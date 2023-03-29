Отец канадца Пол Шмидт получил ножевое ранение в Starbucks

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29 марта 2023 г. | 8:27 утра

37-летний отец был зарезан на глазах у своей дочери и 3-летней невесты возле кофейни Starbucks в Канаде, сообщила его семья после того, как он сказал нападавшему не курить в присутствии его ребенка.

Пол Стэнли Шмидт и его дочь Эрика были возле кофейни в Ванкувере около 17:30 в воскресенье, пока его невеста Эшли О’Мэлли выпивала, его мать, Кэти Шмидт, сказал Vancouver Sun.

Страшное видео, размещенное в социальных сетях, запечатлело момент, когда мужчина внезапно ударил ножом Шмидта, который схватился за живот, пошатнулся и упал на землю в луже крови.

Шмидт сказала, что ей сказали, что подозреваемый, идентифицированный как 32-летний Индердип Сингх Гхоса, совершил развратное нападение после того, как ее сын сказал ему не курить в присутствии Эрики.

Отец Ванкувера Пол Стэнли Смит был зарезан на глазах у своей 3-летней дочери Эрики и невесты Эшли О’Мэлли после того, как, по-видимому, сказал нападавшему не курить в присутствии его ребенка. С разрешения семьи

«Вот что пошло ужасно неправильно. Он просто пытался защитить свою дочь. Я зла и опечалена», — сказала она новостному агентству.

«Все началось с того, что он курил рядом с ребенком. Эшли в шоке — она была свидетельницей всего этого. Она так опустошена», — добавил Шмидт.

Гуссе было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, но Шмидт сказала, что хотела бы, чтобы обвинение было поднято до первой степени, для чего потребуются доказательства преднамеренности.

«У него был нож. Я не ношу нож в кафе, не так ли?», — сказала она.

Жестокое нападение было заснято на ужасающее видео, снятое очевидцем.

Шмидт схватился за живот, пошатнулся и упал после удара ножом.

скорбящая мать CityNews сказал Она также была потрясена тем, что никто не спешил помочь ее умирающему сыну.

«Я был невероятно удивлен, что никто в Starbucks не звал на помощь, и никто снаружи не звал на помощь. Только когда он был в отчаянном положении, кто-то заметил офицера на тротуаре», — сказал Шмидт.

«В каком мире мы живем, когда вы ведете свою семью в Starbucks посреди дня, а на вас нападают и убивают, а несколько человек стоят вокруг и снимают и смотрят видео?» Она сказала.

Подозреваемый, 32-летний Индердип Сингх Джоса, был обвинен в убийстве первой степени.

Полиция сообщила только, что около 17:40 на улицах Грэнвилл и Уэст-Пендер поступило сообщение об офицере патруля после ножевого ранения, которое последовало за «короткой ссорой».

Подозреваемый не сопротивлялся, когда офицер арестовал его в Starbucks, сообщил представитель полиции сержант. Об этом Стив Эддисон рассказал The Vancouver Sun.

Он сказал, что полиция просит предоставить больше свидетелей и видео, чтобы помочь следователям определить мотивы бессмысленного убийства.

Шмидт работал в Jiffy Move, транспортной компании в Бернаби, около пяти лет. С разрешения семьи

«Существует огромное количество доказательств того, что произошло. Сейчас мы сосредоточились на том, почему это произошло. Какие события произошли в моменты, предшествовавшие этому очень серьезному преступлению», — сказал Эддисон.

Пресс-секретарь также призвал людей не делиться ужасающими кадрами нападения.

«Это графическое видео. Мы призываем людей не делиться этим видео. Мы призываем людей, если у вас есть видео, если вы сторонний наблюдатель, если вы свидетель, пожалуйста, подойдите и поговорите с нашими следователями, принесите его наши следователи», — сказал он в интервью Post.

«Вот что пошло не так. Он просто пытался защитить свою дочь. Я зла и опечалена», — сказала мать Шмидта, Кэти Шмидт. С разрешения семьи

Семья убитого также обратилась с просьбой не публиковать ужасающее видео.

«Вчера кто-то лишил моего брата жизни, и кто-то другой снял это на видео (не смотрите) вместо того, чтобы вызвать полицию, и, что еще хуже, очень четко разместил это в социальных сетях, чтобы получить просмотры», — Джессика Фокс. написал в фейсбуке.

«Мне это надоело. Моя семья устала от этого. Я делал этот пост так много раз, что я так зол, клянусь, но это ничему не поможет».

Шмидт работал в Jiffy Move, транспортной компании в Бернаби, около пяти лет.

На месте ужасного преступления был установлен памятник жертве. Инстаграм / @favoritegeek

«Пол был потрясающим, трудолюбивым парнем, — сказал The Vancouver Sun Шон Коллингс, операционный директор компании. «Он был преданным мужем и отцом.»

Он сказал газете, что физически тяжелая работа давала Шмидту единственный доход, чтобы содержать свою семью.

Министр общественной безопасности Майк Фарнсворт заявил во вторник, что полиция делает все возможное для расследования жестокого нападения.

Он сказал: «Я не думаю, что есть слова, которые могут описать, насколько ужасно и ужасно то, что произошло — это просто ужасно».

Теперь я надеюсь, что человеку, которого явно удерживают, будет предъявлено уголовное обвинение. Я понимаю, что им предъявлено обвинение в убийстве второй степени, и, если они будут признаны виновными, я надеюсь, что их можно будет не пускать туда в течение длительного времени», — добавил Фарнсворт.

В полиции заявили, что ищут дополнительных свидетелей для расследования. Инстаграм / @favoritegeek

Мать жертвы сказала, что О’Мэлли был опустошен потерей.

«Она мало говорит, и я иду к ней сейчас, чтобы поговорить с ней лицом к лицу. Надеюсь, я смогу заставить ее рассказать мне всю историю, может быть, она не сможет, Я не знаю», — сказала она CityNews.

«Для нее было ужасно стоять в стороне и смотреть, как все разворачивается с ее ребенком», — добавил Шмидт.

Кен Сим, мэр Ванкувера, заявил Global News, что нападение было «бессмысленным и абсолютно вопиющим актом».

Он сказал: «Наши сердца и мысли с мистером Шмидтом, семьей мистера Шмидта — со всеми, кто его любит».

«Это трагическая ситуация, и наши сердца со всеми, кто вовлечен и пострадал в этом инциденте. Мы благодарны, что наши партнеры (сотрудники) в безопасности и сосредоточены на их поддержке», — заявила представитель Starbucks в Канаде Лена Рицци.

«Партнерам была предложена поддержка в рамках программы помощи сотрудникам LifeWorks, чтобы помочь им в это трудное время. В настоящее время у меня нет информации о том, когда магазин снова откроется».





