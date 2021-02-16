Отгрузка вакцины канадской компанией Pfizer была отложена из-за зимней погоды в США.

Представитель фармацевтического гиганта сообщил CBC News, что суровая зимняя погода в Соединенных Штатах задержит запланированную поставку доз вакцины Pfizer в Канаду как минимум на один день на этой неделе.

Глобальная судоходная компания United Parcel Service (UPS) временно закрыла крупный центр грузовых авиаперевозок WorldPort в международном аэропорту Луисвилля Мохаммед Али в Кентукки из-за большого скопления снега и льда.

Pfizer доставляет дозы вакцины с завода Puurs в Бельгии через Луисвилл в канадские пункты назначения по воздуху.

«К сожалению, ненастная погода в США вызвала небольшую задержку доставки, запланированной на сегодня», – заявила Кристина Антонио, пресс-секретарь Pfizer, в электронном письме. В результате запланированные на сегодня поставки будут отложены на один день. “

Антонио сказал, что поставки в среду и четверг «идут по графику».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально сократить задержку, и искренне сожалеем о возможных неудобствах», – сказал Антонио.

UPS впервые закрыла свой грузовой терминал, который обрабатывает более 400 000 посылок каждый час.

Извержение зимней погоды привело к сильным морозам на обширных территориях Соединенных Штатов, что привело к снижению температуры, о которой когда-либо сообщалось в центральных и южных штатах.

В заявлении, отправленном по электронной почте, Министерство здравоохранения Канады сообщило, что теперь провинции могут ожидать, что их поставки прибудут на 24–36 часов позже запланированного срока из-за сбоев в работе UPS.

Представитель министерства сказал: «Национальный операционный центр общественного здравоохранения Канады в настоящее время отслеживает ситуацию с производителем, а также с United Parcel Service».

«Обновленная информация о графике поставок и количествах ежедневно передается в провинции для информирования их решений о программах вакцинации в пределах их юрисдикции».

Представитель министерства здравоохранения Онтарио заявил, что поставки продукции Pfizer будут отложены в конце недели из-за «сильного шторма, разразившегося на севере США и в центральной Канаде».

«Поставки Pfizer на пятнадцатую неделю февраля будут иметь однодневную задержку по сравнению с запланированными датами доставки. Теперь поставки должны прибыть в среду, 17 февраля, и в четверг, 18 февраля», – говорится в заявлении представителя компании, отправленном по электронной почте. .

Генерал майор. Дэнни Фортин, военный командующий, отвечающий за логистику вакцин в Общественном здравоохранении Канады, предупредил, что непредвиденные погодные явления могут помешать доставке вакцины, но он настаивает, что страна подготовилась ко всем этим сценариям.

Ананд сказал, что после нескольких недель задержки и отмены на этой неделе прибудет более 400000 доз Pfizer, чтобы помочь запустить прекращенную канадскую кампанию вакцинации, и что в обозримом будущем каждую неделю будут доставляться сотни тысяч дополнительных доз.

На этой фотографии от 20 ноября 2015 года самолет UPS выгружается в хабе компании WorldPort в Луисвилле, Кентукки. UPS временно закрыла свой аэровокзал из-за зимней погоды, что привело к нарушению поставок вакцины Pfizer в Канаду. (Патрик Симанский / AP Photo)

Лидер консерваторов Эрин О’Тул сегодня настаивала на том, чтобы премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о сроках представления вибрационной вакцины в Канаде в Палату общин, спросив, когда страна сможет вакцинировать 300 000 человек в день.

На сегодняшний день введено менее 1,5 миллиона доз, и Канаде необходимо будет вводить более 265 000 доз в день в течение следующих 226 дней для полной иммунизации 30 миллионов человек двухдозовой вакциной к концу сентября.

Трюдо сказал, что каждый канадец, который хочет сделать прививку, получит ее к концу того месяца – это сообщение он повторил сегодня в Палате общин.

Он сказал, что в ближайшие недели страна будет находиться в фазе «большого подъема», когда резко увеличатся поставки от Moderna и Pfizer.

Наряду с четырьмя миллионами патронов Pfizer, которые должны прибыть до конца квартала, компания из Нью-Йорка поставит 10,8 миллиона патронов в период с апреля по июнь. Это на 2,8 миллиона раундов больше, чем первоначально ожидало правительство.

О’Тул сказал о сентябрьском обещании Трюдо: «Мы не знаем, действительно ли мы получим все обещанные дозы. Есть еще много неуверенности, и мы поверим этому, когда увидим это».

Согласно исследованию нашего мира в данных из Оксфорда, Канада сейчас занимает 41-е место в мире по количеству вводимых вакцин, уступая таким союзникам, как США, Великобритания и некоторые страны со средним уровнем дохода, такие как Турция и Сербия.

Канадские усилия по вакцинации пока превзошли усилия в Бахрейне, Чили, Дании, Германии, Греции, Израиле, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в десятках других стран.