Отзыв избирателей дает необходимую проверку полномочий губернатора – Регистр округа Ориндж.

САКРАМЕНТО. Как противники губернатора Гэвина Ньюсома, близкие к жеребьевке, некоторые критики утверждали, что избиратели должны уволить сидящего политика за грубые проступки, такие как преступления и нарушения. «Вызов должен быть зарезервирован для коррумпированных или крайне некомпетентных выборных должностных лиц», – недавно заявила газета San Diego Union-Tribune.

Это мнение сильно контрастирует с тем, как был задуман губернатор Хайрам Джонсон – прогрессивный губернатор, выступивший с инициативой нашего штата, референдумом и процессом отзыва. В своей первой инаугурационной речи в 1911 году Джонсон сказал: «Достаточно сказать, что относительно вызова он решил проблему со мной, я обращусь к каждому должностному лицу». Да, он бы применил его для каждого владельца офиса.

Конечно, основатели нашей страны скептически относились к прямой демократии из-за их страха перед властью мафии. В «Федералисте № 10» Джеймс Мэдисон опасался, что необузданные демократические чувства «вырвут скипетр разума из разума». Он был прав, но я подготовился к калифорнийской системе из практических соображений и очень близко подошел к позиции Джонсона.

Хотя (небольшая) республиканская система, которая распределяет полномочия между законодателями, является лучшей, мы фактически застряли. Низкий уровень представительства в Калифорнии и однобокие законодательные округа затрудняют обеспечение адекватных сдержек и противовесов. Например, каждый член Калифорнийского общества представляет более 480 000 человек – по сравнению с примерно 3 200 людьми в Нью-Гэмпшире. Без прямой демократии наши лидеры столкнутся с небольшой неудачей.

Недавние события подчеркивают то, что сказал Джонсон, особенно во время пандемии. Губернатор издал более 400 исполнительных действий по крупным делам без какого-либо эффективного контроля над мускулами. Суды заблокировали некоторые из этих указов, но губернатор продолжает издавать произвольные приказы, которые влияют на наши средства к существованию и свободы. Похоже, они полагаются на инстинктивные чувства, а не на науку, и продолжают двигаться к цели.

Законодательный орган был подобен оленю в свете фар, который бездействовал, пока губернатор правил по порядку. Единственное, что привлекло внимание Ньюсома, – это последовательный набор подписей для вызова. Для повестки в суд требуются подписи, равные 12 процентам недавних голосов, отданных за эту должность. Недавно они преодолели порог в 1,5 миллиона голосов, но им все еще нужно еще около 400 тысяч, чтобы гарантировать сертификацию. Крайний срок – 17 марта.

После того, как отзыв получил богатых сторонников в Кремниевой долине, Ньюсом ослабил калифорнийские правила пребывания дома. Та же самая «наука», которая навязывала постоянные отключения и «обеды на открытом воздухе и богослужения снова были в порядке, парикмахерские, маникюрные салоны и другие предприятия могли снова открыться, а розничным торговцам было разрешено принимать больше покупателей», – говорится в отчете AP. Действительно, администрация приоткрывала завесу секретности в своих решениях.

Республиканцы настаивают на переменах. «Он теряет политическую поддержку по всему штату», – сказал член Общества Джим Паттерсон, республиканец из Фресно. Губернатор категорически отрицал, что его изменения в политике имели какое-либо отношение к успешной кампании, но политики редко выбирают галстук, не учитывая его политических разветвлений. К сожалению, умные деньги состоят в том, что несчастная Республиканская партия страны упустит эту возможность.

Бывший мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, финансово консервативный, который выглядит подходящим для страны с демократическим большинством, бросил свою шляпу на ринг. Он будет руководить кампанией «Возвращение в Калифорнию», в которой основное внимание уделяется высокому уровню бедности в штате, бедным школам, ветхой инфраструктуре и истощенному бизнес-климату.

Но Джон Кокс, который, возможно, собирается стать Гарольдом Стассеном из калифорнийской политики (Google it), разместил рекламу с нападками на Фолконера в сделке по офисному помещению в Сан-Диего. Любой должен чувствовать себя свободным бежать, но у Кокса было только 38 процентов в его противостоянии с Ньюсомом в 2018 году. Можно было подумать, что он будет продвигать любые преимущества, которые его кандидатура принесет, вместо того, чтобы уничтожить своего товарища-республиканца на этой ранней стадии.

Дебетовая карта Confidence содержит два отдельных вопроса. Первый – «да или нет» в том же вызове, а второй – альтернативное обозначение. Избиратели вызвали губернатора Грея Дэвиса в 2003 году на фоне продолжающихся отключений электроэнергии, роста лицензионных сборов и растущего дефицита. В опросе приняли участие 135 кандидатов, некоторые из которых были необычными (например, издатель Hustler Ларри Флинт, актер Гэри Коулман). Однако лишь несколько голосов набрали большое количество голосов.

Демократы пытались объединиться против отзыва, но потом лейтенант попытался. В гонку вступил губернатор Круз Бустаманте. Понятно, что Арнольд Шварценеггер выиграл с большим отрывом. Если другой демократ выйдет из рядов и уведет Бустаманте, а республиканцы получат переполненную площадь без знаменитостей, Калифорния может вызвать своего губернатора и заменить его кем-то левее.

Тем не менее, я не уверен, должны ли калифорнийцы, разочарованные несправедливым руководством Ньюсома в борьбе с пандемией, нанести удар, пока отзываются о них горячо, или готовиться к регулярно запланированным выборам. В любом случае, я согласен с Хирамом Джонсоном. Каждый владелец офиса всегда должен опасаться вызова в суд – и по той причине, которая устраивает аудиторию.

Стивен Гринхаут – директор западного округа Института R Street и член редакционного совета Southern California News Group. Напишите ему на [email protected]