Отечественный бизнес под российским брендом перед лицом негативной реакции – CBS Los Angeles

Западный Голливуд (Специла) — Некоторые местные предприятия заявили, что их преследуют сообщения ненависти, потому что в их названиях есть слово «русский», и это наносит тяжелый урон.
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«Называется компания «Русский универсальный бизнес». Из-за названия многие люди присылают нам много угроз», — сказал Даниэль Лерман CBSLA.
Лерман удалял несколько голосовых сообщений в день и получал текстовые сообщения, полные ругательств, которых, по его словам, он не заслуживал.
«Лично я из Украины», — сказал он.
В Западном Голливуде полно компаний со словом «российская» в названии. Леон Шбарага, владелец Voda Spa, сказал, что люди должны знать об истории русскоязычной диаспоры.
«Важно знать, что украинцы говорят по-русски, особенно в Западном Голливуде. Большинство — украинцы. Мы все говорим по-русски», — сказал он.
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Русская семья Шбараги бежала от религиозных преследований, когда они покинули Украину в 1970-х годах, когда она была частью бывшего Советского Союза, и, по его словам, большинство россиян, живущих в Соединенных Штатах, встали на сторону Украины.
«Единственный способ победить зло — объединиться и выстоять вместе».
Вернувшись в нотариальный бизнес, Лерман потратил тысячи долларов на изменение веб-сайта своей компании, получение новых визитных карточек, и вскоре его касса тоже будет выглядеть по-другому.
«Из-за постоянных угроз мы вынуждены изменить название компании на Dokument USA», — сказал Лерман.
Что не изменится, сказал он, так это его поддержка Украины. Он даже спонсировал семью беженцев, в которую входили мать и трое ее детей.
«Они друзья друзей, но им некуда идти. Им негде быть, и мне рады в моем доме».
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Американцы украинского происхождения, которые говорили с CBSLA, сказали, что важно помнить, что даже президент Украины Владимир Зеленский говорит по-русски.
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