Отель Саратога: по меньшей мере девять человек погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване, Куба.

По данным канцелярии президента Кубы, предположительно, причиной взрыва в отеле Saratoga стала утечка газа.

«Все указывает на то, что взрыв был вызван несчастным случаем», — говорится в сообщении канцелярии президента Кубы, добавив, что после пятничного взрыва в больницу были доставлены не менее 30 человек.

Свидетели описали «огромный взрыв», который, казалось, уничтожил автобусы и автомобили возле отеля в центре города.

На кадрах с места происшествия виден разбитый фасад как минимум трех этажей богато украшенного зелено-белой лепниной здания. Вокруг обломков на земле поднимались клубы пыли и дыма.