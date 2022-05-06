Отель Саратога: по меньшей мере девять человек погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване, Куба.

По данным канцелярии президента Кубы, предположительно, причиной взрыва в отеле Saratoga стала утечка газа.
«Все указывает на то, что взрыв был вызван несчастным случаем», — говорится в сообщении канцелярии президента Кубы, добавив, что после пятничного взрыва в больницу были доставлены не менее 30 человек.
Свидетели описали «огромный взрыв», который, казалось, уничтожил автобусы и автомобили возле отеля в центре города.
На кадрах с места происшествия виден разбитый фасад как минимум трех этажей богато украшенного зелено-белой лепниной здания. Вокруг обломков на земле поднимались клубы пыли и дыма.
Команда CNN на месте видела окровавленную женщину, унесенную на месте взрыва. Пожарные голыми руками перемещали куски гранита и щебня, чтобы вытащить людей из-под завалов. Металлические навесы, балконы и большие куски камня были разбросаны примерно в 100 метрах от отеля.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место взрыва в пятницу и больницу Hermanos Amigiras, куда были отправлены несколько пострадавших, согласно фотографиям, опубликованным канцелярией президента в Twitter.
Он сказал, что взрыв не был «ни бомбой, ни нападением, это несчастный случай» после возвращения на место взрыва.
Он добавил, что в больницах продолжают лечить всех раненых и продолжаются спасательные работы.
А министр иностранных дел Мексики написал в Твиттере о своей солидарности с жертвами взрыва. «Наша солидарность с жертвами и пострадавшими, а также с народом этой братской нации», — написал Марсело Эбрард в Twitter.
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