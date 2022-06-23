Отзыв Ольги: Трудное балансирование украинской девушки в изгнании

Завершенная в начале 2021 года и описывающая предшествующий контракт, первая письменная работа Эли Граббе «Ольга» не предназначалась для продолжения нападения России на Украину. Однако сегодня фильм о непростой, но ранимой юной украинской гимнастке в эмиграции невозможно смотреть через другую призму.
Именно так: сейчас не имеет значения, собирается ли Гораби изучать последствия самоуспокоенности Запада по отношению к врагам демократии. Вот и мы, и вот этот мягко-трогательный фильм, душераздирающее напоминание о цене человеческих жизней и мечтаний.
На менее значимом уровне «Ольга» Граппе и Рафаэля Деплешен представляет собой спортивную драму, движимую некоторыми условностями поджанра. В пятнадцать лет Ольга (Анастасия Будашкина) обладает индивидуальным талантом и решимостью попасть на Олимпиаду. Но, как любой Рокки или Родди, вы столкнулись с очень крутой дорогой.
Отсылка к монтажу, на этот раз только, это новостные кадры политической борьбы. Мать Ольги (Таня Михина) — журналист, чьи расследования коррумпированного правительства, поддерживаемого Россией, поставили под угрозу жизнь ее и Ольги; Наполовину швейцарка, Ольга сбегает в Швейцарию, чтобы продолжить тренировки. Поскольку восстание на Майдане 2013–2014 годов охватило ее близких в Киеве, ее семья за границей относится к ней с пренебрежением. Противоречивые лояльности разрывают их интерьеры на части.
Для Ольги, как и для Украины, ставки ясны: Восток или Запад, отставка или самоопределение. Будашкина, украинская гимнастка в своем актерском дебюте, прекрасно играет Ольгу в образе осторожного и упрямого подростка с тяжестью ссылки на плечах, которая отказывается сдаваться, но все еще нуждается в матери, у которой на ковре каменное лицо, но она все равно плачет. Чучело. К сожалению, мы знаем, что его ждет любое решение, ее проблемы еще не закончились.
Ольга
неклассифицированный. Продолжительность: 1 час 25 минут. в театрах.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».