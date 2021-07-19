Отзыв афганского посла и дипломатов из Исламабада

В воскресенье МИД Афганистана объявил об отзыве своего посла и дипломатов из Исламабада после похищения дочери посла.

Reuters сообщает Неизвестные нападавшие были арестованы в пятницу и в течение нескольких часов удерживали Сильсилу Али Аль-Хейл, дочь посла Афганистана в Пакистане Наджиба Али Аль-Хайля. По сообщениям Министерства иностранных дел Афганистана, она получила травмы после «жестоких пыток».

Власти Пакистана сейчас расследуют инцидент.

Министерство иностранных дел заявило, согласно Reuters, что «афганское правительство отозвало посла и высокопоставленных дипломатов в Кабул до полного устранения угроз безопасности, включая арест и наказание преступников».

Министерство иностранных дел Пакистана охарактеризовало уход афганского посла как «прискорбное и неудачное», говорится в твите посла Пакистана в Афганистане Мансура Ахмеда Хана.

Хан добавил, что «сообщения о похищении и нападении на дочь посла в Исламабаде подлежат расследованию и последующим действиям на самом высоком уровне по указанию премьер-министра».

Он также сказал, что «усилена безопасность посла, его семьи и сотрудников афганского посольства и консульств в Пакистане».

Министр иностранных дел встретился сегодня с послом Афганистана, осветил все шаги, предпринятые правительством в этом контексте, и заверил его в своем полном сотрудничестве. Надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение.

В МИД Пакистана заявили, что решение правительства Афганистана отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана вызывает сожаление и прискорбно. В Исламабаде похищают и нападают на дочь посла – Мансур Ахмед Хан (@ambmansoorkhan) 18 июля 2021 г.

В субботу министр внутренних дел Пакистана заявил, что премьер-министр Имран Хан сделал похищение своим главным приоритетом и хотел, чтобы преступники были арестованы в течение 48 часов, сообщает Reuters.

Инцидент в Пакистане произошел в то время, когда вывод войск США из Афганистана находится на завершающей стадии, а завершение миссии запланировано на следующий месяц. По данным Reuters, Пакистан является ключевым фактором мирного процесса в Афганистане.

Сообщается, что Пакистану приписывают помощь в привлечении талибов к мирным переговорам, которые начались в Катаре в прошлом году. Однако, по данным Reuters, в этих обсуждениях не удалось добиться ощутимого прогресса, поскольку талибы продолжали вести себя некорректно.

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