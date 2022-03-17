Отечественный бизнес под российским брендом перед лицом негативной реакции – CBS Los Angeles

Западный Голливуд (Специла) — Некоторые местные предприятия заявили, что их преследуют сообщения ненависти, потому что в их названиях есть слово «русский», и это наносит тяжелый урон.

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«Называется компания «Русский универсальный бизнес». Из-за названия многие люди присылают нам много угроз», — сказал Даниэль Лерман CBSLA.

Лерман удалял несколько голосовых сообщений в день и получал текстовые сообщения, полные ругательств, которых, по его словам, он не заслуживал.

«Лично я из Украины», — сказал он.

В Западном Голливуде полно компаний со словом «российская» в названии. Леон Шбарага, владелец Voda Spa, сказал, что люди должны знать об истории русскоязычной диаспоры.

«Важно знать, что украинцы говорят по-русски, особенно в Западном Голливуде. Большинство — украинцы. Мы все говорим по-русски», — сказал он.

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Русская семья Шбараги бежала от религиозных преследований, когда они покинули Украину в 1970-х годах, когда она была частью бывшего Советского Союза, и, по его словам, большинство россиян, живущих в Соединенных Штатах, встали на сторону Украины.

«Единственный способ победить зло — объединиться и выстоять вместе».

Вернувшись в нотариальный бизнес, Лерман потратил тысячи долларов на изменение веб-сайта своей компании, получение новых визитных карточек, и вскоре его касса тоже будет выглядеть по-другому.

«Из-за постоянных угроз мы вынуждены изменить название компании на Dokument USA», — сказал Лерман.

Что не изменится, сказал он, так это его поддержка Украины. Он даже спонсировал семью беженцев, в которую входили мать и трое ее детей.

«Они друзья друзей, но им некуда идти. Им негде быть, и мне рады в моем доме».

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Американцы украинского происхождения, которые говорили с CBSLA, сказали, что важно помнить, что даже президент Украины Владимир Зеленский говорит по-русски.