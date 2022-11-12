Отключение электроэнергии в Украине из-за массированных российских бомбардировок | Новости, спорт, вакансии

Эндрю Мелдрам Ассошиэйтед Пресс

Киев, Украина (AP) – Государственная электроэнергетическая компания Украины в субботу объявила об отключении электроэнергии в Киеве и семи других областях страны после разрушительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Этот шаг происходит в то время, когда российские войска продолжают обстреливать украинские города и села ракетами и беспилотниками, нанося ущерб электростанциям, источникам водоснабжения и другим гражданским объектам в ходе жестокой войны, которая длится почти девять месяцев.

Россия отрицала, что беспилотники, которые она использовала в Украине, были доставлены из Ирана, но министр иностранных дел Исламской Республики в субботу признал, что впервые перед вторжением предоставил Москве «ограниченное количество» беспилотников. Однако Хосейн Амирабадоллахян заявил, что Тегеран не знает, использовались ли его беспилотники против Украины, и заявил о приверженности Ирана прекращению конфликта.

Укрэнерго, единственный оператор высоковольтных линий электропередачи в Украине, заявил в субботу в онлайн-обращении, что плановые отключения электроэнергии произойдут в столице и Большой Киевской области, а также в нескольких близлежащих областях — Черниговской, Черкасской, Житомирской. , Сумы, Полтава и Харьков.

Однако позже в тот же день компания выпустила обновление, в котором говорится, что отключений, запланированных на определенное количество часов, недостаточно, и вместо этого будут аварийные отключения, которые могут длиться неопределенное время.

Украина страдает от отключений электроэнергии и перебоев с подачей воды с тех пор, как в прошлом месяце Россия начала обстреливать энергетическую инфраструктуру страны ракетами и беспилотниками.

Москва заявила, что это произошло в ответ на то, что, по ее утверждениям, было украинским нападением на Крым, регион, незаконно аннексированный Россией в 2014 году. Украина отвергла эти обвинения.

По данным Офиса президента Украины, по меньшей мере трое мирных жителей погибли и еще восемь получили ранения за последние сутки в результате российских бомбардировок девяти областей Украины с применением беспилотников, ракет и тяжелой артиллерии.

В оккупированной Херсонской области, где проходит украинское контрнаступление, российская армия продолжает похищать местных жителей, сообщили в администрации президента.

За ночь по городу Никополь было выпущено около 40 снарядов, сообщил в Telegram губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Российские силы обстреляли город и его окрестности из тяжелой артиллерии, как они неоднократно делали с июля. Он указал, что возникло два пожара, повредивших более десяти жилых домов и сооружений, помимо газопровода.

По словам Резниченко, в другом месте региона украинские силы сбили беспилотник и еще одну ракету.

Губернатор Николаева Виталий Ким сообщил в Telegram, что ночные обстрелы сельской местности на юге Николаевщины уничтожили несколько домов, но никто не пострадал.

Российские силы также обстреляли ракетами юго-восточную Запорожскую область, которую Москва незаконно аннексировала и большая часть которой до сих пор оккупирована. По словам губернатора области Александра Старуха, нападение произошло вскоре после полуночи и повредило три предприятия, а также несколько автомобилей.

На востоке Донецкой области, которая также была аннексирована и частично оккупирована Россией, бомбили восемь украинских городов и сел, в том числе Бахмут, Авдеевку и Бурковск.

Российские власти в Донецке сообщили о попытке убийства назначенного Москвой судьи Верховного суда области. Поддерживаемые Кремлем официальные лица заявили, что Александр Никулин, который был членом судебной коллегии, приговорившей к смертной казни в июне двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, был госпитализирован с огнестрельными ранениями и находится в тяжелом состоянии.

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