Отец преподает в школах критическую теорию рас: «Их работа – преподавать математику и естественные науки».

Преподавание критической теории расы должно быть ограничено колледжем. – уровень образования, рассуждал отец из Мичигана в среду Fox News.

«Жизненные вопросы преподаются в школе, и их следует оставить на усмотрение родителей дома», – сказал American Newsroom Ян Райс, у которого в школе двое детей. «Наших детей нужно учить математике, английскому языку, чтению, письму и тому подобному. И это то, чему они должны учить. Наши дети“ Жизненные вопросы – это наша работа как родителей ».

Райс, каледонец, добавила: «Критическая расовая теория должна оставаться в коллективной атмосфере, а не на уровне начальной или средней школы, а учителя плохо подготовлены.

Самый большой союз учителей считает критическую теорию расы “разумной и подходящей” для детей.

Комментарии Райса последовали после того, как он выступил против критической теории расы перед школьная доска Он утверждал, что его использовали, чтобы учить детей «ненавидеть друг друга».

«Теория критической расы учит, что белые плохие, – сказал он. – Это неправда. Это научит мою дочь, что ее мать злая».

«Этот совет и этот школьный округ [sic] Отказ.”

Между тем, самая большая страна учителя Профсоюз предпринял попытку подорвать левые разговоры о том, что теория денежной гонки Нет Учитель Для детей – голосуя, продвигайте и говорите, что использование ЭЛТ «разумно и уместно» на уроках обществознания.

В Национальная ассоциация образования Он согласился с планом «распространения» критической теории расы и назначить «штат сотрудников» для помощи членам профсоюзов, стремящимся «противостоять риторике против CRT».

Новый бизнес-предмет 39 Он также заявляет, что Федерация выступает против запрета на критическую расовую теорию и противоречивого проекта New York Times 1619, который был реализован почти половиной американских штатов.

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Райс сказала, что учителя верят, что они «помогают расовой напряженности», хотя на самом деле они делают прямо противоположное.

«Все, что они собираются делать, это продолжать рисовать расовые линии и пытаться создавать эти колышки и стены все выше и выше. Не стоит учить детей смотреть на разные проблемы через призму расы в этих школьных условиях» он сказал.

«Они могут хорошо ладить друг с другом и позволить им жить своей жизнью и учиться жить своей жизнью через своих родителей. Пусть школы учат ученых. Я думаю, они думают, что поступают правильно, но на самом деле это делают. не то. И это вызывает большие проблемы ».

Майкл Руис из Fox News внес свой вклад в этот отчет.