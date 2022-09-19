отдел новостей | ИЛЛИНОЙС

ШАМПАНЬ, Иллинойс — Ник Холоньяк-младший, известный новатор в области освещения, скончался 18 сентября в Урбане, штат Иллинойс, а профессору Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне было 93 года.

Холоньяку приписывают разработку первого практического спектра видимого света, который теперь широко используется во всем мире в лампочках, приборных дисплеях и лазерах.

Один из первых исследователей полупроводниковых материалов и пионер в области оптоэлектроники — устройств, преобразующих электричество в свет или наоборот, — Холонак также внес вклад в технологии бытовых диммеров, лазеров, питающих CD- и DVD-плееры, волоконно-оптические линии связи и другие электронные устройства. и коммуникации. Холоньяк был награжден двумя президентами национальными медалями — Джорджем Бушем-младшим Национальной медалью за технологии и инновации в 2002 году и Джорджем Бушем-старшим Национальной медалью науки в 1990 году «за его вклад в качестве одного из самых плодовитых изобретателей страны в области полупроводниковых материалов и приборов».

Ник Холоньяк-младший в докторантуре Иллинойского университета в 1952 году. Изображение предоставлено Инженерным колледжем Грейнджера. Удалить выпускать Носитель включается на вкладке «Файлы» и повторно вставляется по мере необходимости.

Холоньяк родился 3 ноября 1928 года в Зиглере, штат Иллинойс. Сын шахтера-иммигранта, он работал на Центральной железной дороге в Иллинойсе, прежде чем стать первым в своей семье, получившим высшее образование. Он имеет степени бакалавра, магистра и доктора Иллинойса. Затем он работал в Bell Laboratories, Корпусе связи армии США и General Electric, а в 1963 году поступил на факультет США.

Работая в General Electric, 9 октября 1962 года Холоньяк продемонстрировал первый светоизлучающий диод видимого диапазона. В то время как инфракрасные светодиоды ранее изготавливались из арсенида галлия, Холоньяк создал кристаллы фосфида арсенида галлия, чтобы сделать светодиод, излучающий видимый красный свет.

«Хорошо, что я был инженером, а не химиком. Когда я пришел показать им свой светодиод, все химики в GE сказали: «Вы не можете этого сделать». Если вы химик, то знаете, что это не сработает. Я сказал: «Ну, я только что сделал это и увидел, что это работает!» Холоньяк сказал в интервью 2012 года.

Ник Холоньяк-младший был первым аспирантом двукратного лауреата Нобелевской премии Джона Бардина. Позже они были коллегами в Иллинойсе. Изображение предоставлено Инженерным колледжем Грейнджера. Удалить выпускать Носитель включается на вкладке «Файлы» и повторно вставляется по мере необходимости.

В Соединенных Штатах Холоньяк занимал кафедру Джона Бардина по электротехнике, вычислительной технике и физике. Холоньяк был первым аспирантом Бардина, получив докторскую степень в Иллинойсе в 1954 году, и тесно сотрудничал с Бардином, двукратным лауреатом Нобелевской премии, до самой смерти Бардина в 1991 году. лазер, в настоящее время используется в оптических волокнах, проигрывателях компакт-дисков и DVD и медицинских диагностических устройствах.

Профессор электротехники и вычислительной техники Милтон Фенг (слева) часто сотрудничал с Холониаком. Они разработали транзисторный лазер. Фото Л. Брайана Стовера Удалить выпускать Носитель включается на вкладке «Файлы» и повторно вставляется по мере необходимости.

Совсем недавно Холоньяк разработал технологию искривления света внутри чипов из арсенида галлия, которая позволяет компьютерным чипам передавать информацию с помощью света, а не электричества. Вместе со своим коллегой, профессором из Иллинойса Милтоном Фенгом, Холоньяк также разработал транзисторный лазер, транзистор с оптическим и электрическим выходами, который может обеспечить следующее поколение технологий высокоскоростной связи.

Советник Роберт Дж.

Известный своим превосходным наставничеством, Холоньяк беседует с новым американским студентом из своего родного города Зиглер, штат Иллинойс, на приеме 2012 года, посвященном 50-летию светодиодных светильников. READ Европе, возможно, придется вернуться к углю, поскольку Россия сокращает потоки газа Фото Л. Брайана Стовера Удалить выпускать Носитель включается на вкладке «Файлы» и повторно вставляется по мере необходимости.

Помимо своих исследований, Холоньяк был известен своим превосходным наставничеством и преданностью своим ученикам. Несколько его бывших учеников внесли свой новаторский вклад в области оптоэлектроники.

У Холоньяка осталась жена Екатерина, с которой он прожил в браке более 60 лет.

Среди его многочисленных наград: премия королевы Елизаветы в области инженерии (2021 г.), премия Дрейпера Национальной инженерной академии (2015 г.), премия Лимелсона-MIT (2004 г.), премия «Мировая энергия» из России (2003 г.) электротехники и электроники. Почетная медаль для инженеров (2003 г.), премия Японии (1995 г.), премия Национальной академии наук за промышленное применение науки (1993 г.) и премия Чарльза Хард Таунса от Оптического общества (1992 г.).

Холоньяк был членом Национальной инженерной академии, Национальной академии наук и Национальной академии изобретателей, а также членом Американской академии искусств и наук, Международного общества электротехники и электронной инженерии, Американского физического общества. , Американское оптическое общество и иностранный член Российской академии наук.