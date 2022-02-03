Отечественные бренды должны иметь преимущества перед международными монополистами, считает российский лидер — Бизнес и экономика

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поддерживать отечественные бренды, чтобы они могли сохранить конкурентное преимущество перед крупными международными монополистами.

«Я ваш ярый сторонник и считаю, что наши отечественные бренды, безусловно, должны не просто развиваться, а должны иметь определенные конкурентные преимущества перед крупными международными компаниями, по сути монополистами, которые, очевидно, имеют преимущества в силу целого ряда обстоятельств, — сказал он, обращаясь к представителям «Деловой России» в четверг. Руководство страны «пыталось сделать это и раньше», отметил Путин. «Но это особенно актуально сейчас, тем более, что основная масса отечественных компаний к такой конкуренции готова, нужно только предоставить им возможность делать это честно», — подчеркнул президент.

Так он отреагировал на выступление главы сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова, который попросил просить правительство разработать более мягкий налоговый режим для отрасли. «Исходим из того, что такая просьба к правительству есть. Прошу коллег вернуться к ней и принять необходимые решения», — пообещал российский лидер.

По словам Гончарова, ежегодно в «Теремке» выпекают 32 млн блинов, в котором работает более 300 ресторанов.

«Это наш ответ McDonald’s и Big Mac», — настаивал предприниматель. Местный ресторанный бизнес России «готов на равных конкурировать с крупным американским бизнесом, который прекрасно себя чувствует в России», добавил он. «В Японии из десяти крупнейших компаний только одна не японская, то есть «Макдоналдс», а в России тройку лидеров составляют американские компании, опережающие российских конкурентов в пять-десять раз», — пояснил Гончаров, добавив, что существует Основное препятствие для развития отечественного бизнеса связано с налогообложением, которое предполагает резкое повышение налогов после того, как оборот компании превысит 2 млрд рублей ($26 млн). Если будет принята схема более мягкого налогообложения, налоговые поступления в бюджет будут расти только при успешном развитии бизнеса, уверен он.

Путин подчеркнул, что вопрос конкурентоспособности российского бизнеса «всегда находится в центре внимания правительства, соответствующих ведомств, постоянно ведется диалог между Минфином и Минэкономразвития». «Мы знаем об обратном дроблении компаний, чтобы избежать роста налогообложения», — признал глава государства. «Вы правы», — сказал Путин в поддержку Гончарова.

«Конечно, мы должны опираться на позицию Минфина, это здравая позиция, однако двигаться в указанном вами направлении все же необходимо», — сказал президент бизнесмену. «Мы сделаем это», — пообещал он.