Недавно Елена Рыбакина выиграла престижный Уимблдонский чемпионат. После этого президент Федерации тенниса России Шамиль Тарбышев назвал победу Рыбакиной победой России, назвав футболистку «российским продюсером». 23-летняя Рыбакина родилась в Москве и выступала за Россию до 2018 года, когда финансовые проблемы вынудили ее сменить гражданство.

Несмотря на запрет на участие российских и белорусских игроков на Уимблдоне, уроженке Москвы Рыбакиной разрешили играть. Она победила Онса Джабера в финале и завоевала свой первый титул Большого шлема. Сразу после своей исторической победы она оказалась вовлеченной в множество споров, когда ей задали вопросы о ее русских корнях.

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Отец Рыбакиной ответил на комментарий «российского продюсера»

Победа Рыбакиной также пришлась на напряженный период в отношениях между Россией и Казахстаном. Отец победительницы Уимблдона ответил на комментарии и объяснил, почему его дочь перестала представлять его страну.

Теннис – Уимблдон – Всеанглийский теннисный и крокетный клуб, Лондон, Великобритания – 7 июля 2022 г. Елена Рыбакина из Казахстана празднует победу в полуфинале над Симоной Халеп из Румынии – REUTERS/Toby Melville.

«Я думаю, что людям, от которых что-то зависит и которые могут помочь, сейчас немного жаль», Об этом сообщил Андрей Рыбакин. Собеседование. Он также признал, что Рыбакина не заинтересована в переговорах с Россией, поскольку они решили искать поддержки в другом месте.

«У меня были некоторые выходы, и если бы я проявил больше энтузиазма в этом направлении, то что-то могло быть и с помощью Федерации тенниса России. Но я не воспользовался этими возможностями». Андрей также сообщил, что Теннисная ассоциация страны не поддерживает финансово его дочь.

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он завершил, «В какой-то момент профсоюз прислал мне контракт на Елену. Но я посмотрел и загрустил. Суть контракта они выражают в известной фразе: «Денег нет, а ты цепляешься. Честно говоря, я бы стыдно отправлять такой контракт». Рыбакина переехала в Казахстан в 2018 году. С тех пор она играет с Казахстаном в рамках WTA Tour.

Елена Рыбакина, неожиданная чемпионка Уимблдона

Рыбакина как никогда сделанный Он прошел через четвертьфинал любого турнира Большого шлема до Уимблдона этого года. Елена Рыбакина победила Анас Джабер со счетом 3-6, 6-2, 6-2 и выиграла Уимблдонский титул в женском одиночном разряде.

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В финале Рыбакина начала продвигаться вперед, поскольку Жабер относительно легко взяла первый сет. Однако Рыбакина взяла себя в руки и стала доминировать в матче. Когда Рыбакина нашла свой ритм, тунисская звезда не смогла справиться с напряжением, поскольку упустила шанс выиграть свой первый титул Большого шлема.

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