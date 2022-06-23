Отзыв Ольги: Трудное балансирование украинской девушки в изгнании

Завершенная в начале 2021 года и описывающая предшествующий контракт, первая письменная работа Эли Граббе «Ольга» не предназначалась для продолжения нападения России на Украину. Однако сегодня фильм о непростой, но ранимой юной украинской гимнастке в эмиграции невозможно смотреть через другую призму.

Именно так: сейчас не имеет значения, собирается ли Гораби изучать последствия самоуспокоенности Запада по отношению к врагам демократии. Вот и мы, и вот этот мягко-трогательный фильм, душераздирающее напоминание о цене человеческих жизней и мечтаний.