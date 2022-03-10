Отец убитой семьи Украины узнал об их гибели в Twitter

Муж и отец украинки и двоих детей. Они были убиты минометным огнем Согласно сообщению, во время попытки спастись от взрыва под Киевом Сандей узнал о смерти своей семьи в Твиттере.

мама Татьяна Перепенес, 43 года, дети Никита, 18 лет; Алисса, 9 лет; А 26-летний Анатолий Березный, волонтер церкви, помогавший им бежать, был убит российскими войсками, когда они переходили разрушенный мост в Ирбине.

Фотография их тел, разбросанных по тротуару, побудила президента Украины Владимира Зеленского пообещать убить «всех негодяев», виновных в массовых убийствах мирных жителей.

43-летний Сергей Перибенис находился на востоке Украины, ухаживая за больной матерью, когда его семья была убита. Он расплакался, говоря о глупых убийствах во время Интервью с Нью-Йорк Таймс.

«Я сказал ей: «Прости меня, потому что я не могу тебя защитить», — сказал он, вспоминая их разговор в субботу вечером. «Я пытался позаботиться об одном человеке, а это значит, что я не могу защитить тебя».

Мать Татьяна Перибинос пыталась эвакуировать своих детей в микроавтобусе, когда им пришлось бежать через мост пешком, прежде чем они погибли. Фейсбук

Она сказала: «Не волнуйся, я выйду». «

Перибеннис сказал, что считает важным, чтобы кадры ужасной смерти его жены и детей разозлили украинских лидеров и встревожили сочувствующих во всем мире.

«Весь мир должен знать, что здесь происходит», — сказал он газете.

Татьяна, ИТ-сотрудник, чью компанию уговорили освободить в прошлом месяце, не ушла раньше из-за беспокойства по поводу того, как пригласить к себе мать, у которой болезнь Альцгеймера.

Согласно сообщению, она с детьми пряталась в семейном подвале после того, как в здание попал снаряд.

Сообщается, что Никита Перибенес не спал днем ​​и ночью, присматривая за своей матерью и сестрой. Фейсбук

Перепенес сказал, что Никита спал весь день и не спал всю ночь, наблюдая за матерью и сестрой.

«Мой сын находился под сильным давлением, — сказал г-н Перибенес.

Когда нападения усилились, его жена решила бежать из этого района вместе с детьми и родителями.

Вдова рассказала газете, что в субботу они пытались выехать из города на своем пикапе, но его подбил проехавший по улице танк.

Получить последнюю Обновления О конфликте между Россией и Украиной в прямом эфире The Post.

В воскресенье утром они проехали так далеко, как могли, но были вынуждены эвакуировать свой пикап и попытались пересечь поврежденный мост пешком, рассказал Перибенес The Times.

Перебийнис пытался отслеживать местоположение своей семьи в мобильном приложении. Он понял, что что-то не так, когда трекер показал, что телефон находится в киевской больнице, а на его звонки никто не отвечает.

Согласно статье, он увидел этот пост в Твиттере после того, как прочитал сообщения о семье, убитой минометом по дороге в эвакуацию.

Девятилетняя Алиса Перибенис погибла при попытке бегства от российских войск. Фейсбук

Сообщается, что он сказал о окровавленных сумках и рюкзаках, которые несла семья: «Я узнал багаж, и это то, что я знал». Предметы были изображены рядом с их телами.

Мать и свекор Перепена стояли позади дочери и внуков и не пострадали во время нападения. Газета сообщила, что они остановились у крестной матери семьи.

Чтобы вернуться в Киев, Перебенный поехал в Россию и через сухопутную границу в Польшу, где российские охранники пропустили его, пригрозив арестовать, говорится в статье.

Мать и отец Перепенеса уезжали с семьей, но в результате нападения не пострадали. Андрей Дубчак/AFP

«Вся моя семья погибла в ходе того, что она называет специальной операцией, а мы называем это войной. Вы можете делать со мной все, что хотите. Как сообщается, Перепенес сказал им: «Мне нечего терять».

Это был второй раз, когда пара встретилась в старшей школе, и их детей разлучила война.

Семья переехала в Киев в 2014 году после вынужденного переселения. Россия восстание Сообщается, что в восточном городе Донецке Перибен сказал.

«Мы женаты уже 23 года, отремонтировали три квартиры и ни разу не ссорились», — сказал Перибен о своей убитой жене.

Карта войны Украины по состоянию на 9 марта 2022 года.

Березный, церковный волонтер, перевез свою жену на Западную Украину, но вернулся в Ирбин, чтобы помочь своей церкви эвакуировать прихожан.

Николай Романюк, пастор Ирпенской библейской церкви, рассказал The Times, что он побежал, чтобы помочь семье Перепенес, когда начались бомбежки.

«Он был тем другом, который был готов помочь без слов», — сказал он. «Я не знаю, как Бог может прощать такие преступления».

Зеленский рассказал об атаке в воскресной речи.

Мы накажем всех, кто совершил злодеяния в этой войне. на нашей земле. Мы найдем каждого ублюдка. Кто назвал наши города, наши люди. кто бомбил нашу землю. который запускал ракеты. Кто дал команду и нажал «Старт», продолжил.

«Не будет для тебя на этой земле тихого места. Кроме могилы».