На этой неделе 18-летний проспект НХЛ Матвей Мечков потерял отца Андрея. (ГТ)

Во вторник Федерация хоккея России подтвердила смерть отца Матвея Мичкова, MVP турнира 2023 года, в возрасте 51 года.

Сообщается, что тело Андрея Мечкова, пропавшего без вести со 2 апреля, нашли в пруду под Сочи. Отчет российского выхода. «Матч ТВ», местный спортивный канал в России, принадлежащий «Газпром-медиа», сообщил, что отец Матвея ушел из дома в воскресенье вечером, сказав, что уедет обратно, но так и не вернулся.

Официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России во вторник утром опубликовал заявление, в котором подтверждается смерть Андрея и выражается соболезнование семье Мечкова. Он добавил, что погиб при «необъяснимых обстоятельствах».

«Он был замечательным человеком, отличным отцом, который воспитал Матвея и дал ему путевку в жизнь. Смерть Андрея — огромная потеря», — говорит Роман Ротенберг, тренер СКА Санкт-Петербург. он сказал в заявлении.

«Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем, чем сможем. Сил и мужества родным и близким Андрея Мечкова».

Матвей Мичков — один из самых перспективных игроков на драфте НХЛ 2023 года. Он забил девять голов и набрал 20 очков в 27 играх после того, как в начале этого сезона был отдан в аренду клубу КХЛ «Сочи». В последний раз он играл за «Капитан Ступино» в плей-офф юношеской лиги России, забив четыре гола и семь очков в пяти турнирах.

Контракт 18-летнего футболиста со СКА Санкт-Петербург.