Economy

Отзыв избирателей дает необходимую проверку полномочий губернатора – Регистр округа Ориндж.

21 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

САКРАМЕНТО. Как противники губернатора Гэвина Ньюсома, близкие к жеребьевке, некоторые критики утверждали, что избиратели должны уволить сидящего политика за грубые проступки, такие как преступления и нарушения. «Вызов должен быть зарезервирован для коррумпированных или крайне некомпетентных выборных должностных лиц», – недавно заявила газета San Diego Union-Tribune.

Это мнение сильно контрастирует с тем, как был задуман губернатор Хайрам Джонсон – прогрессивный губернатор, выступивший с инициативой нашего штата, референдумом и процессом отзыва. В своей первой инаугурационной речи в 1911 году Джонсон сказал: «Достаточно сказать, что относительно вызова он решил проблему со мной, я обращусь к каждому должностному лицу». Да, он бы применил его для каждого владельца офиса.

Конечно, основатели нашей страны скептически относились к прямой демократии из-за их страха перед властью мафии. В «Федералисте № 10» Джеймс Мэдисон опасался, что необузданные демократические чувства «вырвут скипетр разума из разума». Он был прав, но я подготовился к калифорнийской системе из практических соображений и очень близко подошел к позиции Джонсона.

Хотя (небольшая) республиканская система, которая распределяет полномочия между законодателями, является лучшей, мы фактически застряли. Низкий уровень представительства в Калифорнии и однобокие законодательные округа затрудняют обеспечение адекватных сдержек и противовесов. Например, каждый член Калифорнийского общества представляет более 480 000 человек – по сравнению с примерно 3 200 людьми в Нью-Гэмпшире. Без прямой демократии наши лидеры столкнутся с небольшой неудачей.

Недавние события подчеркивают то, что сказал Джонсон, особенно во время пандемии. Губернатор издал более 400 исполнительных действий по крупным делам без какого-либо эффективного контроля над мускулами. Суды заблокировали некоторые из этих указов, но губернатор продолжает издавать произвольные приказы, которые влияют на наши средства к существованию и свободы. Похоже, они полагаются на инстинктивные чувства, а не на науку, и продолжают двигаться к цели.

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Законодательный орган был подобен оленю в свете фар, который бездействовал, пока губернатор правил по порядку. Единственное, что привлекло внимание Ньюсома, – это последовательный набор подписей для вызова. Для повестки в суд требуются подписи, равные 12 процентам недавних голосов, отданных за эту должность. Недавно они преодолели порог в 1,5 миллиона голосов, но им все еще нужно еще около 400 тысяч, чтобы гарантировать сертификацию. Крайний срок – 17 марта.

После того, как отзыв получил богатых сторонников в Кремниевой долине, Ньюсом ослабил калифорнийские правила пребывания дома. Та же самая «наука», которая навязывала постоянные отключения и «обеды на открытом воздухе и богослужения снова были в порядке, парикмахерские, маникюрные салоны и другие предприятия могли снова открыться, а розничным торговцам было разрешено принимать больше покупателей», – говорится в отчете AP. Действительно, администрация приоткрывала завесу секретности в своих решениях.

Республиканцы настаивают на переменах. «Он теряет политическую поддержку по всему штату», – сказал член Общества Джим Паттерсон, республиканец из Фресно. Губернатор категорически отрицал, что его изменения в политике имели какое-либо отношение к успешной кампании, но политики редко выбирают галстук, не учитывая его политических разветвлений. К сожалению, умные деньги состоят в том, что несчастная Республиканская партия страны упустит эту возможность.

Бывший мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, финансово консервативный, который выглядит подходящим для страны с демократическим большинством, бросил свою шляпу на ринг. Он будет руководить кампанией «Возвращение в Калифорнию», в которой основное внимание уделяется высокому уровню бедности в штате, бедным школам, ветхой инфраструктуре и истощенному бизнес-климату.

Но Джон Кокс, который, возможно, собирается стать Гарольдом Стассеном из калифорнийской политики (Google it), разместил рекламу с нападками на Фолконера в сделке по офисному помещению в Сан-Диего. Любой должен чувствовать себя свободным бежать, но у Кокса было только 38 процентов в его противостоянии с Ньюсомом в 2018 году. Можно было подумать, что он будет продвигать любые преимущества, которые его кандидатура принесет, вместо того, чтобы уничтожить своего товарища-республиканца на этой ранней стадии.

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