade auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt wortwörtlich unterstellt, seit 1947 «50 Holocauste» begingen zu haben. Auf die gebotene Einordnung des Gesagten verzichtete Встроить твит. pic.twitter.com/avlfyvzyUR
— Орасио Трох (@breisgau_uru) 16 августа 2022 г.
Хотя Шульц ранее отверг характеристику палестинским лидером обращения Израиля с палестинцами как «апартеида», он не сразу упрекнул Аббаса за использование термина «Холокост».
Представитель канцлера позже сказал, что пресс-конференция должна была закончиться вопросом Аббаса, а это означало, что Шульц не имел возможности ответить. Однако пресс-секретарь сообщил журналистам, которые остались после мероприятия, что Шульц был в ярости, сообщает немецкая газета Bild.
В заявлении для BILD Шульц сказал: «В частности, для нас, немцев, любой релятивизм по отношению к Холокосту недопустим и неприемлем». Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания уникального преступления нацистов по убийству шести миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.
Шульце широко критиковали за то, что он не высказался. Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit и другие СМИ попали в заголовки, отметив его молчание во время пресс-конференции. BILD выразила шок по поводу того, что «не было ни слова несогласия в адрес худшего родственника Холокоста, которое сказал премьер-министр в канцелярии канцлера».
Лидер оппозиции в Бундестаге Фридрих Мерц, глава могущественных христианских демократов Германии, сказал, что Шульц «должен был недвусмысленно возразить палестинскому президенту и попросить его покинуть дом!»
Офис Шульца, который обычно публикует заявления о встречах с мировыми лидерами и других официальных делах, не выпустил пресс-релиз о встрече с Аббасом. В социальных сетях Шульц позже хранил молчание о посте, оплакивающем смерть немецкого режиссера Вольфганга Петерсона.
Тем не менее, большая часть негативной реакции была направлена на Аббаса за его отказ принести извинения за мюнхенскую бойню и то, что, по словам критиков, преуменьшает важность Холокоста.
Посол Германии в Израиле Стивен Зайберт назвал заявления Аббаса «неправильными и неприемлемыми».
«Германия никогда не поддержит никакие попытки отрицать уникальность преступлений Холокоста», — написал он в Twitter.
Бывший лидер христианских демократов Армин Лашет назвал заявление Аббаса «самой отвратительной речью, которую когда-либо слышали в канцелярии Германии».
«Лидер ООП вызвал бы сочувствие, если бы извинился за теракт против израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене», — сказал он.
В США Дебора Липштадт, наблюдатель за антисемитизмом в Государственном департаменте, предупредила, что «неприемлемые» комментарии Аббаса могут иметь далеко идущие последствия.
«Искажение Холокоста может иметь катастрофические последствия и разжигать антисемитизм», — написал Липштадт, который в прошлом веке боролся в суде с отрицателем Холокоста Дэвидом Ирвингом.
Глава Союза реформистского иудаизма раввин Рик Джейкобс присоединился к осуждению Лапида, и Аббас взял на себя ответственность за его отказ принести извинения.
«Г-н Аббас — это не тот способ, которым можно представить дело мира. Руководство должно было принести извинения за убийство израильских спортсменов-олимпийцев 50 лет назад на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене», — написал он в Twitter.
Германия уже была втянута в полемику по поводу запланированного празднования 50-летия теракта в Мюнхене после того, как семьи жертв объявили о своем намерении бойкотировать церемонию из-за ссоры с Берлином по поводу компенсации.
Родственники спортсменов давно обвиняют Германию в неспособности обеспечить безопасность Олимпийской деревни, отказе от помощи Израиля и неудачной спасательной операции, в ходе которой были убиты пятеро нападавших.
Аббас ранее вызывал споры из-за своих заявлений о Холокосте, в том числе заявления 2018 года о том, что еврейсоциальное поведение«—не антисемитизм — был причиной геноцида европейских евреев в нацистской Германии, за что он впоследствии извинился.
Докторская диссертация лидера Палестинской автономии 1982 года называлась «Другая сторона: тайная связь между нацизмом и сионизмом», и в прошлом его обвиняли в отрицании масштабов Холокоста. Сообщается, что в тезисе утверждалось, что цифра в шесть миллионов жертв Холокоста сильно преувеличена и что сионистские лидеры сотрудничали с нацистами.
Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.
Связанный: Со стороны Аббаса лидер Германии отвергает использование им термина «апартеид» в отношении Израиля.
Архив ТОИ, май 2018 г.: Обвинив евреев в Холокосте, Аббас приносит извинения и осуждает антисемитизм. * Липштадт: с «классическим антисемитизмом» Аббас закончил свою карьеру так же, как и начал
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